¡ÚFCÅìµþ¡Û³á±ºÍ¦µ±Áª¼ê FCº£¼£¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

FCº£¼£¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒÃæ¤Î³á±ºÍ¦µ±Áª¼ê¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò¡¢2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£




¡Ú³á±ºÍ¦µ±(¤«¤¸¤¦¤é ¤æ¤¦¤­)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û



¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§MF



¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯1·î2Æü



¢¢½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è



¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§171cm/67kg



¢¢·ÐÎò


2011-2016 FC¥È¥ê¥×¥ì¥Ã¥¿½ÂÃ«


¨¦2014-2016 FCÅìµþ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë ¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹ Âç¿¹¥³ー¥¹


2016-2018 FCÅìµþU-15¿¼Àî


¨¦2017 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 29 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ ½àÍ¥¾¡


¨¦2018 ¹â±ßµÜÇÕ JFA Âè 30 ²óÁ´ÆüËÜ U-15 ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡


2019-2021 FCÅìµþU-18


¨¦2019 Âè20²óÅìµþÅÔ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹U-17¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢Âç²ñ Í¥¾¡


¡¡¡¡¡¡¹â±ßµÜÇÕ JFA U-18¥µ¥Ã¥«ー¥×¥ê¥ó¥¹¥êー¥°2019´ØÅì Í¥¾¡


¨¦2020 Âè44²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¡ÊU-18¡ËÂç²ñ ½àÍ¥¾¡


2022- FCÅìµþ


¨¦2023-2024 ¥Ä¥¨ー¥²¥ó¶âÂô¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ


¨¦2025- FCº£¼£¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ



¢¢ÂåÉ½Îò


2018Ç¯ U-15ÆüËÜÂåÉ½


2019Ç¯U-15ÆüËÜÂåÉ½


2020Ç¯ U-16 ÆüËÜÂåÉ½



¢¢½Ð¾ìµ­Ï¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)




¢¨2020¡¢2021¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー




¢¢³á±ºÍ¦µ±Áª¼ê¥³¥á¥ó¥È


¡ÖFCÅìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡ª


Íè¥·ー¥º¥ó¤âFCº£¼£¤Ç¥×¥ìー¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£ ÀÄÀÖ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÃÏ¤ËÂ­¤ò¤Ä¤±¡¢À®Ä¹¤·¤ÆÇç¤¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£


±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×