¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òºÌ¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¶¦ÁÏ¹¹ð¤¬Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¼çÍ×±Ø¤Ç·Ç½Ð³«»Ï¡ª¡Ú#°ì½ï¤Ê¤éÌ¤Íè¤Ï¤¤Ã¤ÈÆú¿§¤À¡Û
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÄ³ÑÎ¦¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×)¤¬±¿±Ä¤¹¤ëVTuber / ¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥°¥ëー¥×¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¼çÍ×±Ø(»¥ËÚ±Ø/ÀçÂæ±Ø/JRÅì³¤Åìµþ±Ø/JRÌ¾¸Å²°±Ø/ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø/Å·¿À±Ø)¹½Æâ¤Ë¤Æ¡¢Âç·¿¹¹ð¤Î·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£(JRÅì³¤Åìµþ±Ø¤Î¤ß2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤êÀè¹Ô¤·¤Æ·Ç½Ð³«»ÏÃæ)
Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¼çÍ×±Ø¤Ë¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×¹¹ð¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜÆü2025Ç¯12·î29Æü(·î)¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ6ÅÔ»Ô¤Î¼çÍ×±Ø(»¥ËÚ±Ø/ÀçÂæ±Ø/JRÅì³¤Åìµþ±Ø/JRÌ¾¸Å²°±Ø/ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø/Å·¿À±Ø)¹½Æâ¤Ë¤Æ¡¢Âç·¿¹¹ð¤Î·ÇºÜ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹(JRÅì³¤Åìµþ±Ø¤Î¤ß2025Ç¯12·î24Æü(¿å)¤è¤êÀè¹Ô¤·¤Æ·Ç½Ð³«»ÏÃæ)¡£
¡¡
ËÜ¹¹ð¤Ï¡¢2025Ç¯9·î15(·î)～2025Ç¯10·î5Æü(Æü)¤ËX(µìTwitter)¾å¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¼Ì¿¿Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ú#°ì½ï¤Ê¤éÌ¤Íè¤Ï¤¤Ã¤ÈÆú¿§¤À¡Û(https://x.com/nijisanji_app/status/1967529099146182688?s=20)¤Ë¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¼Ì¿¿¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¶¦ÁÏ¹¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
2025Ç¯¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤È¡¢2026Ç¯¡¢¿·¤¿¤Ê1Ç¯¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ë´õË¾¤ò¹þ¤á¤Æ¨¡¨¡¡£¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜ¹¹ð¤Ï·Ç½Ð²Õ½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ç½Ð´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»¥ËÚ±Ø
ÀçÂæ±Ø
JRÅì³¤Åìµþ±Ø
JRÌ¾¸Å²°±Ø
ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø
Å·¿À±Ø
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
¡¡
·Ç½ÐÆâÍÆ¤È·Ç½Ð´ü´Ö
¢¡»¥ËÚ±Ø
»¥ËÚÃÏ²¼Å´ Æî¤µ¤Ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à
2025Ç¯12·î29Æü(·î)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
·Ç½Ð¥é¥¤¥Ðー¡§³ëÍÕ
¡¡
¢¡ÀçÂæ±Ø
JRÀçÂæ±Ø ¥Ñ¥Î¥é¥ÞÀçÂæ
2025Ç¯12·î29Æü(·î)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
·Ç½Ð¥é¥¤¥Ðー¡§²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È
¡¡
¢¡JRÅì³¤Åìµþ±Ø
¥°¥é¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢Åìµþ(È¬½Å½§¥³¥ó¥³ー¥¹)
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)～2026Ç¯1·î5Æü(·î)
·Ç½Ð¥é¥¤¥Ðー¡§·î¥ÎÈþÅÆ¡¢²ÈÄ¹¤à¤®¡¢·õ»ýÅáÌé¡¢Éú¸«¥¬¥¯¡¢Í¼ÍÛ¥ê¥ê¡¢ºûÌÚºé¡¢ÄÇÌ¾Í£²Ú
¡¡
¢¡JRÌ¾¸Å²°±Ø
Ì¾¸Å²°¥ï¥¤¥É¥¦¥©ー¥ë
2025Ç¯12·î29Æü(·î)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
·Ç½Ð¥é¥¤¥Ðー¡§VOLTACTION(É÷³ÚÁÕÅÍ¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬ー¥Ç¥ó)¡¢3SKM(ËÌ¸«Í·À¬¡¢³¡À±¡¢ºç¥Í¥¹)
¡¡
¢¡ºåµÞÂçºåÇßÅÄ±Ø
ºåµÞ ÂçºåÇßÅÄ¥¸¥ã¥ó¥Ü¥»¥Ã¥ÈA
2025Ç¯12·î29Æü(·î)～2026Ç¯1·î11Æü(Æü)
·Ç½Ð¥é¥¤¥Ðー¡§¥¢¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ë¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹
¡¡
¢¡Å·¿À±Ø
TENJIN ONE VISION
2025Ç¯12·î29Æü(·î)～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)
·Ç½Ð¥é¥¤¥Ðー¡§°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¡¢ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¡¢
ÀÖ¾ë¥¦¥§¥ó¡¢¾®Ìø¥í¥¦¡¢ÛÙÍÕ¤ë¤ê¡¢ºç¥Í¥¹¡¢¼îÇµ°æ¥Ê¥Ê
¡¡
¡Ú¤´Ãí°Õ»ö¹à¡Û
¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢±Ø¤ª¤è¤Ó±Ø°÷ÊÂ¤Ó¤Ë¼þÊÕ¥Ó¥ë¤äÅ¹ÊÞ¡¢ÇÞÂÎ¸µ¤Ø¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¹¹ð¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ï¡¢°ÂÁ´¤ËÃí°Õ¤·¸òÄÌ¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ø¹½Æâ¤Ï¸ø¶¦¥¹¥Úー¥¹¤Î¤¿¤á¼þ°Ï¤Ø¤Î¤´ÇÛÎ¸ÊÂ¤Ó¤Ë·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤´ÍøÍÑ¥Þ¥Êー¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨²þ»¥¤òÄÌ¤ëºÝ¤ÏÆþ¾ì·ô¤äÀÚÉä¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÂçÀª¤Î¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢±Ø¶ÈÌ³¤ä±ØÍøÍÑ¼ÔÍÍÅù¤ËÂÐ¤·¤Æ»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¡¢ÅÓÃæ¤Ç·Ç½Ð¤òÃæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·Ç½ÐÊª¤Ë¤ª¼ê¤ò¿¨¤ì¤¿¤ê¡¢¤â¤¿¤ì¤«¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ï¡¢ ·Ç½ÐÊª¤ÎÂ»½ý¤ª¤è¤Ó»ö¸ÎËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¢£·î¥ÎÈþÅÆ¡¢²ÈÄ¹¤à¤®¡¢·õ»ýÅáÌé¡¢Éú¸«¥¬¥¯¡¢Í¼ÍÛ¥ê¥ê¡¢ºûÌÚºé¡¢ÄÇÌ¾Í£²Ú
