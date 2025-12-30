¡ÚFCÅìµþ¡Û°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯Áª¼ê ¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Åìµþ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò

¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒÃæ¤Î°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯Áª¼ê¤¬¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢°ÂÅÄÁª¼ê¤Ï·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£




¡Ú°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯(¤ä¤¹¤À ¤³¤¸¤í¤¦)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û



¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF



¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2003Ç¯8·î14Æü



¢¢½Ð¿È¡§ÀÐÀî¸©



¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§173cm/69kg



¢¢·ÐÎò


2010-2012 ¶âÂôÆî¥¸¥å¥Ë¥¢¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö


2012-2016 ÉäÄÅ¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¥µ¥Ã¥«ーÉô


2016-2019 FCÅìµþU-15¿¼Àî


¨¦2017 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 29 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ ½àÍ¥¾¡


¨¦2018 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 30 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡


2019-2021 FCÅìµþU-18


¨¦2019 Âè20²óÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹U-17¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡


¡¡¡¡¡¡¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°2019´ØÅì Í¥¾¡


2020 Âè44²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢(U-18)Âç²ñ ½àÍ¥¾¡


2022- FCÅìµþ


2023 ÆÊÌÚSC¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ


2024- ¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ãー¥íµÜºê¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ



¢¢ÂåÉ½Îò


2019Ç¯ U-16ÆüËÜÂåÉ½¡¢2020Ç¯ U-17ÆüËÜÂåÉ½



¢¢½Ð¾ìµ­Ï¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)




¢¨2019¡¢2020¡¢2021¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー




¢¢°ÂÅÄ¸×»ÎÏ¯Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È


¡Ö2026¥·ー¥º¥ó¤Ï¡¢¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©ー¥ì¹ÃÉÜ¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£


¾ï¤Ë·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¡¢¥Áー¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤â°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£


Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×