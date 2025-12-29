¡Ú²¬»³Âç³Ø x PMIÆüËÜ»ÙÉô¡ÛÍ¥¤ì¤¿À®²ÌÅù¤òµó¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖPM Award 2025¡×¤Ç²¬»³Âç³ØSDGs¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¡ÖPP&M¥Õ¥©ー¥é¥à¡×¤Ë¼øÍ¿
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 29Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯10·î25Æü¡¢Í¥¤ì¤¿À®²Ì¤Ê¤É¤òµó¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖPM Award 2025¡×¤Î¼ø¾Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤«¤éPP&M¡ÊProject Planning & Management¡Ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¡ÖPP&M¥Õ¥©ー¥é¥à¡§À½Ìô¶È³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¦ÁÏ¤È³Ø¤Ó¤ÎCommunity of Practice¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÆÃÊÌ¾Þ¡Ö²¬»³Âç³ØSDGs¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢¼ø¾Þ¥»¥ì¥â¥Ëー¤È¼õ¾ÞµÇ°¥Ñー¥Æ¥£ー¤¬TKP¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥Æ¥£PREMIUMµþ¶¶¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ËÜ³Ø¤ÎÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤ÈÆ±¾Þ¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿Æâ³ÕÉÜ¾åÀÊ²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¥Õ¥§¥íー¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡Ê¸¦µæ¡¦»º³Ø¶¦ÁÏÁí³çÃ´Åö¡Ë¡¦Éû³ØÄ¹¡Ê³Ø»öÃ´Åö¡Ë¡¦¾åµéURA¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±É½¾´À©ÅÙ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¶¨²ñ¡ÊProject Management Institute¡¨PMI¡Ë¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë»ÙÉô¤Ç¤¢¤ëPMIÆüËÜ»ÙÉô¡Ê»ÙÉôËÜÉô¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢²ñÄ¹¡§Ã¼»³µ£¡Ë¤¬¼çºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç5²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ï2021Ç¯¤Î½é²ó¤«¤éÆ±É½¾´À©ÅÙ¤Ë»¿Æ±¤·¡¢ÆÃÊÌ¾Þ¡Ö²¬»³Âç³ØSDGs¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤ò¼øÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¡¢Æ±ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿PP&M¡ÊProject Planning & Management¡Ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡Ö°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î´µ¼Ô¤Ë³×¿·Åª¤Ê°åÌôÉÊ¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»ÈÌ¿¤Î¤â¤È¡¢À½Ìô¶È³¦¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ³Ø¤Ó¹ç¤¦¼ÂÁ©¶¦Æ±ÂÎ¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢À½Ìô¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡É¤òµ¯¤³¤»¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤È¤·¤Æ¡Ò¥·¥ó¥«¡Ó¡Ê¿Ê²½¡¦¿¼²½¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¤«¤éPP&M¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¼Äºê¾æ¹°¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¾Þ¤ÎÉ½¾´½â¤ò¼øÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢PMIÆüËÜ»ÙÉô¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæÎÏ¶¯²½¤ä»º³ØÏ¢·È¡¦¶¦ÁÏ¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ê¤É¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨¡¦¸ú²ÌÅª¤Ê¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó³èÆ°¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ï¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø·²¤Î·ÁÀ®¶¯²½Åù¤ò¿Þ¤ëÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¡Ê¼Â»Ü¼çÂÎ¡§ÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ±»ÙÉô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤ÎÄêÃåÅù¤Î¶¯²½¿ä¿Ê¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜ³Ø½Ñ¿¶¶½²ñ¡ÊJSPS¡Ë¤Î¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÏ¢·È¤·¡¢Âç³Ø¤Ë¤ª¤±¤ë¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¼êË¡¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¸¦½¤¤ò¼Â»Ü¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¼øÍ¿¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆá¿Ü³ØÄ¹¤Ï¡ÖPP&M¡ÊProject Planning & Management¡Ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°åÎÅ·Ï¤Î¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÎÏ¤¬¶¯¤¤ËÜ³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢³Ø¤Ö¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¸Ä¡¹¤ÎÀ½Ìô´ë¶È¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤Æ¶¦ÁÏ¤¹¤ëÂÎÀ©¤Ï¡¢J-PEAKS¤Î¸¦µæÂç³Ø·²¤Î¶¦ÁÏ¤È»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¶¦¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¶¦¤Ë¡Ù¡¢¡Ø¡È¶¥Áè¡É¤«¤é¡È¶¦ÁÏ¡É¤Ø¡Ù¤È¤Ä¤Ê¤°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÜ³Ø¤Ë¤â¼ÂÁõ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÊúÉé¤â´Þ¤á¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎºÇÍ¥½¨¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¾Þ¡ÊLargeÉôÌç¡Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©Âç³ØË¡¿ÍÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Î¡ÖÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¤ÈÅìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ë¡ØÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¡Ù¤ÎÀßÎ©¡×¤ËÂ£¤é¤ì¡¢Æ±¤¸¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í¤È¤·¤Æ´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤ÈPP&M¡ÊProject Planning & Management¡Ë¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î19Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ø¾ÞÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤ëÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¡Ê±¦¡Ë
