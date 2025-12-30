£Ê£Ø¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò ¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¹¹¿·¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢£Ê£Ø¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò¤È¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2022¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤ò±þ±çÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹£Ê£Ø¶âÂ°ÍÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯2·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¡¢¤ª¤è¤Ó8·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°¤âºÇ¾å°Ì¥«¥Æ¥´¥êー¤È¤Ê¤ë¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò¤´Äù·ëÄº¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤â¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÆâÍÆ
¢£ÆâÍÆ
¡¦¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Ê¥·¥ã¥Ä¡¦ÇØÃæ¾å¡ËÅù¤Ø¤Î¹¹ð¤´·Ç½Ð
¡¦¡ÖTEENSSEAT¡×¤Ø¤Î¤´¶¨»¿
¡¦¡ÖOVER65PASS¡×¤Ø¤Î¤´¶¨»¿
¡¦¥µ¥ó¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¼Â»Ü¡¡Åù
Ë¡¿Í³µÍ×
¢£Ë¡¿ÍÌ¾
£Ê£Ø¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò
¢£½êºßÃÏ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç2-10-4
¢£ÂåÉ½¼Ô
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÎÓ ÍÛ°ì
£Ê£Ø¶âÂ°³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ ÎÓ ÍÛ°ì ÍÍ¤è¤ê ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤È¤Î´Ö¤Ç°ú¤Â³¤¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£µ¨¡¢¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥ÖÁÏÀß31Ç¯ÌÜ¡¢£Ê£²¥êー¥°»²Æþ26Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë£Ê£²Í¥¾¡¡¢Èá´ê¤Î£Ê£±¾º³Ê¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²÷µó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¡¹¤Î¾ðÇ®¤ÈÅØÎÏ¤È¤¬·ë¼Â¤·¤¿·ë²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤Äø¤Î´¶Æ°¤ÈÇ®¶¸¤ò¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ê¥êー¥°»Ë¤Ë»Ä¤ëÎò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÎ©¤Á²ñ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Äø¤Ë¸·¤·¤¯¡¢ßõÎõ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Î¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Îµ¬ÌÏ¤ÈÇ®°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ¸å²¡¤·¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¡¢É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÀè¤Î2026-2027¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿£±Ç¯È¾¤Î´ü´Ö¤Ç¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¤·¤ÆÍÆ°×¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¶ìÆñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢É¬¤º¤ä¡¢¤³¤Î¸·¤·¤¯¤âµ±¤«¤·¤¤ÉñÂæ¤ÇÎÏ¶¯¤¯ÌöÆ°¤·¡¢ÃÏ°è¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ë¸Ø¤ê¤È´õË¾¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£Ê£±¤È¤¤¤¦Ì´¤ÎÉñÂæ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¿·¥·ー¥º¥ó¡¢¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤È¾¡Íø¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¨¤ë¤³¤È¤ò¡¢º£¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Åç¹Ì¤è¤ê ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÂçÉý¤ÊÁý³Û¤òÈ¼¤¤£Ê£Ø¶âÂ°ÍÍ¤È¤Î¥È¥Ã¥×¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
£Ê£Ø¶âÂ°ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢2022¥·ー¥º¥ó¤è¤ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤Î¹¹ð·Ç½Ð¤ä¥µ¥ó¥¯¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¼Â»Ü¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿·¤¿¤Ê´ÑÀïÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¤â¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ñ¾ë¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖTEENS SEAT¡×¡¢Æ±¸©Æâ65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖOVER65 PASS¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÀï¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¤´¶¨»¿¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¥Ûー¥à¥¿¥¦¥óPRÂç»È¡×¤ä¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¶µ¼¼¡×¤Ê¤É¤Î¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó³èÆ°¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯É÷·Ê¤ÏÂç¤¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Î¼Â¤ËÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ã¥ÕÂÎÀ©¤Î¶¯²½¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¤ª¤è¤ÓÉáµÚÉôÌç¤Ø¤ÎÅê»ñ³ÈÂç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¤ÎÁª¼êÊä¶¯¤Ø¤È·Ð±Äµ¬ÌÏ¤ò¹¤²¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç±ó¤¯¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿£Ê£±¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢£Ê£Ø¶âÂ°ÍÍ¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ÏÀ®¤·ÆÀ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ï¡¢2026Ç¯¤«¤é¡Ö¼¡¤ÎÌ´¡×¤Ø¸þ¤«¤Ã¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Ì´¤òÌ´¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢£Ê£±¤ÎÉñÂæ¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÃ±¤Ê¤ëÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤Ø¤Î½ÐÈ¯ÅÀ¤È¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¤½¤Î¸å¤ËÄ©¤àÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥êー¥°¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢£Ê£Ø¶âÂ°ÍÍ¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¡ÖÆ±»Î¡×¤È¤·¤Æ¶¦¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â£Ê£Ø¶âÂ°ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÈÊâ¤ß¡¢ÃÏ°è¤È°é¤Ä¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢¶¦Â¸¶¦±É¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£