¡ÚFCÅìµþ¡Û·§ÅÄÄ¾µªÁª¼ê ¤¤¤ï¤­FC¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

Åìµþ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò

¤¤¤ï¤­FC¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒÃæ¤Î·§ÅÄÄ¾µªÁª¼ê¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò¡¢2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£




¡Ú·§ÅÄÄ¾µª(¤¯¤Þ¤¿ ¤Ê¤ª¤­)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û



¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW



¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯8·î2Æü



¢¢½Ð¿È¡§Ê¡Åç¸©



¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§181cm/79kg



¢¢·ÐÎò


2012-2016 ÎÐ¥öµÖ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ


2017 ESTRELLAS FC


2017-2020 FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·


¨¦2019 Âè34²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢U-15 3°Ì


¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢U-15 ´ØÅìÍ½Áª 2019 3°Ì


2020-2023 FCÅìµþU-18


¨¦2020 Âè44²ó ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢(U-18)Âç²ñ ½àÍ¥¾¡


2023- FCÅìµþ


¨¦2024.1-2024.8 KRC¥Ø¥ó¥¯(¥Ù¥ë¥®ー)¢¨´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ


¨¦2024.8- ¤¤¤ï¤­FC¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ



¢¢ÂåÉ½Îò


2019Ç¯U-15ÆüËÜÂåÉ½


2022Ç¯U-19ÆüËÜÂåÉ½


2023Ç¯U-20 ÆüËÜÂåÉ½(FIFA U-20¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó2023)



¢¢½Ð¾ìµ­Ï¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)




¢¨2022¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー




¢¢·§ÅÄÄ¾µªÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È


¡ÖÅìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£


¤¤¤ï¤­FC¤Ø¤Î°éÀ®·¿°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤º·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹


±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×