¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û·§ÅÄÄ¾µª Áª¼ê¡¢°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢FCÅìµþ¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î·§ÅÄÄ¾µªÁª¼ê¤¬°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¡¢·ÀÌó¾ò·ï¤Ë¤è¤ê°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ÏFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú·§ÅÄ Ä¾µª ¡ÊNAOKI KUMATA¡Ë¡Û
| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
FW
| À¸Ç¯·îÆü
2004Ç¯8·î2Æü¡Ê21ºÐ¡Ë
| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
181cm / 79kg
| ½Ð¿È
Ê¡Åç¸©·´»³»Ô
| ·ÐÎò
ÎÐ¥öµÖ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ ¢ª ESTRELLAS FC ¢ª FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·¢ª FCÅìµþU-18 ¢ª FCÅìµþ ¢ª KRC¤Ø¥ó¥¯¡Ê¥Ù¥ë¥®ー¡Ë¢ª FCÅìµþ ¢ª ¤¤¤ï¤FC
| ÂåÉ½Îò
2019Ç¯¡§U-15ÆüËÜÂåÉ½
2022Ç¯¡§U-19ÆüËÜÂåÉ½
2023Ç¯¡§U-20ÆüËÜÂåÉ½¡¢U-22ÆüËÜÂåÉ½
| ½Ð¾ìµÏ¿
¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§30»î¹ç½Ð¾ì / 3ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
¡ãÄÌ»»¡ä
J1¥êー¥°¡§8»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢J2¥êー¥°¡§42»î¹ç½Ð¾ì / 4ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×¡§7»î¹ç½Ð¾ì / 1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ¡§3»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Áー¥à¤ÇJ1¤Ë¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×