PP&M¥Õ¥©ー¥é¥à¤Î¼Äºê¤µ¤ó¤ËÆÃÊÌ¾Þ¤ÎÉ½¾´½â¤ò¼øÍ¿¤¹¤ëÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹
µÇ°»£±Æ
É½¾´²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¡Êº¸¤«¤é¡ËÉ½¾´¼°¤Ë»²²Ã¤·¤¿PMIÆüËÜ»ÙÉô¤ÎÆ£°æ¿·¸ãÉû²ñÄ¹¡¢Ã¼»³µ£²ñÄ¹¤ÈËÜ³Ø¤ÎÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¡¢º´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦¾åµéURA¡ÌÆâ³ÕÉÜ¾åÀÊ²Ê³Øµ»½ÑÀ¯ºö¥Õ¥§¥íー¡Í
¢¡»² ¹Í
¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍPMIÆüËÜ»ÙÉô
¡¡https://www.pmi-japan.org/
¡¦PM Award 2025
¡¡hhttps://www.pmij-award.net/
¡¦¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦PP&M¥Õ¥©ー¥é¥à¡§À½Ìô¶È³¦¤ò¤Ä¤Ê¤°¶¦ÁÏ¤È³Ø¤Ó¤ÎCommunity of Practice
¡¡https://pmi-japan.eventos.tokyo/web/portal/426/event/14273/module/booth/365415/326610
¢¡»²¹Í¾ðÊó¡§²áµî¤Î²¬»³Âç³ØSDGs¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø x PMIÆüËÜ»ÙÉô¡ÛÍ¥¤ì¤¿À®²ÌÅù¤òµó¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖPM Award 2024¡×¤Ç²¬»³Âç³ØSDGs¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¡ÖPROJECT ATAMI¡×¤Ë¼øÍ¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002695.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÍ¥¤ì¤¿À®²ÌÅù¤òµó¤²¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖPM Award 2023¡×¤Ë¤Æ²¬»³Âç³ØSDGs¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¡ÖÊ¸µþ»×¤¤½Ð²£ÃúinÑ£ÄÌ±¡¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼øÍ¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001833.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛPM Award 2022¡ÊÂè2²ó¡Ë¡Ö²¬»³Âç³ØSDGx¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤òinochi WAKAZO Project¡Öinochi¤Î¥Ú¥¤¥Õ¥©¥ïー¥É¡×¤Ë¼øÍ¿
¡¡https://www.pmij-award.net/award2022
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛPM Award 2021¡ÊÂè1²ó¡Ë¡Ö²¬»³Âç³ØSDGs¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤òNTT¥Çー¥¿¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¼øÍ¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000418.000072793.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¡Öµ»½Ñ¡×¤«¤é¸¦µæ³«È¯¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¿¦°÷¤Î°éÀ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ° ～¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤ò¶¯²½¿ä¿Ê～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002163.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô & PMIÆüËÜ»ÙÉô¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤ò³«»Ï～µ»½Ñ¿¦°÷¤È»öÌ³¿¦°÷¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002618.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô&PMIÆüËÜ»ÙÉô¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤ò½ªÎ»～µ»½Ñ¿¦°÷¤È»öÌ³¿¦°÷¤ò¹âÅÙ²½¤¹¤ë´ÑÅÀ¤«¤é¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥¹¥¥ë¤ò³Ø¤Ö～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002795.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÁí¹çµ»½ÑÉô&PMIÆüËÜ»ÙÉô¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤Î³Ø½¬¾ÚÌÀ¥ªー¥×¥ó¥Ð¥Ã¥¸¼øÍ¿¼°¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002930.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛPMI¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¥½¥Ò¥å¥ó¡¦¥«¥ó¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤é¤¬É½·ÉË¬Ìä～¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Î°éÀ®Åù¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003050.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÁÃ¸¦½¤¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ～Âç³Ø·Ð±Ä¤òÃ´¤¨¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ø2025Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´³Ø¤òµó¤²¤Æ¼Â»Ü～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003397.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û2025Ç¯ÅÙ¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ðÁÃ¸¦½¤¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È～ËÜÇ¯ÅÙ¤ÏÁ´³Ø¤òµó¤²¤Æ¼Â»Ü¤·¡¢Âç³Ø·Ð±Ä¤òÃ´¤¨¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ø～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003475.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡Ö¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÎÀ©À°È÷»ö¶È¡×¤ËºÎÂò～¡ÖÃÎ¡×¤«¤é¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¸¦µæ³«È¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¿Íºà¤Î°éÀ®¡§²¬»³Âç³ØURA¥â¥Ç¥ë¤Ê¤ÉÆÃ¿§¤¢¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿¸¦½¤¤òÄó¶¡～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003628.000072793.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-7116
¡¡E-mail¡§innovation¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14828.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2024¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2025Ç¯10·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)