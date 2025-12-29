¡ÖÁÛÁü¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¤Ë¡£¡×Æ¬¤ÎÃæ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò½Ö»þ¤Ë¶ñ¸½²½¤¹¤ë¼¡À¤ÂåAI²»³Ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMusicAI¡×Äó¶¡³«»Ï
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê²»³ÚÀ©ºî¤Ë¤ÏÀìÌçÃÎ¼±¤ä¹â²Á¤Êµ¡ºà¡¢À©ºî»þ´Ö¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
PIPIADS INC¤Ï¡¢2025Ç¯12·î23Æü¤è¤ê¡¢AI²»³ÚÀ©ºî¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMusicAI¡×¤ÎÄó¶¡¤òÀµ¼°¤Ë³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢²Î»ìÀ¸À®¡¢AI¥Üー¥«¥ë¡¢¥¹¥Æ¥àÊ¬Î¥¤Ê¤É¤ÎÀè¿Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢½é¿´¼Ô¤«¤é¥×¥í¤Þ¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾´¶Åª¤Ë³Ú¶Ê¤òÀ¸À®¡¦ÊÔ½¸¡¦¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥Þー¥±¥¿ー¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤É½¸½¼Ô¤ÎÀ©ºî¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢À©ºî¤Î¼«Í³ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.musicai.ai/ja(https://www.musicai.ai/ja)
³«È¯ÇØ·Ê¤È¡ÖMusicAI¡×¤ÎÅ¯³Ø
¡ÖÁÛÁü¤ò¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²»¤Ë¡×
»ä¤¿¤Á¤ÎÅ¯³Ø¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£AI²»³Ú¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÍã¡×¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢Æ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤ÎµÞÁý¤ËÈ¼¤¤¡¢Ãøºî¸¢¥Õ¥êー¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤ÊBGM¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢½¾Íè¤ÎÀ©ºî¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¹¥Ôー¥É´¶¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖMusicAI(https://www.musicai.ai/ja)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÃåÁÛ¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¡×¤Î¥¿¥¤¥à¥é¥°¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê£»¨¤Ê²»³ÚÍýÏÀ¤äÁàºî¥¹¥¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Ã¯¤â¤¬¼«¿È¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖMusicAI¡×¤Î¼ç¤Êµ¡Ç½¤ÈÆÃÄ¹
¡ÖMusicAI¡×¤Ï¡¢ÁÏÂ¤À¤ò»É·ã¤¹¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÀ¸À®µ¡Ç½¤È¡¢¼ÂÍÑÅª¤ÊÊÔ½¸¥Äー¥ë¤ò°ì¤Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ËÅý¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. ³Ë¿´Åª¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡§Ì¤ÃÎ¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò·Á¤Ë
¼Ì¿¿¤«¤é²»³Ú¤Ø(https://www.musicai.ai/ja/photo-to-music)¡ÊImage to Music¡Ë
- µ¡Ç½³µÍ×¡§ ¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤µ¤ì¤¿²èÁü¤ä¼Ì¿¿¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¡¢¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¿§ºÌ¡¢¾ð·Ê¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥æー¥¶ー¥á¥ê¥Ã¥È¡§ »ë³Ð¾ðÊó¤«¤éÄ°³Ð¾ðÊó¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ³èÍÑ¥·ー¥ó¡§ Î¹¹ÔÀè¤Ç»£¤Ã¤¿É÷·Ê¼Ì¿¿¤«¤éÎ¹¤ÎVlogÍÑBGM¤òºîÀ®¤·¤¿¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤«¤é¥¤¥áー¥¸¥½¥ó¥°¤òÀ¸À®¤·¡¢SNS¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
AI¥é¥Ã¥×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー(https://www.musicai.ai/ja/ai-rap-generator)
- µ¡Ç½³µÍ×¡§ ¥ー¥ïー¥É¤ä¥Æー¥Þ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Óー¥È¡Ë¤ÎÀ¸À®¤«¤é¡¢¥ê¥ê¥Ã¥¯¡Ê²Î»ì¡Ë¤ÎºîÀ®¡¢¤½¤·¤ÆAI¥Üー¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¥Õ¥í¥¦¡Ê²Î¾§¡Ë¤Þ¤Ç¤ò°ì³ç¤Ç¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥æー¥¶ー¥á¥ê¥Ã¥È¡§ À©ºîÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀìÌçÅª¤Ê¥é¥¤¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤äÏ¿²»´Ä¶¤Ê¤·¤Ë¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥é¥Ã¥×³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ³èÍÑ¥·ー¥ó¡§ ¾¦ÉÊ¾Ò²ð¤ò¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥é¥Ã¥×¤Ç¹Ô¤¦TikTokÆ°²è¤ÎºîÀ®¤ä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°ÍÑ¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥é¥Ã¥×¤òÎ®¤¹¤Ê¤É¡¢¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