ÂôÌî¤µ¤ïÍÍ(https://x.com/3030sawa)
¡¡
¢£É÷³ÚÁÕÅÍ¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¡¢»Íµ¨Æä¥¢¥¥é¡¢¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬ー¥Ç¥ó¡¢ËÌ¸«Í·À¬¡¢³¡À±¡¢ºç¥Í¥¹
Éð¤¿¤ãÍÍ(https://x.com/take_taya)
¡¡
¢£³ëÍÕ¡¢²Ã²ìÈþ¥Ï¥ä¥È
domco.ÍÍ(https://x.com/domcoworks)
¡¡
¢£¥¢¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ë¡¢¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó¡¢¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹
¥á¥ìÍÍ(https://x.com/mele_ck)
¡¡
¢£°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¡¢ÅÏ²ñ±À¿ý¡¢ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß¡¢ÀÖ¾ë¥¦¥§¥ó¡¢¾®Ìø¥í¥¦¡¢ÛÙÍÕ¤ë¤ê¡¢ºç¥Í¥¹¡¢¼îÇµ°æ¥Ê¥Ê
¤æ¤Ã»ÒÍÍ(https://x.com/matakite_4kaku)
¹¹ð¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÃ´Åö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー
¢£Produce¡õDesign
.MP Inc
(https://x.com/_dotMP)
(https://x.com/_dotMPhttps://dotmp.jp/) (https://dotmp.jp/)¡¡
¡¡
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°SNSÅù¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¸ø¼°X¡§https://x.com/nijisanji_app
¡¦¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#°ì½ï¤Ê¤éÌ¤Íè¤Ï¤¤Ã¤ÈÆú¿§¤À
¡¡
¡Ú¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ÏÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤¬½êÂ°¤¹¤ëVTuber/¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥é¥¤¥Ðー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥°¥Ã¥º¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈÎÇä¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ìó150Ì¾¤Î½êÂ°¥é¥¤¥Ðー¤¬¸ÄÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¡¢YouTubeÅù¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È)¡ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.nijisanji.jp
X¡§https://x.com/nijisanji_app
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/nijisanji
Instagram¡§https://www.instagram.com/nijisanji_official
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
bilibili¡§https://space.bilibili.com/410484677
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥È¥¢¡§https://shop.nijisanji.jp
¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ FAN CLUB¡§https://www.nijisanji.jp/fanclubs
¡ÚANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー¡ÖËâË¡¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¿·ÂÎ¸³¤ò¡£¡×ー
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2017Ç¯5·î2Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È·Ï¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£»äÃ£¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á·ÐºÑ·÷¡×¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¿·»þÂå¤ÎÀÚ¤ê¹þ¤ßÌò¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤ËËâË¡¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥ê¥ó¥¯°ìÍ÷(ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò)¡ä
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.anycolor.co.jp
ºÇ¿·¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/news
ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://www.anycolor.co.jp/recruit
Web¥Þ¥¬¥¸¥ó¡§https://magazine.anycolor.co.jp
X¡§https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube¡§https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à
https://www.anycolor.co.jp/contact
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ßÀè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò ¹ÊóÃ´Åö
Email¡§pr@anycolor.co.jp
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§ANYCOLOR³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9-7-2 ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¤ー¥¹¥È11F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ÅÄ³Ñ Î¦