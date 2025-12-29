2025Ç¯¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë»ÖË¾¼Ô¤Ï¡Ö¥±ー¥¹ÌÌÀÜÂÐºö¡×¤Î²¿¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¥±ー¥¹ÌÌÀÜÂÐºö½ÎStrategists¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¡Ë¤Ï¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à»ÖË¾¼Ô¡Ê¿·Â´½¢³è/ÃæÅÓÅ¾¿¦¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÀìÌç¤Î¥¹¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë»ÖË¾¼Ô¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿Çº¤ß¤ò¡¢500Ì¾Ä¶¤Î¥Çー¥¿¡Ê¢¨¡Ë¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À°Íý¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´ºº·ë²Ì¥µ¥Þ¥êー
Ê¬ÀÏ¤Î·ë²Ì¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë»ÖË¾¼Ô¤¬¥±ー¥¹ÌÌÀÜÂÐºö¤ÇºÇ¤â¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢
1°Ì¡§¶Ú¤ÎÎÉ¤¤²¾Àâ¡¦»Üºö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»×¹Í¤Î¿¼¤µ
2°Ì¡§»×¹Í¤òÀ°Íý¡¦Î©ÂÎ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹½Â¤²½Ç½ÎÏ
3°Ì¡§Ã»»þ´Ö¤Ç¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤¹¤ë¥¹¥Ôー¥É
¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¼ç¤ÊÇº¤ß¤ò·ï¿ô½ç¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº·ë²Ì
»ÜºöÎ©°Æ¡¦¶ñÂÎºö¤ÎÁÏ½Ð¡¦²¾Àâ¤Î¼å¤µ¡Ê152·ï¡Ë¡§¥±ー¥¹ÌÌÀÜ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë²ò·èºö¤Î¼Á¤ä¶ñÂÎÀ¤Ë²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¡£»Üºö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤ò»×¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÄó°Æ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÉôÊ¬¤Ç¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËºÇ½é¤Î²¾Àâ¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ëÎÏ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶Ú¤ÎÎÉ¤¤½é´ü²¾Àâ¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤º¡¢²òË¡¤Î¼è¤Ã³Ý¤«¤ê¤òÄÏ¤á¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢½Ð¤À¤·¤ÎÃåÁÛ¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¹½Â¤²½¡¦¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¹½ÃÛ¡¦ÌÖÍåÀ¡Ê136·ï¡Ë¡§²ÝÂê¤ò¹½Â¤²½¤·¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÏÀÅÀ¤òÀ°Íý¤·¤Æ¥í¥¸¥Ã¥¯¥Ä¥êー¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ä¡¢ÌäÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥ìー¥à¤òÁªÂò¤¹¤ëÅÀ¤Ç¸ÍÏÇ¤¦»ÖË¾¼Ô¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¬ÀÏ¤ÎÌÖÍåÀ¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÝÂê¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È´¤±Ï³¤ì¤Ê¤¯Í×ÁÇ¤òÀö¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¸¡Æ¤¤¹¤Ù¤´ÑÅÀ¤ò¸«Íî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯¡¢MECE¡ÊÏ³¤ì¤Ê¤¯¥À¥Ö¤ê¤Ê¤¯¡Ë¤ÎÅ°Äì¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
»þ´Ö´ÉÍý¡¦»×¹Í¥¹¥Ôー¥É¡Ê64·ï¡Ë¡§À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤âÂ¿¤¯µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ã»»þ´Ö¤Ç¹Í¤¨¤ò¤Þ¤È¤á¤¤ì¤º»þ´ÖÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢»×¹Í¥¹¥Ôー¥É¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¥±ー¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤Î¥Úー¥¹ÇÛÊ¬¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¡¦ÄêÎÌÊ¬ÀÏ¡Ê58·ï¡Ë¡§¥±ー¥¹ÌÌÀÜ¤ÇÉÑ½Ð¤Î¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Ê¤ÉÄêÎÌÅª¤ÊÌäÂê¤Ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÅ¬ÀÚ¤ËÌäÂê¤ò°ø¿ôÊ¬²ò¤·