¡ÚFCÅìµþ¡Û°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯Áª¼ê ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯Áª¼ê¤¬¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ÂÅÄÁª¼ê¤Ï·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯(¤ä¤¹¤À ¤³¤¸¤í¤¦)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯8·î14Æü
¢¢½Ð¿È¡§ÀÐÀî¸©
¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§173cm/69kg
¢¢·ÐÎò
2010-2012 ¶âÂôÆî¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö
2012-2016 ÉäÄÅ¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¥µ¥Ã¥«ーÉô
2016-2019 FCÅìµþU-15¿¼Àî
¨¦2017 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 29 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ ½àÍ¥¾¡
¨¦2018 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 30 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡
2019-2021 FCÅìµþU-18
¨¦2019 Âè20²óÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹U-17¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡
¡¡¡¡¡¡¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°2019´ØÅì Í¥¾¡
2020 Âè44²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢(U-18)Âç²ñ ½àÍ¥¾¡
2022- FCÅìµþ
2023 ÆÊÌÚSC¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
2024- ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¢¢ÂåÉ½Îò
2019Ç¯ U-16ÆüËÜÂåÉ½¡¢2020Ç¯ U-17ÆüËÜÂåÉ½
¢¢½Ð¾ìµÏ¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)
¢¨2019¡¢2020¡¢2021¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー
¢¢°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡Ö2026¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ï¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×