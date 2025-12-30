¡ÚFCÅìµþ¡Û·§ÅÄÄ¾µªÁª¼ê ¤¤¤ï¤FC¤Ø¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö±äÄ¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤¤¤ï¤FC¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î·§ÅÄÄ¾µªÁª¼ê¤¬°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò¡¢2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú·§ÅÄÄ¾µª(¤¯¤Þ¤¿ ¤Ê¤ª¤)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§FW
¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2004Ç¯8·î2Æü
¢¢½Ð¿È¡§Ê¡Åç¸©
¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§181cm/79kg
¢¢·ÐÎò
2012-2016 ÎÐ¥öµÖ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥Ýー¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ
2017 ESTRELLAS FC
2017-2020 FCÅìµþU-15¤à¤µ¤·
¨¦2019 Âè34²óÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢U-15 3°Ì
¡¡¡¡¡¡ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢U-15 ´ØÅìÍ½Áª 2019 3°Ì
2020-2023 FCÅìµþU-18
¨¦2020 Âè44²ó ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢(U-18)Âç²ñ ½àÍ¥¾¡
2023- FCÅìµþ
¨¦2024.1-2024.8 KRC¥Ø¥ó¥¯(¥Ù¥ë¥®ー)¢¨´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¨¦2024.8- ¤¤¤ï¤FC¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¢¢ÂåÉ½Îò
2019Ç¯U-15ÆüËÜÂåÉ½
2022Ç¯U-19ÆüËÜÂåÉ½
2023Ç¯U-20 ÆüËÜÂåÉ½(FIFA U-20¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó2023)
¢¢½Ð¾ìµÏ¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)
¢¨2022¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー
¢¢·§ÅÄÄ¾µªÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖÅìµþ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤Ø¤Î°éÀ®·¿°ÜÀÒ´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É¬¤º·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤ÆÅìµþ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹
±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×