¡ÚÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¦ÉÄ¾ì¥¹¥ー¾ì¡ÛÉÄ¾ì¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÂÎ¸³¤¬¿Ê²½¡ª¡Ö¥²¥ì¿©¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡¢¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ³Æþ¡ª
ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¦ÉÄ¾ì¥¹¥ー¾ì¡Ê½êºßÃÏ¡§¿·³ã¸©Æîµû¾Â·´ÅòÂôÄ®»°¹ñ Áí»ÙÇÛ¿Í¡§Andreas Boet£ôger¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤è¤ê¡¢Åß´ü¥·ー¥º¥ó¤Î±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¦¥¹¥ー¾ì¤ËÎ©¤ÁÊÂ¤Ö°û¿©Å¹¤Î¤¦¤Á¡¢25Å¹ÊÞ¤è¤ê¥¨¥ó¥È¥êー¥á¥Ë¥åー¤ò¿©¤Ù¤ÆÅêÉ¼¤ò¤·¡¢¹ë²Ú·ÊÉÊ¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÉÄ¾ì¥²¥ì¿©¥°¥é¥ó¥×¥ê2026¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥ー¤Î¸òÎ®¤Î¾ì¤ò³Ú¤·¤à¥¢¥×¥ì¥¹¥ー¤³¤È¡¢¡ÖAlpin Hutte Naeba Restaurants¡õApres-Ski¡×¤Î³«ºÅ¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤ÆÂÚºßÃæ¤¤¤Ä¤Ç¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¡×¤ÎÀßÃÖ¡¢¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡Ö¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥Ã¥¸¡×£±³¬¤Î¥¹¥Úー¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥ì¥È¥í¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤äÆüËÜÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÖÉÄ¾ìÌë»Ô-¤Þ¤Ä¤ê-¡×¤Î³«ºÅ¡¢¤´²ÈÂ²¤ä¤´Í§¿Í¤Ê¤ÉÃ¯¤È¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¡Ö¥Ï¥Ô¥Ô¥é¥ó¥É¡×¤ÎÅÐ¾ì¤Ê¤É¡¢¡Ö¿©¡¦¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡¦ÂÎ¸³¡×¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¿·µ¬¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
ÉÄ¾ì¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¡¦ÉÄ¾ì¥¹¥ー¾ì¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¹ñÆâ³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÆÃÊÌ¤ÊÅß¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡»ÉÄ¾ì¥²¥ì¿©¥°¥é¥ó¥×¥ê2026³«ºÅ³µÍ×
¢£³«ºÅ´ü´Ö¡¡2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)～3·î22Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¢£¥¨¥ó¥È¥êーÅ¹ÊÞ¿ô¡¡ÏÂÍÎÃæ¤Õ¤¯¤á£²£µÅ¹ÊÞ
¢£ÅêÉ¼ÊýË¡¡¡£±.µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥á¥Ë¥åー¤òÃíÊ¸¡¡£².QR¥³ー¥É¤ÇÅêÉ¼¡¡£³.SNS¤Ç¥·¥§¥¢
¢£¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È https://www.princehotels.co.jp/naeba/contents/gelandemeshi/
¥á¥Ë¥åー¥¤¥áー¥¸
¡»¥¢¥×¥ì¥¹¥ー¡ÖAlpin Hutte Naeba Restaurants¡õApres-Ski(¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¥Ò¥å¥Ã¥ÆÉÄ¾ì)¡×
Àã·Ê¿§¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¥É¥ê¥ó¥¯¡õ¥Õー¥É¤Ë²Ã¤¨¡¢DJ¤Î²»³Ú¤¬ºÌ¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¾å¼Á¤Ê¥Ê¥¤¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥×¥ì¥¹¥ー¡×¤Ï¡¢¥¹¥ー¥¤¥ó¡¦¥¹¥ー¥¢¥¦¥È¤Î¹¥Î©ÃÏ¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢²»³Ú¤È¤È¤â¤ËÆÃÊÌ¤ÊÅß¤ÎÌë¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¼ÂºÝ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¡¢ÉÄ¾ì¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ê¥¤¥È¥·ー¥ó¤ò¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û12:00NOON～9:00P.M.
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡ÛÂè4¹âÂ®¥ê¥Õ¥È¾è¤ê¾ì²£
¡ÚÆâ¡¡¡¡ÍÆ¡Û¥É¥ê¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Î¥°¥ê¿©Æ²¡¢DJ¥¿¥¤¥à¡¡6:00P.M.～¡¢8:00P.M.～
¥¢¥×¥ì¥¹¥ー²ñ¾ì¥¤¥áー¥¸
¥Î¥°¥ê¿©Æ²
¥É¥ê¥ó¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¡»¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à
ËÜ³ÊÅª¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¾ー¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥¸¥à¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ¼Ô¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾ì¡¡½ê¡Û5¹æ´Û¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥í¥¢
¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¡Û¥È¥ì¥Ã¥É¥ß¥ë/¥¢¥Ã¥×¥é¥¤¥È¥Ð¥¤¥¯/¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥¹/¥¢ー¥à¥«ー¥ë/¥í¥ó¥°¥×¥ë¡õ¥é¥Ã¥È¥×¥ë ¥Ç¥å¥¢¥ë/¥¢¥Ö¥É¥ß¥Ê¥ë¡õ¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó ¥Ç¥å¥¢¥ë/¥·ー¥Æ¥Ã¥É¥ì¥Ã¥°¥×¥ì¥¹/¥Ò¥Ã¥×¥¢¥À¥¯¥¿ー¥¢¥Ö¥À¥¯¥¿ー ¥Ç¥å¥¢¥ë/¥¹¥ß¥¹¥Þ¥·¥ó ¥¹¥È¥ìー¥È¥Ðー¥¸¥ç¥ó/¥Þ¥ë¥Á¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë¥Ç¥¯¥é¥¤¥ó¥Ù¥ó¥Á/¥À¥ó¥Ù¥ë¥»¥Ã¥È/¥·¥ç¥ë¥Àー¡¦¥¨¥ì¥Ù¥¤¥·¥ç¥ó/¥Ò¥Ã¥×¥Õ¥ì¥Ã¥¯¥¹/½ÀÆðÍÑ¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥¨¥ê¥¢
¼¼Æâ¥¤¥áー¥¸
¡»ÉÄ¾ìÌë»Ô-¤Þ¤Ä¤ê-
¤³¤ÎÅß¸ÂÄê¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¤Ë¤®¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡ÖÉÄ¾ìÌë»Ô-¤Þ¤Ä¤ê-¡×¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¿·³ã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿©¤ä¡¢ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¡¢±ïÆü¡¢ÉÄ¾ì¤Î¤ªÅÚ»ºÉÊ¤Ê¤É¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Õ¥¿ー¥¹¥ー¤ä´ÛÆâ¤Ç¤ÎÂÚºß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û3:00P.M.～12:00MID(11:30P.M. ¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー)
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¥í¥Ã¥¸£±F
Æþ¸ý¥¤¥áー¥¸
¡»¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¡Ö¥Ï¥Ô¥Ô¥é¥ó¥É¡×
¥Û¥Æ¥ëÆâ¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¤ª²Û»Ò¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë·ÊÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú±Ä¶È´ü´Ö¡Û2026Ç¯3·î29Æü(Æü)
¡Ú±Ä¶È»þ´Ö¡Û12:00NOON～12:00MID¡¡¢¨2026Ç¯1·î13Æü°Ê¹ß¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¾ì¡¡¡¡½ê¡Û£µ¹æ´Û¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Õ¥í¥¢