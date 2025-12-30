BUMP¡ßCygames¶¦Æ±À½ºîBUMP¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡ÙÎß·×50ËüÉôÆÍÇË¤ÎÏÃÂê¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡ÙÂÔË¾¤Î¼Â¼Ì²½¡ª
¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë emole ³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß·Â¼Ä¾Æ»¡¢°Ê²¼ emole¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒCygames¤È¤Î¶¦Æ±À½ºî¤Ë¤è¤ëBUMP¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¤ò2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë19:00¤è¤êBUMPÆÈÀêÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Îß·×Éô¿ô50ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢LINE¥Þ¥ó¥¬¤Ç3,400Ëüviews¡¢¥Ô¥Ã¥³¥Þ¤Ç190Ëü¤¤¤¤¤Í¡Ê2025Ç¯12·î»þÅÀ¡Ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÅ»Ò¥³¥ß¥Ã¥¯¥µー¥Ó¥¹¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÏÃÂê¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¡Êºî¡§²Æ»Òµ×¡¿¥µ¥¤¥³¥ß¡Ë¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÆü¡¹¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë»Ï¤á¤¿¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´Å¤¤Ìª¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢È´¤±½Ð¤»¤Ê¤¤Å¥¾Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿――¡£
·ÐºÑÅª¤Êº¤µç¤È²ÈÄí´Ä¶¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤ë½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢¤Õ¤È¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ç¥Ñ¥Ñ³è¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¡¢¥¹¥Èー¥«ーÈï³²¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤ÎÊø²õ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºÆÀ¸¤Ø¤ÎÆ»¤òÌÏº÷¤¹¤ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
1ÏÃ3Ê¬¤È¤¤¤¦¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤Ç¡¢¥Ñ¥Ñ³è¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÏÄ¤ó¤À°¦Áþ·à¤ò¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ËÉÁ¤¤Þ¤¹¡£Âç³¢Æü¤ÎÌë¡¢¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°Ç¤È´õË¾¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¾×·âºî¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ season3¡Ù¤ÇÀ¤³¦¤¬ÃíÌÜ¡ª¼ÂÎÏÇÉ¡¦ÃÓÅÄ¼ëÆá¤¬Ä©¤à¡¢Å¾Íî¤ÈºÆÀ¸¤ÎÊª¸ì
¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾ËÜÄØ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ØÅìµþ¥¿¥ïー¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¤µ¤é¤ËNetflix¥·¥êー¥º¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹ season3¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤Ç¤â¹ñÆâ³°¤«¤éÇ®¤¤»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë¼ã¼ê¼ÂÎÏÇÉ½÷Í¥¡¢ÃÓÅÄ¼ëÆá¡£Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤ëÃæ¤Ç¡È¥Ñ¥Ñ³è¡É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÄØ¡£ÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤È¡¢Å¥¾Â¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¶²ÉÝ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÇç¤¤¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤µ¤ò¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÁ¡ºÙ¤«¤ÄÎÏ¶¯¤¤±éµ»ÎÏ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄØ¤ÈÆ±¤¸Âç³Ø¤ËÄÌ¤¤¡¢Èà½÷¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤È¤Ê¤ëÈà»á¡¦º´Æ£Áó¿¿Ìò¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÈà¤Î¤¤¤ëÀ¸³è¡Ù¤Ç¤ÎW¼ç±é¤ä¡Ø¹âÎÉ¤¯¤ó¤ÈÅ·¾ë¤¯¤ó¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëºä°ææÆ¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤âZÀ¤Âå¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÈà¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤Ï°ìÅÓ¤ËÄØ¤òÁÛ¤¤¡¢¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ë¡È¸÷¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤òÁÖ¤ä¤«¤Ë±é¤¸¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÄØ¤ò¶²ÉÝ¤Î¤É¤óÄì¤ËÆÍ¤Íî¤È¤¹¥Ñ¥Ñ³èÁê¼ê¡¦¸åÆ£ÏÂÌéÌò¤Ë¤Ï¡¢µÈÀ®¹À°ì¡£ÌµÉ½¾ð¤Ç¼¹Ù¹¤ËÄØ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¡ÈÌÕÌÜÅª¥¹¥Èー¥«ー¡É¤È¤¤¤¦ÆñÌò¤ò¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ø±é¤ÇÌ¥¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄØ¤Î²ÈÂ²Ìò¤Ë¤ÏÍ·°æÎ¼»Ò¡¢ÃæÎÓÂç¼ù¤È¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£
¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢±³¤ÈÈëÌ©¡¢°¦¤È¶¸µ¤¤¬¸òºø¤¹¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¡£¤½¤Î¾×·â¤Î·ëËö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
Âç³ØÀ¸¤ÎÄØ¡ÊÃÓÅÄ¼ëÆá¡Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Î±ç½õ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢¾©³Ø¶â¤È¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¦Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þ¡¢ÆÍÁ³¥Ð¥¤¥ÈÀè¤«¤éÅÝ»º¤ÎÏ¢Íí¤¬¡£¹²¤Æ¤ÆÂ¾¤Î¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ø¥Ñ¥Ñ³è¡Ù¤ÎÊ¸»ú¡£¡Ö¤ªÃã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç1Ëü±ß¡Ä¡ª¡©¡×´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Ü¥¿¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤――¡£
»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¥Ñ¥Ñ¡ÉÏÂÌé¡ÊµÈÀ®¹À°ì¡Ë¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿ÄØ¤Ï¡¢¿·¤¿¤ÊÍ§¿Í¤ä¿ÍÀ¸½é¤ÎÈà»á¡¦Áó¿¿¡Êºä°ææÆ¡Ë¤È²á¤´¤¹Æü¡¹¤Ç¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ÎÂç³ØÀ¸¡É¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£¡Ø¥Ñ¥Ñ³è»Ï¤á¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ù¤È»×¤Ã¤¿ÌðÀè¡¢¥¹¥Èー¥«ー²½¤·¤¿ÏÂÌé¤Î°Û¾ï¤ÊÂ«Çû¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢Æó½ÅÀ¸³è¤ÏÇËÃ¾¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£É¬»à¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë"¥Ñ¥Ñ³è"¤ò¤¹¤ëÄØ¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡¢ÈáÄË¤Ê±¿Ì¿¤È¤Ï――¡£
¢£ºîÉÊ³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/39336/table/112_1_2b54274c473b8682908999e8a893ac52.jpg?v=202512300551 ]
¢£½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë&¥³¥á¥ó¥È
¼ç±é¡§ÃÓÅÄ¼ëÆá¡Ê¾¾ËÜÄØ Ìò¡Ë
2001Ç¯10·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢·²ÇÏ¸©½Ð¿È¡£
2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤Õ¤¿¤ê¤ÎÇØÈÖ¹æ4¡Ù¤ÇÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¡£ÍâÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø17ºÐ¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¡£
¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê½Ð±éºî¤Ë¤Ï¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ØÅìµþ¥¿¥ïー¡Ù¡¢NHK Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÀÄÅ·¤ò¾×¤±¡Ù¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ØÎø°¦¶Ø»ß¡Ù¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
2025Ç¯9·î25Æü¤è¤êÇÛ¿®¤ÎNetflix¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹season3¡Ù¤Î½Ð±é¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯3·î20Æü¤Ë¤Ï¼ç±é±Ç²è¡ØÅìµþÆ¨Èò¹Ô¡Ù¤Î¸ø³«¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¿´¤ÈÂÎ¤òºï¤ê¡¢¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤¹¤é¸«¼º¤¦ÄØ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬»à¤Ë¤â¤¬¤¯»Ñ¤Ï¤È¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼å²»¤âÅÇ¤«¤º¡¢¶¯¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ëÄØ¤Î°ìÈÖ¤ÎÍý²ò¼Ô¤Ç¤¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³¢Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ºä°ææÆ¡Êº´Æ£Áó¿¿ Ìò¡Ë
2001Ç¯6·î6ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢´ôÉì¸©½Ð¿È¡£
TikTok ¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë¥Õ¥©¥í¥ïー¤òÁý¤ä¤·¡¢ ¼å´§ 3 ¥ö·î¤Ç 40 Ëü¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÀ®Ä¹¡£¿·¤·¤¤ TikToker ¤Î´é¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£
ÍÌ¾¥µ¥í¥ó¤Î OCEAN TOKYO ¤ä LIPPS ¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ º£°ìÈÖ¤Ê¤ê¤¿¤¤È±·¿ÆÃ½¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ »¨»ï¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂ¿¿ô·ÇºÜ¡£ 2022 Ç¯¡ÔÂè°ì²ó¥ß¥¹¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿ー¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡Õ¤Ë¤Æ½éÂå½à¥°¥é¥ó¥×¥ê (¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¾Þ) ¤ò¼õ¾Þ¡£
¤½¤Î¸åÇÐÍ¥¶È¤ò»ÏÆ°¡£MBS¥É¥é¥Þ¥·¥ã¥ïー¥·¥êー¥º¡Ø¹âÎÉ¤¯¤ó¤ÈÅ·¾ë¤¯¤ó¡ÙÀ¥ÀîÌò¤Ë¤Æ½é¤ÎÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤¹¤·¡¢Æ±¥·¥êー¥ººîÉÊ¤Ë¤âÂ¿¿ô½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø¥¸¥ã¥ó¥Ì¤ÎºÛ¤¡Ù¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈ¥´ー¥ë¥Ç¥ó½Ð±é¤Ê¤É¡¢³èÆ°¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Ä¤ÄÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥È¡ä
