¡ÚFCÅìµþ¡Û±ÊÌî½¤ÅÔÁª¼ê Æ£»ÞMYFC¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¤Ø°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒÃæ¤Î±ÊÌî½¤ÅÔÁª¼ê¤¬¡¢Æ£»ÞMYFC¤Ë°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±ÊÌîÁª¼ê¤Ï·ÀÌó¤Ë¤è¤ê°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖÃæ¤ËFCÅìµþ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú±ÊÌî½¤ÅÔ(¤Ê¤¬¤Î ¤·¤å¤¦¤È)Áª¼ê¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
¢¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§DF
¢¢À¸Ç¯·îÆü¡§2006Ç¯4·î15Æü
¢¢½Ð¿È¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
¢¢¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§182cm/77kg
¢¢·ÐÎò
2014-2018 ÎýÇÏFC
¨¦2017-2018 FCÅìµþ¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¯ー¥ë¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥¯¥é¥¹ ¾®Ê¿¥³ー¥¹
2019-2021 FCÅìµþU-15¿¼Àî
¨¦2019 2019Ç¯ÅÙ´ØÅì¥æー¥¹(U-13)¥µ¥Ã¥«ー¥êー¥°1ÉôB Í¥¾¡
2022-2024 FCÅìµþU-18
¨¦2023 Âè47²ó ÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æー¥¹¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢(U-18) ½àÍ¥¾¡
2025- FCÅìµþ
¨¦2025- ¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¢¨°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ
¢¢ÂåÉ½Îò
2022Ç¯ U-16ÆüËÜÂåÉ½
2023Ç¯ U-17ÆüËÜÂåÉ½(FIFA U-17¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢2023) ¡¢U-18ÆüËÜÂåÉ½
2024Ç¯ U-18ÆüËÜÂåÉ½
2025Ç¯ U-22ÆüËÜÂåÉ½
¢¢½Ð¾ìµÏ¿(2025¥·ー¥º¥ó½ªÎ»»þÅÀ)
¢¨2024¥·ー¥º¥ó¤ÏFCÅìµþ Âè2¼ïÅÐÏ¿Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ìー
¢¢ ±ÊÌî½¤ÅÔÁª¼ê¥³¥á¥ó¥È
¡ÖFCÅìµþ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£
2026¥·ー¥º¥ó¤â´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢Åìµþ¤Ç¥×¥ìー¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¼«Ê¬¤¬°ìÈÖÀ®Ä¹¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤³¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤êÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë¡¢±þ±ç¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤âµ¤¤Ë¤«¤±¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×