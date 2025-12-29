SHINING 3D¤Î¹âÀºÅÙ3D¥¹¥¥ã¥Êー¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼ÖÈÄ¶âÉôÉÊ¤Î¸¡ºº
¸½ºß¡¢¹âÀºÅÙ3D¥¹¥¥ã¥óµ»½Ñ¤Ï¤½¤ÎÈÆÍÑÀ¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥²ー¥¸¤òµÞÂ®¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤ÎÈÄ¶âÉôÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢3D¥¹¥¥ã¥óµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´À£Ë¡¤Î¿×Â®¤Ê¸¡ºº¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥²ー¥¸³«È¯¥³¥¹¥È¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿··¿¼Ö¤Î³«È¯¥µ¥¤¥¯¥ë¤âÃ»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÈÄ¶âÉôÉÊ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¶È³¦¤ò¥êー¥É¤¹¤ëLiuzhou Yinrui Automotive¡ÊÌø½£¶ä¿ð¼Ö¶È¡Ë¼Ò¤¬¡¢¹âÀºÅÙ3D¥¹¥¥ã¥óµ»½Ñ¤òÀ¸»º¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ËÆ³Æþ¤·¤¿ÇØ·Ê¤È¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤È¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿²ÁÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Æ±¼Ò¤Ï¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼êOEM¥áー¥«ー¸þ¤±¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤È¤·¤Æ»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Æ°¼ÖÈÄ¶âÉôÉÊ¤Î¹â¸úÎ¨3D¸¡ºº
Liuzhou Yinrui Automotive¼Ò¤ÎÀ½Â¤¹©¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¹âÂ®»º¶ÈÍÑÍÏÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤Î¼«Æ°¼ÖÀ¸»º¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀºÅÙ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÂ®»º¶ÈÍÑÍÏÀÜ¥í¥Ü¥Ã¥È
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢FreeScan Trak Nova(https://hubs.ly/Q038xvS-0)¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈÄ¶âÉôÉÊ¤Î´°Á´¤Ê3D¥Çー¥¿¤ò¿×Â®¤Ë¼èÆÀ¤·¤Þ¤¹¡£¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥á¥Ã¥·¥åµ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡ºº¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤¬¸úÎ¨²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
FreeScan Trak Nova¤Ë¤è¤ëÈÄ¶âÉôÉÊ¤Î´°Á´¤Ê3D¥Çー¥¿¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ã
¸¡ºº¥ì¥Ýー¥È
¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¸úÎ¨¸þ¾å¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÎÏ¶¯²½
¥²ー¥¸¤ò¹âÀºÅÙ3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¼ç¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤Î¥²ー¥¸³«È¯¥êー¥É¥¿¥¤¥à¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥²ー¥¸¤ÏÄÌ¾ï¡¢Àß·×¤ÈÀ½ºî¤Ë1.5～2¤«·î¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢3D¥¹¥¥ã¥Êー¤Ç¤¢¤ì¤ÐÂ¨ºÂ¤ËÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿··¿¼Ö¤Î»Ô¾ìÅêÆþ¤ò½ä¤ë¶¥Áè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ÖÃ»½Ì¤ÏÂç¤¤Ê¶¥ÁèÍ¥°ÌÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÏÈóÀÜ¿¨¤ÇÂ¬Äê¤Ç¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¾õ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÎÉôÉÊ¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î¥²ー¥¸¤ÏÉôÉÊ¤´¤È¤ËÀìÍÑ¼£¶ñ¤¬É¬Í×¤Ê¤¿¤á¡¢¿·¤·¤¤ÉôÉÊ¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê¥²ー¥¸¤Î³«È¯¤ÈÀ½Â¤¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢¥³¥¹¥È¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¾Íè¤Î¥²ー¥¸¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ÎÂç¤¤ÊÍøÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¥²ー¥¸³«È¯¤ËÈ¼¤¦°ìÏ¢¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò¾ÊÎ¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î½êÍ×´ü´Ö¤ò¾¯¤Ê¤¯¤È¤â3Ê¬¤Î1Ã»½Ì¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥²ー¥¸¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÉôÉÊ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÎ¾ÌÌ¤Î¸¡ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢2¥»¥Ã¥È¤Î¥²ー¥¸¤ò¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢3D¥¹¥¥ã¥Êー¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌÌ¤ò°ìÅÙ¤Î¥¹¥¥ã¥ó¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡×
- Liuzhou Yinrui Automotive¡ÊÌø½£¶ä¿ð¼Ö¶È¡Ë¼Ò¡¡ÉÊ¼ÁÉôÉôÄ¹¡¡Á¾ÍÍ
¥³¥¹¥Èºï¸º¤È¸úÎ¨¸þ¾å¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ3D¥¹¥¥ã¥óµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ³ËÅª¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¹¡£SHINING 3D(https://www.shining3d.com/ja/?utm_campaign=Japan%203D%20Digital_PRTimes&utm_source=prtimes&utm_content=home)¤Ï¡¢º£¸å¤â»º¶ÈÍÑ3D·×Â¬¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¼«Æ°¼Ö¥áー¥«ー¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉÊ¼Á¸¡ººÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤Î³ÎÎ©¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
FreeScan Trak Nova
FreeScan Trak Nova¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤·ÈÂÓÀ¡¢À¸»ºÀ¡¢ÈÆÍÑÀ¤òÈ÷¤¨¡¢¹âÀºÅÙ¤Ç¸úÎ¨Åª¤ÊÂçµ¬ÌÏÂ¬Äê¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë»º¶È¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦½ÀÆð¤ÇÊ¬Î¥²ÄÇ½¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Çµ¡ÉÒ¤Ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°
¡¦¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç·ÚÎÌ¤ÊÀß·×
¡¦Åý¹ç¤µ¤ì¤¿¥Ó¥Ç¥ª¥Õ¥©¥È¥°¥é¥á¥È¥êー (VPG)
FreeScan Trak Nova¾ÜºÙ :
https://hubs.ly/Q038xvS-0
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤» :
https://www.shining3d.com/ja/get-a-quote
SHINING 3D¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹âÀºÅÙ3D¥Ó¥¸¥ç¥óµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤È³×¿·¤ËÃíÎÏ
2004Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿SHINING 3D(https://www.shining3d.com/ja/?utm_campaign=Japan%203D%20Digital_PRTimes&utm_source=prtimes&utm_content=home)¤Ï¡¢¹âÀºÅÙ3D¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤Î¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¡¦±þÍÑ¤Ë20Ç¯°Ê¾åÀìÇ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£3D¥Ó¥¸¥ç¥óµ»½Ñ¤Î¸¦µæ¤È³×¿·¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SHINING 3D¤Ï¡¢3D¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤È±þÍÑ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢3D¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½ÑÊ¬Ìî¤ò¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹º½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÅìµþ¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥·¥å¥È¥¥¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥µ¥ó¥ê¥¢¥ó¥É¥í¤È¥¿¥ó¥Ñ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÀ®ÅÔ¡¢Å·ÄÅ¡¢¹á¹Á¤Ç»Ò²ñ¼Ò¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£