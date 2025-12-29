12·î¿·ÅÐ¾ì¡ª´¶¾ð¤ä²èÁü¤ò²»³Ú¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¼¡À¤ÂåAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMusicArt¡×
PIPIADS INC ¤Ï¡¢2025Ç¯12·î30Æü¡¢¥Æ¥¥¹¥È¡¢´¶¾ð¡¢²èÁü¤«¤é¥×¥íÉÊ¼Á¤Î³Ú¶Ê¤ò½Ö»þ¤ËÀ¸À®¤·¡¢ÊÔ½¸¤«¤é¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤ò´°·ë¤µ¤»¤ëAI²»³ÚÀ¸À®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖMusicArt¡Ê¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¢ー¥È¡Ë¡×¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ô¾ì¤ÎµÞ³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡ÖBGM¤Î¸¢ÍøÌäÂê¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î·çÇ¡¡×¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤Ç"Ã¯¤Ç¤â¡¢½Ö»þ¤Ë¡¢ÆÈ¼«¤ÎAI²»³Ú¤ò"ÁÏ¤ê½Ð¤»¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÌ±¼ç²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.musicart.ai/ja
¡Ú³«È¯ÇØ·Ê¡§Æ°²èÀï¹ñ»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²»¡×¤Î²ÝÂê¡Û
TikTok¤äYouTube Shorts¡¢ReelsÅù¤Î¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤¬À®½Ï´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¸½ºß¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥¨¥³¥Î¥ßー»Ô¾ì¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¡Ö¼Á¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬**¡Ö²»³Ú¤ÎÊÉ¡×**¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸¤Î¥¹¥È¥Ã¥¯²»¸»¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¡ÖÂ¾¿Í¤ÈÈï¤ë¡×¡ÖÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔËþ¤¬¤¢¤ê¡¢°ìÊý¤Ç¥×¥í¤Ë°ÍÍê¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢AIÀ¸À®²»³Ú¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãøºî¸¢¤Îµ¢Â°¤¬Û£Ëæ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¥±ー¥¹¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÖMusicArt¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÉ½¸½¤ÎÍßµá¡×¤È¡ÖÀ©ºî¤Î¥Ïー¥É¥ë¡×¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë**¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ê¤ëBGMÀ¸À®¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò»É·ã¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë"¶¦ÁÏ¥Ñー¥È¥Êー"¤È¤·¤Æ¤ÎAI¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³Ë¿´µ»½Ñ¡§´¶À¤ò¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¡ÖSynesthetic-AI(TM) ¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¡Û
¡ÖMusicArt¡×¤¬½¾Íè¤ÎAI²»³Ú¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー(https://www.musicart.ai/ja/ai-music-generator)¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¤Î¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤ÎÀ¸À®¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à**¡ÖSynesthetic-AI(TM)¡Ê¶¦´¶³ÐAI¡Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡×**¤ÎÅëºÜ¤Ç¤¹¡£
- ¡ÖÈó¸À¸ì¡×¤«¤é¤Îºî¶Ê¥¢¥×¥íー¥Á½¾Íè¤Î¥Æ¥¥¹¥È¥×¥í¥ó¥×¥È¡ÊÊ¸»ú»Ø¼¨¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¤¿²èÁü¡×¤ä¡Ö»ØÄê¤·¤¿´¶¾ð¡×¤«¤éAI²»³Ú¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥áー¥¸¤«¤éÄ¾ÀÜ¥µ¥¦¥ó¥É¤ò½ñ¤µ¯¤³¤¹µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¸À¸ì²½¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤Þ¤Çµâ¤ß¼è¤Ã¤¿¡¢Ë×Æþ´¶¡Ê¥¤¥Þー¥·¥Ö¡Ë¤Î¹â¤¤³Ú¶Ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤·¤Ê¤¤¡ÖÊÔ½¸¤Î¼«Í³¡×AI¤¬À¸À®¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ï¡Ö´°À®ÉÊ¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥×¥í»ÅÍÍ¤ÎAI¥¹¥Æ¥àÊ¬Î¥(https://www.musicart.ai/ja/ai-stem-splitter)µ¡Ç½¤äAI¥Üー¥«¥ë¥ê¥àー¥Ðー¤òÅý¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Üー¥«¥ë¡¢¥É¥é¥à¡¢¥Ùー¥¹¤Ê¤É¤Î¥Ñー¥È¤ò¸ÄÊÌ¤ËÄ´À°²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢AI