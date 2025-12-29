¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÂè4´üÇÉ¸¯³ØÀ¸¤¬Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 29Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤ÎÂç³Ø±¡¼Ò²ñÊ¸²½²Ê³Ø¸¦µæ²ÊÇî»ÎÁ°´ü²ÝÄø¤Î²Æ»³»í²»¤µ¤ó¤¬¡¢2025Ç¯12·î18Æü¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¥æ¥Í¥¹¥³¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÇÉ¸¯À¸¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤é¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢²£°æÆÆÊ¸Éû³ØÄ¹¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÃ´Åö¡Ë¡¦¥æ¥Í¥¹¥³¥Á¥§¥¢¥Û¥ë¥Àー¡¢²Æ»³¤µ¤ó¤Î»ØÆ³¶µ°÷¤Ç¤¢¤ë³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¼Ò²ñÊ¸²½²Ê³Ø³Ø°è¡ÊË¡¡Ë¤Î¹õ¿ÀÄ¾½ã¶µ¼ø¤¬Æ±ÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÊÆüËÜ¥æ¥Í¥¹¥³¹ñÆâ°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³»öÌ³¶É¡ÊÃÏ°è»öÌ³½ê¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¤ÎÄ¹´ü¸¦½¤¡Ê¸¶Â§6¥«·î°Ê¾å¡¢ºÇÄ¹12¥«·î¡Ë¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¥Í¥¹¥³³èÆ°¤Ø¤ÎÍý²òÂ¥¿Ê¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¿¦°÷¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¡¢¤µ¤é¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³³èÆ°¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è³èÀ²½Åù¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Æ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÂè4´üÀ¸¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î¤«¤é1Ç¯´Ö¡¢ËÜ³Ø¤Î¥æ¥Í¥¹¥³¥Á¥§¥¢¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î¤¿¤á¤Î¶µ°é¡ÊESD¡Ë¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥æ¥Í¥¹¥³ËÜÉô¶µ°é¶É¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Æá¿Ü³ØÄ¹¤Ï¡¢¡Ö³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ë¹ñÏ¢µ¡´Ø¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢¤¼¤Ò¡¢»Å»ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥æ¥Í¥¹¥³ËÜÉô¤¬¤¢¤ë¥Ñ¥ê¤ÎÊ¸²½¡¦·Ý½Ñ¤Ë¤â¿Æ¤·¤ß¡¢³Ø¤Ó¤òË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ãÎå¡£²Æ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´»Ù±ç¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¥æ¥Í¥¹¥³ËÜÉô¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ò·Ð¸³¤·¡¢¤½¤³¤Ç³Ø¤ó¤ÀESD¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ä¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÂ¿¤¯¤ÎËÜ³Ø³ØÀ¸¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢²¬»³Âç³Ø¥æ¥Í¥¹¥³¥Á¥§¥¢¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤Î¤¢¤ê¤¿¤¤Ì¤Íè¤Ø¹×¸¥¤¹¤ëÂç³Ø¤È¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÃÏµåÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É½·ÉË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò
µÇ°¼Ì¿¿¡Êº¸¤«¤é¹õ¿À¶µ¼ø¡¢²Æ»³¤µ¤ó¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¡¢²£°æÉû³ØÄ¹¡Ë
参 考
¡¦²¬»³Âç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー
¡¡https://globalengagementoffice.okayama-u.ac.jp/
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
