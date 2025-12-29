¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù ¥·¥Ê¥ê¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×³«ºÅ¡ªÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëDMM GAMES¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜÆü12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¡¢¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ëRPG¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¤Ë¤Æ¥·¥Ê¥ê¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥Ê¥ê¥ª¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×³«ºÅ¡ª
ËÜÆü12·î29Æü(·î)¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×¤ò³«ºÅ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÊó½·¤Ç¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ªº£²ó¤Ï¡¢¥²¥¤¥êー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¿·¤¿¤ÊÆÃÊÌ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹½ê¤Ë¤Æ¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¥É¥í¥Ã¥×Êó½·¤È¤·¤ÆÆþ¼ê¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½¸¤á¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤·¤Æ¥Ñー¥Æ¥£¤ò¤è¤ê¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹½ªÎ»¸å～2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë12¡§59¤Þ¤Ç
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¥°¤Ï¥Ï¥¯¥Þ¤È¤È¤â¤Ëº×¤Î¤¿¤á¥¥ó¥·¥åー²«ÍîÇµ¹ñ¤ØÉë¤¡¢
»â»ÒÉñ¤Î¾¢¡¦¥·¥·¥¨¥ó¥¤Î¤â¤È¤Ç»â»ÒÉñ¤ËÄ©¤ß¡¢º×¤ê¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
°ìÊý¡¢¿§ÍÕÇµ¹ñ¤Ç¤ÏÉé½ý¤·¤¿¥ä¥Á¥ë¥É¤ËÂå¤ï¤ê¥¹¥À¥ë¥·¥ã¥Ê¤¬ÉñÂæ¤ËÎ©¤Á¡¢
¥¢¥¹¥«¥í¥ó¤ÈÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥³¥ó¥Ó¥Íー¥·¥ç¥ó¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Î¾¹ñ¤Îº×¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È³×¿·¡¢¸Ø¤ê¤È¾ðÇ®¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Ç®¶¸¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢SSRº²Í§¡Ö»â»ÒÉñÂçÆ¬ ¥¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¥°¡×¤ÈSSR¿À´ï¡Ö¹ÈÇòÏ¡²Ö ¥¹¥À¥ë¥·¥ã¥Ê¡×¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×¥¬¥Á¥ã¤âÅÐ¾ì¡ª
¡Ö»â»ÒÉñÂçÆ¬ ¥¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¥°¡×¤Î¸ÄÊÌ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ï¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
¡Ö¹ÈÇòÏ¡²Ö ¥¹¥À¥ë¥·¥ã¥Ê¡×¤Î¸ÄÊÌ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¤Ï¥Ü¥¤¥¹
¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹!!
¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Ç¤Î¤ßÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê´ü´Ö¸ÂÄê¥¬¥Á¥ã¤Ê¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¢§SSRº²Í§¡¡»â»ÒÉñÂçÆ¬ ¥¼¥ë¥Õ¥¡¥ó¥°
¢§SSR¿À´ï¡¡¹ÈÇòÏ¡²Ö ¥¹¥À¥ë¥·¥ã¥Ê
¢£¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×³Æ¼ï¥Ñ¥Ã¥¯ÅÐ¾ì¡ª
1²ó¹ØÆþ¸ÂÄê¤Î¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤¬3¼ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤ª¥È¥¯¤Ë¸¶¿ÀÀÐ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢1²ó¹ØÆþ¸ÂÄê¤Î¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×¥Á¥±¥Ã¥È¥Ñ¥Ã¥¯¤â2¼ï´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤ª¥È¥¯¤Ë¸¶¿ÀÀÐ¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¾å¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥«¥×¥»¥ë¤Î¹ë²Ú¤ª¤Þ¤±¤Ä¤¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹³«ºÅ¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¼ý½¸¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¸¶¿ÀÀÐ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö·Þ½Õ¥¥ó¥·¥åーº× ～»â»ÒÉñ¤È¾¸¤Ëºé¤¯¹È¤ÈÇò～¡×¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤¬³«ºÅ¡ª¡¡¤¼¤ÒËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¤ªÆÀ¤ÊÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤â³«ºÅÃæ¡ª