¤Æ·×»»¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ä¡¢¤½¤Î¿ô»ú¤Îº¬µò¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÅÀ¤ËÆñ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦ÅÁ¤¨Êý¡Ê53·ï¡Ë¡§¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ÎÅÁ¤¨Êý¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç¤ÎÇº¤ß¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÏÀÍýÅª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¤¢¤ëÏÃ¤·Êý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢²óÅú¤ò´Ê·é¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌÌÀÜ´±¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ÎÃæ¤Ç½ÀÆð¤Ëµ°Æ»½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥£¥¹¥«¥·¥ç¥ó¡Ê46·ï¡Ë¡§ÌÌÀÜ´±¤È¤ÎµÄÏÀ¤ÎÃæ¤Ç¤Î¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤Î¼Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤â´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡£µÄÏÀ¤Î¼ç»Ý¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¶ÚÆ»Î©¤Æ¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤º¤ËÏÃ¤¬»¶Ì¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×ÏÀÅÀ¤Î¥Õ¥©ー¥«¥¹¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥±ー¥¹ÂÐºöÉÔÂ¡¦·Ð¸³ÉÔÂ¡Ê34·ï¡Ë¡§¥±ー¥¹ÌÌÀÜ¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÂÐºö·Ð¸³ÉÔÂ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤µ¤¨ÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¸ú²ÌÅª¤ÊÂÐºöÊýË¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢¼ÂÁ©·Ð¸³¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÉÔ°Â¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¼«¿®¡¦¶ÛÄ¥¤ÎÌäÂê¡Ê27·ï¡Ë¡§¼«¿®¤ä¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤ÎÌäÂê¤òµó¤²¤ë²óÅú¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²óÅú¤Ë³Î¿®¤¬»ý¤Æ¤ºÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¶ÛÄ¥¤ÇÀ¼¤¬¾®¤µ¤¯¤Ê¤ë¡¦¤¦¤Þ¤¯ÏÃ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Äã²¼¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤Ç¤¹¡£
²ÝÂê¿¼·¡¤ê¡¦¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯ÆÃÄê¡Ê20·ï¡Ë¡§²ÝÂê¤Î¿¼·¡¤ê¤ä¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¡Êº¬ËÜ¸¶°ø¡Ë¤ÎÆÃÄê¤¬´Å¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â°ìÄê¿ô¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¬ÀÏ¤¬É½ÌÌÅª¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë»Üºö¤â¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÎ¼±¡¦¶È³¦Íý²òÉÔÂ¡Ê17·ï¡Ë¡§ºÇ¸å¤Ë¡¢¶È³¦¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹ÃÎ¼±¤ÎÉÔÂ¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë°Õ¸«¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆëÀ÷¤ß¤Î¤Ê¤¤¶È³¦¤Î¤ªÂê¤Ç¤ÏÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ºÊ¬ÀÏ¤ä»Üºö¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¼«¿È¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ¤¬¥±ー¥¹¹¶Î¬¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Áí³ç