¡Ø»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡Ù¤ËÁó¿¿Ìò¤Ç½Ð±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡¢¤â¤È¤â¤È¸¶ºî¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
Áó¿¿¤Ï¡¢ÄØ¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼þ¤ê¤Î´Ä¶¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¾ï¤ËÍ§¿Í¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÂç³ØÀ¸³è¤ò¤ª¤¯¤ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¤À³Ê¡£¡Ö¤ª¶â¡×¡¦¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤òÊú¤¨¤ëÄØ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¿É¤½¤¦¤ÊÄØ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÁó¿¿¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÄØ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Áó¿¿¡×¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ò°Õ¼±¤·¤Æ±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ØÀ¸¤È¤¤¤¦¤Þ¤ÀÎÏ¤Î¼å¤¤Î©¾ì¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÇº¤ß¡¢³ëÆ£¤ò»£±ÆÃæ¤º¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Î³§¤µ¤ó¤Î´Ä¶¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢À§Èó¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¸¶ºî¡Ö»ä¤¬¤ï¤¿¤·¤òÇä¤ëÍýÍ³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Æ»Òµ×
¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤Ã¤Æ¡¢¥º¥ë¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÅÔÆâ¤ÎÍÌ¾Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿ÄØ¡Ê¤Ä¤Ð¤¡Ë¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤«¤é¤Î±ç½õ¤¬¤Ê¤¤Ãæ¡¢
¾©³Ø¶â¤È¥Ð¥¤¥ÈÂå¤Ç³ØÈñ¤ÈÀ¸³èÈñ¤òÏÅ¤¦Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À¤¬È¯Îá¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¤¥È¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¹²¤Æ¤ÆÂ¾¤Î¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¥Ñ¥Ñ³è¡×¤ÎÊ¸»ú¡£
¡Ö¤ªÃã¤¹¤ë¤À¤±¤Ç5Àé±ß¤«¤é1Ëü±ß¡Ä¡ª¡©¡×
´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Ü¥¿¥ó¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤――¡£
¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤¿¤Á¤Î¥ê¥¢¥ë¤¬¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ëÏÃÂêºî¡£
¥Þ¥ó¥¬ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥µ¥¤¥³¥ß¡×¤Ç¡¢¿·¾Ï¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¡×Ï¢ºÜÃæ¡£
▶¸¶ºî¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://cycomi.com/title/172
¢£¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖBUMP¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖBUMP¡×¤Ïemole¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁí¥À¥¦¥ó¥íー¥É¿ô 250Ëü²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¤ë1ÏÃ1Ê¬～3Ê¬¤Î¿·¤·¤¤¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¢¥×¥ê¤Î¤è¤¦¤Ë¡ØÂÔ¤Ä¤ÈÌµÎÁ¡Ù¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢1ÏÃ97±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î²Ý¶â¤ä¹¹ð»ëÄ°¤Ç¤â¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÉÔÎÑ¡¦Éü½²¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Î¥Þ¥¦¥ó¥È¹çÀï¡¢²¼Ñî¾å¤äÀµÂÎ±£¤·¤È¤¤¤Ã¤¿´«Á±Ä¨°¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤ä¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖBUMP¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¹ðÃÎÍÑ¤ÎÀÚ¤êÈ´¤Æ°²è¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ï30²¯²ó¢¨¤òÄ¶¤¨¡¢ZÀ¤Âå¤Î½÷À¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¥æー¥¶ー¤Ë»É·ãÅª¤Ê¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯9·î¸½ºß
¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉURL¡§https://emolebump.go.link/djCyg
¡üYouTube¡§https://www.youtube.com/@bump_drama
¡üTikTok¡§https://www.tiktok.com/@bump_drama
¡üInstagram¡§https://www.instagram.com/bump_drama/
¡üX¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/bump_drama
¡üFacebook¡§https://www.facebook.com/bump.drama
¢£emole¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼ÒÌ¾¡§emole³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è²¼ÌÜ¹õ£²ÃúÌÜ£²£³－£±£¸ ÌÜ¹õ»³¼êÄÌ¥Ó¥ë 3³¬
ÀßÎ©¡§2018Ç¯11·î15Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ß·Â¼ Ä¾Æ»
²ñ¼ÒHP¡§https://emole.co.jp/home