12·î26Æü(¶â)¤«¤é1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª¡¡
¢¨1Éô¥¬¥Á¥ã¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤ÎÈÎÇä¤Ï12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë¤Þ¤Ç
ºÇÂç150Ï¢¤ÎÌµÎÁ¥¬¥Á¥ã¤ä¹ë²ÚÊó½·¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¡ØÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ò´¹¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
¤½¤ÎÂ¾³«ºÅÃæ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¤³¤Á¤é¡ª
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥ëー¥àAP¾ÃÈñ0/Ä©Àï²ó¿ô2ÇÜ/¥É¥í¥Ã¥×Î¨2ÇÜ
¥¦¥§¥Ý¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈAP1/2¥É¥í¥Ã¥×Î¨1.5ÇÜ
Â°ÀÆüÂØ¤ï¤ê¤Î¥ì¥¤¥É¥É¥í¥Ã¥×Î¨2ÇÜ¡õµß±ç¾ÃÈñRP1/2
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë0:00～2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¢§2025Ç¯12·î31Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
2024Ç¯Ëö～2025Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡¢2025Ç¯6·î～2025Ç¯10·î¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ì¥¯¥È PU STEP UP¥¬¥Á¥ã¡Ù¤¬2¼ï³«ºÅ¡ª ¤Þ¤¿¡¢2.3ÇÜÁêÅö¤Î¸¶¿ÀÀÐ¤È¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¤ÎÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¡ØÇ¯ËöÇ¯»ÏCP Ç¯±Û¤·¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤âÈÎÇäÃæ¡ª
¢§2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
µ¨Àá¸ÂÄê¤ò´Þ¤à2024Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿º²Í§/¿À´ï¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ³ÎÄê¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ø2024Ç¯º²Í§¥»¥ì¥¯¥ÈPU STEP UP¥¬¥Á¥ã¡Ù¡õ¡Ø2024Ç¯¿À´ï¥»¥ì¥¯¥ÈPU STEP UP¥¬¥Á¥ã¡Ù¡¢¥¢¥ë¥±ー¥Ñ¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿º²Í§¤ò¸ÂÄêÉü¹ï¤ÇÆþ¼ê¤Ç¤¤ë¡Ø¥¢¥ë¥±ー¥Ñ¥¹¸ÂÄêÆþ¤ê¡¡¥»¥ì¥¯¥ÈSTEP UP¥¬¥Á¥ã¡Ù¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î°Ù¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤Þ¤¿¡¢¹ë²Ú¤Ê¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¤ÎÄ¶¤ªÆÀ¤Ê¡ØÇ¯ËöÇ¯»Ï¸ÂÄê Ä¶¤ªÆÀ¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤ÈÂçÎÌ¤Î¸¶¿ÀÀÐ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¤ª¤Þ¤±ÉÕ¤¤Î¥í¥°¥¤¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¤â2¼ïÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¤³¤Á¤é¤âÀ§Èó¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¤È¤Ï
ÃËÀ¤·¤«Â¸ºß¤·¤Ê¤¤°ÛÀ¤³¦¡Ö¥ô¥§¥¹¥È¥ê¥¢¡×¡£
Â¿ÍÍ¤Ê¼ïÂ²¤¬½»¤Þ¤¦¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢¿Í´Ö¤òÅýÀ©¤·ÍýÁÛ¶¿¤òÃÛ¤³¤¦¤È¤¹¤ëÅ·»È¤È¡¢
ÍßË¾¤ÈÓÏµÔ¤Î¸Â¤ê¤ò¿Ô¤¯¤¹°Ëâ¤Î¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÁÏÂ¤¿À¤Ç¤¢¤ë¸¶¿À²¦¥¢¥ë¥±ー¤Ë¤è¤ê¥ô¥§¥¹¥È¥ê¥¢¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢
Æ³»Õ¤È¤·¤ÆµßÀ¤¤ÎÎ¹¤Ë½Ð¤ë¡ª
å«¤ÎÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ò¸î¤ì¡ªÆ³»Õ¤ÎËÁ¸±ëý¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë!!
¢§¤³¤Á¤é¤«¤é¥²ー¥à¤ò¥×¥ì¥¤¡ª
https://games.dmm.com/detail/cravesaga
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¶¦´¶¤Ç¤¤ë¡Ö¿ä¤·¡×¤¬¸«¤Ä¤«¤ëRPG
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§ PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë/ ¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶ÈÇ¡Ë
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§´ðËÜÌµÎÁ¥×¥ì¥¤¡Ê¥²ー¥àÆâ²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¥²ー¥àÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2023Ç¯2·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë
ºÇ¿·¾ðÊó¤ÏX¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§
https://crave-saga.jp/
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°X¡§
https://x.com/CraveSaga
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°Instagram¡§
https://www.instagram.com/crave_saga/
¡Ø¥¯¥ì¥¤¥ô¡¦¥µー¥¬ ¿Àå«¤ÎÆ³»Õ¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§
https://www.youtube.com/@crave-saga