2. ÊÔ½¸¡¦ºÇÅ¬²½µ¡Ç½¡§¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀºÅÙ¤ò¥¢¥·¥¹¥È
AI MIDI¥¨¥Ç¥£¥¿(https://www.musicai.ai/ja/midi-editor)
- µ¡Ç½³µÍ×¡§ À¸À®¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ä¡¢¥æー¥¶ー¤¬ÆþÎÏ¤·¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤ÎMIDI¥Çー¥¿¤ò¡¢AI¤¬¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤ËÊÔ½¸¡¦ÊäÀµ¤·¤Þ¤¹¡£¥³ー¥É¿Ê¹Ô¤ÎºÇÅ¬²½¤ä¡¢³Ú´ïÊÔÀ®¤ÎÄó°Æ¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥æー¥¶ー¥á¥ê¥Ã¥È¡§ ¡Ö¥á¥í¥Ç¥£¤ÏÉâ¤«¤Ö¤¬¡¢È¼ÁÕ¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¸³«¤¬Ã±Ä´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤ò²ò·è¡£²»³ÚÍýÏÀ¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿Äó°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢³Ú¶Ê¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
BPM¥«¥¦¥ó¥¿ー(https://www.musicai.ai/ja/bpm-tapper) & ²òÀÏ¥Äー¥ë
- µ¡Ç½³µÍ×¡§ ¤ª¼ê»ý¤Á¤Î³Ú¶Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤À¤±¤Ç¡¢BPM¡Ê¥Æ¥ó¥Ý¡Ë¤ä¥ー¡ÊÄ´¡Ë¤ò½Ö»þ¤Ë²òÀÏ¡¦É½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥æー¥¶ー¥á¥ê¥Ã¥È¡§ Àµ³Î¤Ê¥Æ¥ó¥ÝÇÄ°®¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°²èÊÔ½¸»þ¤Î¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤ä¡¢DJ¥×¥ì¥¤¡¢¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹ºî¶È¤Î¸úÎ¨¤ò·àÅª¤Ë²þÁ±¤·¤Þ¤¹¡£
»Ô¾ì¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤È¥¿ー¥²¥Ã¥È¥æー¥¶ー
¡ÖMusicAI¡×¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÎÎ°è¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£
- YouTube¡¦TikTok¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¡§Ãøºî¸¢¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëBGM¤òÉÃÂ®¤ÇÀ¸À®¡£¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¼Ì¿¿¤«¤é²»³Ú¡×¡ÖAI¥é¥Ã¥×¡×µ¡Ç½¤Ç¡¢»ëÄ°°Ý»ýÎ¨¤Î¹â¤¤Æ°²èÀ©ºî¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¸þ¤±¡§¡ÖAI MIDI¥¨¥Ç¥£¥¿¡×¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI²»³ÚÀ©ºî¤Ç¡¢¥Ç¥âºî¤ê¤Î»þ´Ö¤òÃ»½Ì¡£¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸Ï³é¤òËÉ¤®¡¢ËÜÍè¤Î¡ÖÁÏÂ¤¡×¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
- ±Ç²èÀ½ºî¼Ô¡¦¥Ó¥Ç¥ªÊÔ½¸¼Ô¸þ¤±¡§±ÇÁü¤Î¼Ü¤äÊ·°Ïµ¤¤Ë´°Á´¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥µ¥ó¥È¥é¤ò¼«¼Ò¤ÇÀ©ºî²ÄÇ½¤Ë¡£³°Éô°ÑÂ÷¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤È¡¢±é½Ð°Õ¿Þ¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÊÈ¿±Ç¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥¿ー¸þ¤±¡§ÈÖÁÈ¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥¸¥ó¥°¥ë¤ò´ÊÃ±¤ËºîÀ®¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
- ¹¹ð¼ç¡¦¥Þー¥±¥¿ー¡¦´ë¶È¸þ¤±¡§¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎAI²»³Ú¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¤ÎÅý°ì¤È¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ËÜÆü¤è¤êÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤¿¡ÖMusicAI¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Î´¶À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI²»³ÚÀ©ºî¤ÎÉßµï¤ò²¼¤²¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÃ¯¤â¤¬¡Öºî¶Ê²È¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø¡£¡ÖMusicAI¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÍ»¹ç¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ç¤½¤Î³×¿·Åª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£