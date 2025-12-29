ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤«¤éJ¥êー¥°¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖCOEDO KAWAGOE F.C¡×¡¢¤ß¤ä¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë
COEDO KAWAGOE F.C¤ò±¿±Ä¤¹¤ëCOEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÍÅÄÏÂÀ¸¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤«¤é´ë¶È¤ÎAI/ML¤Þ¤Ç¡¢¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦ ¤ß¤ä¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò¡Êºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡¢¾¾µÜ²í½Ó¡Ë¤È2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥µ¥Ýー¥È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤ä¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò ÍÍ¸ø¼°HP: https://miyabidigital.com/ (https://miyabidigital.com/)
¢£COEDO KAWAGOE F.C¤È¤Ï
2020Ç¯ÀßÎ©¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤·ÀßÎ©10Ç¯°ÊÆâ¤ÎJ¥êー¥°²ÃÌÁ¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¡£¡Ö¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ Àî±Û¤ËÌ´¤È´¶Æ°¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¡¢100Ç¯Â³¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ø¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡Íø¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢90Ê¬´Ö´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥ó¥µー¡×¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¡×¡Ö¥°¥Ã¥º¡×¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼«Ëý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥Öºî¤ê¤òÄÌ¤·¤ÆÀî±Û»Ô¤Î¹¹¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤Ø¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ß¤ä¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼Ò ¾¾µÜ ²í½Ó ÍÍ¥³¥á¥ó¥È
¡ÖCOEDO KAWAGOE F.CÍÍ¤Î·Ç¤²¤ë¡Ø100Ç¯Â³¤¯¥¯¥é¥Ö¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ´ûÂ¸¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤Î²Ì´º¤ÊÄ©Àï¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ »ä¼«¿È¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¾ï¤Ë¿·µ»½Ñ¤ØÄ©Àï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ê¬Ìî¤Ï°ã¤¨¤É¡Ø¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦»Ö¤Ï³§ÍÍ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£ AI¤äºÇ¿·µ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¤ä´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¶¦¤ËÀî±Û¤Î³¹¤òÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢Á´ÎÏ¤Ç±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£COEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò ¶¶ËÜ ¶³Êå ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤ß¤ä¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼ÒÍÍ¤È¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤ß¤ä¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë¹çÆ±²ñ¼ÒÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¡¦¤´À¼±ç¤òÎÏ¤ËJ¥êー¥°»²Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£³¤³°¤Ç¤â¤´³èÌö¤·¡¢ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤âÆü¡¹³Ø¤Ó¡¢AI¤Îµ»½Ñ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤È´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾µÜ¤µ¤ó¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ç¤â³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢2030Ç¯¤ÎJ¥êー¥°»²Æþ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡×
¸ø¼°HP: https://c-kawagoe.com/
±¿±Ä¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢HP: https://mag.c-kawagoe.com/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
COEDO KAWAGOE F.C³ô¼°²ñ¼Ò
Mail¡§info@c-kawagoe.com