º£²ó¤ÎÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ¤«¤é¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë»ÖË¾¼Ô¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤ËÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÇÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦¿Íµ¤¤Î¹â¤Þ¤ê¤ä¡¢¥±ー¥¹ÌÌÀÜÂÐºö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Î½¼¼Â²½¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤ÈÅö¼Ò¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤ä¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Î¼êË¡¤òÍý²ò¤·¡¢°ìÄêÎÌ¤Î¥±ー¥¹Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë»ÖË¾¼Ô¤Ï¤â¤Ï¤äÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢Á´¤¯¤ÎÌµÂÐºö¤Ç¥±ー¥¹ÌÌÀÜ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÁØ¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Ï¡Ö¥±ー¥¹ÌÌÀÜ¤ä¥Õ¥§¥ë¥ß¿äÄê¤Î¤ä¤êÊý¤ò½ñÀÒÅù¤Ç³Ø¤Ó¡¢ÌÌÀÜ·Á¼°¤Ç¿ô²óÎý½¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÐºö¤Ç¤â°ìÄê¤ÎÆâÄê¿å½à¤ËÅþÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´ðÁÃÅª¤ÊÂÐºö¤ò½ª¤¨¤¿¸å¤Î¥Õ¥§ー¥º¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î»ÖË¾¼Ô¤¬ÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥±ー¥¹ÌÌÀÜÂÐºö¤Ï½¾Íè·¿¤Î¡Ö¤ä¤êÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ´·¤ì¤ë¡×¤À¤±¤Î³Ø½¬¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥±ー¥¹ÌÌÀÜÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Î¼Á¤ò¤É¤¦¹â¤á¤ë¤«¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÆ¸½À¹â¤¯¥¢¥¦¥È¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¤É¤¦ºî¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡¢»×¹Í¤Î¼Á¤òÃÃ¤¨¤ëÀß·×¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ã±¤Ê¤ë¡ÖÌÌÀÜÎý½¬¤Î¾ì¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»×¹ÍÎÏ¤òº¬Äì¤«¤éÄì¾å¤²¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆÈ¼«¥á¥½¥Ã¥É¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤½¤Î²¾Àâ¤¬¡Ö¶Ú¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤Ç»×¹Í¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÆ±¤¸¼ºÇÔ¤òºÆ¸½À¤Ê¤¯¸º¤é¤»¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢»×¹Í¥×¥í¥»¥¹¤½¤Î¤â¤Î¤Ø¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò½Å»ë¤·¤¿»ØÆ³¤ò¡¢°ú¤Â³¤¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä´ºº³µÍ×
ÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§500Ì¾Ä¶
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î～2025Ç¯12·î
»ÖË¾Àè
¡¦ÀïÎ¬¥Õ¥¡ー¥à¡ÊMBBÅù¡Ë»ÖË¾¼Ô¡§88%
¡¦Áí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë»ÖË¾¼Ô¡§12%
Â°ÀÆâÌõ
¡¦¿·Â´¡¦Âç³Ø±¡À¸¡§55%
¡¦´ûÂ´¡¦¼Ò²ñ¿Í¡§45%
Ä´ººÊýË¡
¡¦Åö¼Ò¤Î½é²óÌÌÃÌ»þ¤ËµÆþ¤¹¤ë¥«¥ë¥Æ¤Ø¤ÎµºÜÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ
Åö¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×¥Æ¥£¥¢¡Ë¤Ï¡ÖºÍÇ½¤È²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤·¼Ò²ñ¤òÀÚ¤êÂó¤¯¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓÌä¤ï¤º¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼ー¡×¤ä¡Ö¥Ü¥¹¥È¥ó¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ëー¥×¡×¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ë³°»ñÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤ÆÆñ´Ø¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡ー¥à¤Ø¤ÎÆþ¼Ò¡¦Å¾¿¦¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢ÀïÎ¬Åª»×¹ÍÎÏÍÜÀ®¥¯ー¥ë¡Ö¥±ー¥¹ÌÌÀÜÂÐºö½ÎStrategists¡×¤ª¤è¤ÓÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡ÖStrategists¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï°Ê²¼¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¼õ¹Ö¼Ô¤Î³°»ñÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ëÆâÄêÎ¨7³äÄ¶¡Ê2024Ç¯ÅÙ/´ûÂ´¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦¡Ö¥±ー¥¹ÌÌÀÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡×¥·¥êー¥ºÎß·×3000ÉôÆÍÇË¡Ênote¤ÇÈÎÇä¡Ë
¡¦¥³¥ó¥µ¥ë½¢³è¡¦Å¾¿¦Îß·×»ØÆ³¼Ô¿ô¡§1000Ì¾ÆÍÇË
¢¨2025Ç¯12·î»þÅÀ
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://akagiconsulting.com