MIDI¥Äー¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥á¥í¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òÈùÄ´À°¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ´¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¸À®¤µ¤ì¤¿ÁÇºà¤ò"¼«Ê¬¤Î²»"¤Ø¤ÈÀöÎý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ´°Á´¤Ê¸¢ÍøÊÝ¸î¤È¼ý±×²½¡ÖMusicArt¡×¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥Õ¥êー¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãøºî¸¢¤Ï¥æー¥¶ー¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£YouTube¤Ç¤Î¼ý±×²½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢SpotifyÅù¤Ø¤ÎÇÛ¿®¤â¼«Í³¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ï¸¢Íø¿¯³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ë¶±¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÂçÃÀ¤ËÁÏºî³èÆ°¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú3¤Ä¤Î³èÍÑ¥·¥Ê¥ê¥ª¡§¤¢¤é¤æ¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ë¡Ö²»¡×¤ÎÉð´ï¤ò¡Û
SCENARIO 1¡§±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡¦YouTuber
¡Ö¤³¤Î¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤¦¡¢¾¯¤·ÀÚ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤â¸åÈ¾À¹¤ê¾å¤¬¤ë¶Ê¤¬Íß¤·¤¤¡×¡£¤½¤ó¤Ê¶ñÂÎÅª¤¹¤®¤ëÍ×Ë¾¤â¡¢MusicArt¤Ê¤é¿ôÉÃ¤Ç¶ñ¸½²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£AI¥«¥Ðー¤äAI²Î¤ï¤»¤ëµ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¡¢±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë100%¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°°Ý»ýÎ¨¤Î¸þ¾å¤È¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
SCENARIO 2¡§ÆÈÎ©·Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó
ºî»ì¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎAI²Î»ì¥¸¥§¥Í¥ìー¥¿ー(https://www.musicart.ai/ja/ai-lyrics-generator)¤È¤·¤Æ¤Î³èÍÑ¤ä¡¢É¡²Î¤«¤é¥Õ¥ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤òºîÀ®¤¹¤ë¥Ç¥âÀ©ºî¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢´ûÂ¸¶Ê¤Î¥¹¥Æ¥à¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¥ê¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÎý¤ë¤Ê¤É¡¢ÁÏºî¤ÎÊä½õ¥Äー¥ë¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ëµ¡Ç½¤·¤Þ¤¹¡£AI¤Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÂåÂØ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò³ÈÄ¥¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
SCENARIO 3¡§¥²ー¥à³«È¯¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¼Ô
¾ìÌÌ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÂçÎÌ¤ÎBGM¤ä¸ú²Ì²»¤¬É¬Í×¤Ê³«È¯¸½¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ªÉÊ¼Á¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ°Åª¤Ê¥·ー¥óÊÑ²½¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿AI²»³ÚÀ¸À®¤Ë¤è¤ê¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎË×Æþ´¶¤ò¿¼¤á¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«È¯¼Ô¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
¡Ö²»³Ú¤Ï¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿°ìÉô¤ÎÅ·ºÍ¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ã¯¤â¤¬¿´¤ÎÃæ¤Ë¡ØÌÄ¤é¤·¤¿¤¤²»¡Ù¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼ª¤Ë¤¹¤ë²»¤È¤Î´Ö¤Î¾ãÊÉ¤ò¶Ë¸Â¤Þ¤Ç¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ØMusicArt¡Ù¤ò»È¤¨¤Ð¡¢³Ú´ï¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²»³ÚÍýÏÀ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î´¶¾ð¤ä»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿°ìËç¤«¤é¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥·¥ó¥Õ¥©¥Ëー¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²»³ÚÀ©ºî¤ÎÉßµï¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÀ¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤ºÍÇ½¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥éー¤¿¤Á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤ò¡Ø²»¡Ù¤Ç´°À®¤µ¤»¤é¤ì¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ë¡£¤½¤ì¤¬»ä¤¿¤Á¤Î´ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÎÁÛÁüÎÏ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²»³Ú¤Ë¤Ê¤ëÂÎ¸³¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×