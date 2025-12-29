MIYASHITA PARK Wax London POP UP STORE
About¡ÚGREENWICH SHOWROOM¡Û
2009Ç¯7·î¤ËÀßÎ©¤·¤¿Åö¼Ò¤Ï¡¢²¤ÊÆ¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍ¢½ÐÆþ¡¦ÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó»Üºö¤Þ¤ÇÄó°Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï±Ñ¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬°Û¤Ê¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤òÆüËÜ¤ÇÉáµÚ¤µ¤»¤ë¡×¤½¤Î¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹Í¤¨È´¤¯¤Î¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡£
About¡ÚWax London¡Û
2015Ç¯¤Ë¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡ÚWax London(¥ï¥Ã¥¯¥¹¥í¥ó¥É¥ó)¡Û¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥ïー¥¯¥¦¥§¥¢¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ê¤É¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿Éþ¤Ë¤Ï¿·¤·¤µ¤È²û¤«¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê·¿¤ò¥Ùー¥¹¤Ë²è´üÅª¤ÊÀ¸ÃÏ¡¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¡¦¥Ñ¥¿ー¥ó¡¦¥×¥ê¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎºÍÇ½¤¢¤ë¿¦¿Í¤È¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÅÁÅý¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢Æü¾ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ç¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-Í£°ìÌµÆó¤Î¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥â¥Ç¥ë¡Ú¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥Ðー¥·¥ã¥Ä¡Û-
ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÁÄÉã¤ÎÌ¾Á°¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥Ðー¥·¥ã¥Ä¡×¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤â¤¤¤¦¤Ù¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¤¶¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¿¥¤ê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¸ÃÏ¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê£¿ô¤Î»å¤ò¸ò¸ß¤Ë¿¥¤ê¾å¤²¡¢Î©ÂÎ´¶¤È±úÆÌ´¶¤Î¤¢¤ëË¤«¤ÊÉ½¾ð¤¬Ì¥ÎÏ¡£±Ñ¹ñÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ø¾º²Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¹ï°õ¤¬Æþ¤Ã¤¿Å·Á³¤ÎÜ¿»Ò¤«¤éºî¤é¤ì¤¿¥³¥í¥¾¥Ê¥Ã¥Ä¥Ü¥¿¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ä¤ä¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¼Á´¶¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥é¥¤¥È¥¢¥¦¥¿ー¤ä¥ªー¥Ðー¥³ー¥È¤Î¥¤¥ó¥Êー¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ï¥í¥ó¥É¥ó¤Ë5Å¹ÊÞ¡£¥Ðー¥¦¥£¥Ã¥¯¥¹¥È¥êー¥ÈÅ¹¡¢¥³¥ô¥§¥ó¥È¡¦¥¬ー¥Ç¥óÅ¹¡¢¥¹¥Ô¥¿¥ë¥Õ¥£ー¥ë¥ºÅ¹¡¢¥«¥Ê¥êー¥ïー¥ÕÅ¹¡¢¥êー¥ºÅ¹¤ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿½àÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ï¥°¥ì¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹¡¦¥¢ー¥±ー¥ÉÆâ¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥¢¡¢¥Õ¥§¥ó¥¦¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥åー¥«¥Ã¥¹¥ëÆâ¥³¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥¢¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
-MIYASHITA PARK Wax London POPUP STORE-
MIYASHITA PARK¤Ç½é¤È¤Ê¤ëPOP UP STORE¤òSouth2F POP UP¶è²è¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎPOP UP¤Ç¤Ï¡¢Àè½Ò¤·¤¿Wax London¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥Ðー¥·¥ã¥Ä¡×¤òÌó60¼ïÎà¤´ÍÑ°Õ¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ïº£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2026Ç¯½Õ²Æ¥×¥ì¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
-¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀè¹ÔÈÎÇä¥¢¥¤¥Æ¥à-
º£POP UP¤Ë¡¢Àè¹ÔÈÎÇä¤Î¥ªー¥Ðー¥·¥ã¥Ä¤ò6·¿¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£Ëè¥·ー¥º¥ó20~30¼ïÎà¤Î¿·ºî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃæ¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°Ù¤Ë¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ç¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê6·¿¤Ç¤¹¡£6·¿¤Î¤¦¤Á¤Î3·¿¤Ï¥³¥Ã¥È¥ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¥Û¥ï¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥Ðー¥·¥ã¥Ä¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥Èー¥ó¤Î¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥·ー¥º¥ó¥ì¥¹¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¤µ¤é¤ËÉáÃÊ¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤»É¤·»Ò¤Î¤è¤¦¤Ê¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥â¥À¥ó¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ê°ìËç¤â¡£
-½©Åß¥·ー¥º¥ó¤â¤È¤³¤È¤ó³Ú¤·¤à¡¢¥¦ー¥ë-
¤Þ¤À¸·¤·¤¤´¨¤µ¤¬Â³¤¯µ¨Àá¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¦ー¥ë¤Ë¤è¤ëÍ¥¤·¤¯²¹¤â¤ê¤Î¤¢¤ë¥ªー¥Ðー¥·¥ã¥Ä¡£±Ñ¹ñÅª¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥ó¥É¥È¥¥ー¥¹¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë4¿§°Ê¾å¤ÎË¤«¤Ê¿§ºÌ¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¥í¥ó¥É¥ó¤é¤·¤µ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ëÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯ÊÁ¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¤¼¤Ò¤È¤â²Ã¤¨¤¿¤¤°ìËç¡£
-3¼ïÎà¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ò¤´ÍÑ°Õ-
¹ØÆþ¼Ô¤äSNS¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¹á¿å¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÂç¡¢2ÅÀ°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¤Ï¹á¿å¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È
POP UP STORE¤Ë¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë»ØÄê¤Î¥¿¥°¤Ë¤Æ¥¿¥°ÉÕ¤±¤ò¤·¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¾®¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£(@greenwich_online_store)
¤Þ¤¿1·î£·Æü¤Ë¤ÏÀöÂõ¤Î¥×¥í½¸ÃÄ¡ÖÀöÂõ¥Ö¥é¥¶ー¥º¡×¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¥±¥¢ÊýË¡¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¤´¾Ò²ð¡£
¢£MIYASHITA PARK Wax London POP UP STORE
´ü´Ö¡§1·î7Æü(¿å)~2·î1Æü(Æü)
»þ´Ö¡§11:00~21:00
½»½ê¡§¢©150-0001ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°6-20-10 South2F
TEL¡§080-7138-9267
¢¨1/15(ÌÚ)¤Ï¡¢Á´´ÛµÙ´ÛÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üGREENWICH ONLINE STORE
https://greenwich-showroom.com/
¡üGREENWICH SHOWROOM Instagram
https://www.instagram.com/greenwich.showroom/
¡üGREENWICH ONLINE STORE Instagram
https://www.instagram.com/greenwich_online_store/
¥°¥ê¥Ë¥Ã¥¸ ¥·¥çー¥ëー¥à
info@greenwich-showroom.com