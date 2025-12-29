¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¤ÎLOCUST¡Ê¥íー¥«¥¹¥È¡Ë¡¢Á´ÉÊ550±ß(ÀÇ¹þ)¤Î·ã°Â¥×¥é¥¤¥¹¡ª¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐ¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò1·î4Æü¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê³«ºÅ
3coins¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ñ¥ë¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÈÁí¹ç¾¦¼Ò¤ÎÁÐÆü³ô¼°²ñ¼Ò¤¬½Ð»ñ¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ë¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢LOCUST¡Ê¥íー¥«¥¹¥È¡Ë¤¬2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é1·î12Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î9Æü´Ö¡¢¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò³«ºÅÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò550±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Î¶Ñ°ì²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤ÎÁá¤¤¼Ô¾¡¤Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤Êª¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ LOCUST 550±ß(ÀÇ¹þ)¶Ñ°ìPOPUP¡÷¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐ
- ³«ºÅ´ü´Ö¡§ 2026/1/4(Æü)～2026/1/12(·î½Ë)10:00～19:00¢¨1/4(Æü)¤Ï13:00～19:00¡¢1/12(·î½Ë)¤Ï10:00～18:00±Ä¶È
- ³«ºÅ¾ì½ê¡§¥Ô¥ª¥ìÌÀÀÐ 1³¬ À¾´Û¡Ö¥Ô¥ª¥ì¹¾ì¡× ¡Ê¢©673-0891 Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔÂçÌÀÀÐÄ®1-1-23 / JRÌÀÀÐ±Ø¤¹¤°¡Ë
- ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§ ¥á¥ó¥º¡¦¥ì¥Ç¥£ー¥¹¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¾¦ÉÊ
- Ãí°Õ»ö¹à¡§ ¾¦ÉÊ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¡ÖLOCUST¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¤È¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤¬Êú¤¨¤ëÍ¾¾êºß¸Ë¤Ê¤É¤ò°Â²Á¤Ç»ÅÆþ¤ì¡¢Äã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¾®ÇäÅ¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¤Ï¼«¼Ò¾¦ÉÊ¤òÄã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥ª¥Õ¥×¥é¥¤¥¹¥¹¥È¥¢¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤«¤é»ÅÆþ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤òÄã²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¡¢¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
LOCUST¤â¥Ö¥é¥ó¥É¤ä¥áー¥«ー¤¬ºî¤ê²á¤®¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ºß¸Ë¤ä¡¢¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤ËÈ¼¤¤ÇÑÈ×¤Ë¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤«¤é¥Ð¥¤¥äー¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤ÆÇã¤¤¼è¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ºÀ¸³è»¨²ß¡¢¥³¥¹¥á¡¢²ÈÅÅ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¡¢1ÅÀ¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿·ÉÊ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤ª°Â¤¯¤´Äó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢LOCUST¤ò±¿±Ä¤·³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢°áÎÁÉÊ¤ÎÂçÎÌÇÑ´þ¤òÌµ¤¯¤·¡¢¿Í¤Ë¤âÃÏµå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¥µ¥¹¥Æ¥£¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼èºà¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ
LOCUST¤ò¤´¼èºàÄº¤±¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÍÍ¤òÊç½¸¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤´¼èºà¤´´õË¾¤ÎºÝ¤Ï²¼µÁë¸ý¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¢Ã´Åö¡§»áÅÄ
¢¢Mail: ujita_kan@locust.style
¢¢TEL:06-6203-8822
¢¢³ÆSNS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.locust.style/
¡¡¢£¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡§https://www.instagram.com/locust_offprice_store/
¡¡¢£¸ø¼°note¡§https://note.com/offprice_locust