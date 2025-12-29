TKP¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Êº¿¹ü¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ë·èÄê
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥±ー¥Ôー(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÏÌî µ®µ±¡¢°Ê²¼TKP)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂçÊ¬¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö(ËÜ¼Ò¡§ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®ß· ÀµÉ÷¡¢°Ê²¼ÂçÊ¬FC)¤È2021Ç¯¤è¤ê6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TKP¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÂçÊ¬FC¤È2012Ç¯¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤òÄù·ë¡¢¤µ¤é¤Ë2021Ç¯¤«¤é¤Ï¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ·ÑÂ³Åª¤ËÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍèÇ¯ÅÙ¤â·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Êº¿¹ü¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡TKP¤Ïº£¸å¤â¡¢´ë¶È³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¼Ò²ñÅª²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡²ÏÌîµ®µ± ¥³¥á¥ó¥È
¡ÈÊÑ³×´ü¤À¤«¤é¤³¤½¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤ë¡É--
¤½¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¤â¥¹¥Ý¥ó¥µー¤ò·ÑÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥êー¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥êー¥°¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Êº¿¹ü¡Ë¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤ò°ú¤Â³¤±þ±ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥·ー¥º¥ó°Ü¹Ô´ü¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢»ÍÊýÅÄ½¤Ê¿¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¡¢¿·¤¿¤ÊÂÎÀ©¤Ç¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ØÊâ¤ß½Ð¤¹¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ´Ø¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤ò¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÆ»¤Î¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤âÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î»ÑÀª¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤ë¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿ÅÙ¤â¿´¤òÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ß¡¢»Ù¤¨Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢¤è¤ê¶¯¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¤³¤Î¤´±ï¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ñ¥Û¥Æ¥ëÂçÊ¬±ØÁ°¤Î³«¶È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡Ö¥Ëー¥¿¥ó¥ëー¥à¡×¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÃ±¤Ê¤ë·ÑÂ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ä©Àï¤Î°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¤¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÀ®Ä¹¤È´¿´î¤ò¤È¤â¤ËÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦¤È¤¤¤¦¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¡£
¿·ÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç·Þ¤¨¤ë¿·¤¿¤Ê¥·ー¥º¥ó¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼¡¤ÎÈôÌö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë½ÅÍ×¤Ê°ìÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤ÎÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âÂçÊ¬¥È¥ê¥Ëー¥¿¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÌ´¤È³èÎÏ¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤³¤ÎÄ©Àï¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¸þ¤¹ç¤¦·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤Æ±þ±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
