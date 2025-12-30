¡ÚFCÅìµþ¡Û³á±ºÍ¦µ±Áª¼ê FCº£¼£¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
FCº£¼£¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î³á±ºÍ¦µ±Áª¼ê¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò¡¢2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú³á±ºÍ¦µ±(¤«¤¸¤¦¤é ¤æ¤¦¤)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF
¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯1·î2Æü
¢¢½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§171cm/67kg
¢¢·ÐÎò
2011-2016 FC¥È¥ê¥×¥ì¥Ã¥¿½ÂÃ«
¨¦2014-2016 FCÅìµþ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹ Âç¿¹¥³ー¥¹
2016-2018 FCÅìµþU-15¿¼Àî
¨¦2017 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 29 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ ½àÍ¥¾¡
¨¦2018 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 30 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡
2019-2021 FCÅìµþU-18
¨¦2019 Âè20²óÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹U-17¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡
¡¡¡¡¡¡¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°2019´ØÅì Í¥¾¡
¨¦2020 Âè44²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡ÊU-18¡ËÂç²ñ ½àÍ¥¾¡
2022- FCÅìµþ
¨¦2023-2024 ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¨¦2025- FCº£¼£¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¢¢ÂåÉ½Îò
2018Ç¯ U-15ÆüËÜÂåÉ½
2019Ç¯U-15ÆüËÜÂåÉ½
2020Ç¯ U-16 ÆüËÜÂåÉ½
¢¢½Ð¾ìµÏ¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)
¢¨2020¡¢2021¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー
¢¢³á±ºÍ¦µ±Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖFCÅìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª
Íè¥·ー¥º¥ó¤âFCº£¼£¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ÀÄÀÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¤ËÂ¤ò¤Ä¤±¡¢À®Ä¹¤·¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×