³ô¼°²ñ¼Òspacetimes¤Î³ô¼°¼èÆÀ¡ÊÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2025Ç¯12·î29Æü³«ºÅ¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Æ±ÆüÉÕ¤±¤Ç³ô¼°²ñ¼Òspacetimes¡Ê°Ê²¼¡¢¡Öspacetimes¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤ÎÌó51.6¡ó¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡ÊÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¡Ë¤ò·èµÄ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°¼èÆÀ¤ÎÍýÍ³
¡¡Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢2023Ç¯12·î11Æü¸øÉ½¤Î¡Ö¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒGreen Light)ÀßÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤Î¤È¤ª¤ê¡¢ºî»ì²È¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë½©¸µ¹¯»á¤È¤Î¶¦Æ±½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼ÒGreen Light¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡ÖGreen Light¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤òÀßÎ©¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°»ö¶È¡Ê¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥á»ö¶È¡ËÅù¤Î»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢³ô¼°¼èÆÀ¤ò¤¹¤ëspacetimes¤Ï¥¢¥Ë¥á¤ä¥²ー¥à¡¢·ÝÇ½¿Í¤Ê¤É¤Î¥µ¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¡¢ÊÝÍ¤·¤¿¾å¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¤ª¤è¤Ó¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÂÐÌÌ·¿¤Î¥«¥Õ¥§¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅ¹ÊÞÅù¤Î±¿±Ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ËÀºÄÌ¤·¤¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥³¥ó¥µー¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿´ë²è¡¦±¿±Ä¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢¡ÖÇµÌÚºä£´£¶¡×¤ä¡ÖÆü¸þºä£´£¶¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ºäÆ»¥·¥êー¥º¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¤Î´ë²è¤âspacetimes¤¬Â¿¿ô¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡spacetimes¤Î´ë²è¡¦±¿±ÄÇ½ÎÏ¤Ï¹â¤¯¡¢º£²ó¤Î³ô¼°¼èÆÀ¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Ç¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿Green Light¤È¤Î¥·¥Ê¥¸ー¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹¹¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ë¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¹¥¥ë¤òÍ¤¹¤ëÂ¿¿ô¤Î¥®¥°¥ïー¥«ー¤¬³èÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËÃ±È¯Ã»´ü°Æ·ï¤Ç¤ÎÆ°°÷ÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤ÇÄ¾±Ä¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ò85µòÅÀ¡¢ÍøÍÑÄó·ÈÀè¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î1,000µòÅÀ°Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥ïー¥¯¥¹¥Úー¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ënex³ô¼°²ñ¼Ò(Åö¼ÒÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¡¢°Ê²¼¡¢¡Önex¡×¤È¤¤¤¦¡£)¤Ï¡¢É½»²Æ»¤ä½ÂÃ«¤Ë¤Æ¥·¥§¥¢¥µ¥í¥ó¤Î±¿±Ä¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂçÊÑ¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£nex¤¬Í¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤ÎÃÎ¸«¤ä´ûÂ¸»ÜÀß¤â³èÍÑ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥Õ¥§±¿±Ä¤ÎÅ¸³«¤ä¥°¥Ã¥ºÈÎÇäÅù¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èÆÀ¤¹¤ë»Ò²ñ¼Ò¤Î³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/47553/table/189_1_f0c19c06ef5b789b83549910a3de6fb2.jpg?v=202512300351 ]
¼èÆÀ³ô¼°¿ô¡¢¼èÆÀ²Á³Û¤ª¤è¤Ó¼èÆÀÁ°¸å¤Î½êÍ³ô¼°¤Î¾õ¶·
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/47553/table/189_2_cd29b0ddfbb4587c645a5d5cc32eb3b2.jpg?v=202512300351 ]
¼èÆÀ¤ÎÆüÄø
¼èÄùÌò²ñ·èµÄÆü¡§2025Ç¯12·î29Æü
³ô¼°¾ùÅÏ·ÀÌóÄù·ëÆü¡§2025Ç¯12·î29Æü
³ô¼°¼èÆÀÆü¡§2025Ç¯12·î29Æü
º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·
ËÜ·ï³ô¼°¼èÆÀ¤¬Åö¼Ò¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓ¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï¸½ºßÀºººÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢³«¼¨¤¹¤Ù¤»ö¾Ý¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡
¡Ú ¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ¡Û
¾¦¹æ¡§¥®¥°¥ïー¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¡Ê¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢Web3¥µー¥Ó¥¹¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥¨¥³¥Î¥ßー¡¢¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡Ë
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.gig.co.jp/
¡ÖÆüËÜ°ì¤ÎGig Economy¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥Þー¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹¡ª¡×¤ò´ë¶ÈVision¤Ë¿ø¤¨¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ç¤ÎGig Economy¾¦·÷¤Î¹½ÃÛ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥È¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥»¥ó¥¿ーÅùBPO¶ÈÌ³¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÄó¶¡¤ò¤¹¤ë ¥°¥ëー¥×¡£½ÀÆð¤ÊÆ¯¤Êý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÄ©Àï¤ò¤Ä¤Å¤±¡¢¹ñÆâÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤Ì¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£