Kids Public¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¤ËÀµ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÆþ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯°åÎÅÁêÃÌ¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶¶ËÜÄ¾Ìé¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¤Î2026Ç¯ÅÙ Âè7´üÀµ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡ÊImpact Startup Association ¡¢°Ê²¼ ISA¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¨²ñ¡ÊISA¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¡×¤È¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢2022Ç¯10·î14Æü¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
À¯¡¦´±¡¦Ì±¤¬¶¨Æ¯¤·¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¿ôÂ¿¤¯À¸¤Þ¤ì¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤òÌÜÅª¤Ë¡¢¡Ö¶¦Í¡×¡Ö·ÁÀ®¡×¡ÖÄó¸À¡×¡ÖÈ¯¿®¡×¤Î4¤Ä¤ÎÃì¤ò¼´¤È¤·¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢¶¨²ñ¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ë¶¦´¶¤·Àµ²ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤¹¤ë´ë¶È¤Ï325¼Ò¡¢³èÆ°¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î³ÈÄ¥¤ò»Ù±ç¤¹¤ë»¿Æ±²ñ°÷¤ÏÆü·Ï¡¦³°»ñ·Ï´ë¶È¤ò´Þ¤á15¼Ò¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¶¦¤Ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨1¡§2025Ç¯11·îËöÆü»þÅÀ¡Ë
ISA ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://impact-startup.or.jp/
¢£ISAÀµ²ñ°÷²ÃÆþ¤ÎÇØ·Ê
Kids Public¤Ï¡ÖÀ®°é²áÄø¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ê¡¢¤½¤Î¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ò¹¯°åÎÅÁêÃÌ¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¿ÈÂÎÅª¡¢¼Ò²ñÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë·ò¤ä¤«¤Ë²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÎÁÏ½Ð¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ISA¤Î¥Ñー¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÙÀµ²ñ°÷¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ÃÆþ¤Ë¤è¤ê¡¢ISA¤¬¹½ÃÛ¤¹¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ä´±Ì±¶¨Æ¯¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤ä»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Î³È½¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î»²²è´ë¶È¤ä¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Ø·ò¤ä¤«¤ÊÌ¤Íè¤ò·Ò¤°¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¥¨¥³¥Î¥ßー¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Kids Public¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤«¤é»ºÉØ¿Í²Ê°å¡¦¾®»ù²Ê°å¡¦½õ»º»Õ¤Ë¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ç¤¤ë±ó³Ö·ò¹¯°åÎÅÁêÃÌ¥µー¥Ó¥¹¡Ø»ºÉØ¿Í²Ê¡¦¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤«¤é»Ò°é¤Æ´ü¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¸ÉÎ©¤»¤º°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Åö¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤È¤·¤ÆÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯12·î¸½ºß¡¢Á´¹ñ40ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦237¼«¼£ÂÎ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Kids Public¤Ï¡¢¥¨¥Ó¥Ç¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò½Å»ë¤·¡¢ÃÏ°è´Ö¤Î°åÎÅ³Êº¹À§Àµ¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤Î¹½ÃÛ¤Ë¸þ¤±¡¢º£¸å¤âî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒKids Public¡§https://kids-public.co.jp/
»ºÉØ¿Í²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§https://obstetrics.jp/
¾®»ù²Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§https://syounika.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒKids Public
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄÈþÅÚÂåÄ®11－8 SKÈþÅÚÂåÄ®¥Ó¥ë5³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§¶¶ËÜÄ¾Ìé
ÀßÎ©¡§2015Ç¯
½¾¶È°÷¿ô¡§35Ì¾(2025Ç¯12·î¸½ºß)
½êÂ°°åÎÅ¼Ô¿ô¡§267Ì¾(2025Ç¯12·î¸½ºß)
URL¡§https://kids-public.co.jp/
