¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤ÎÇÏ·úË¯¶µ¼ø¡¢»³ÃÏÄ¾¼ù½Ú¶µ¼ø¤¬2025Ç¯ÈÇ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë²Ê³Ø¼Ô¡×¤ËÁª½Ð¡ª
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 29Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡Clarivate Analytics¼Ò¡Êµì¥È¥à¥½¥ó¡¦¥í¥¤¥¿ーIP¡õScience¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿¹âÈï°úÍÑÏÀÊ¸Ãø¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊHighly Cited Researchers¡Ë2025Ç¯ÈÇ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Î¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡¤ò¹½À®¤¹¤ë»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¿¢Êª¥¹¥È¥ì¥¹³Ø¥°¥ëー¥×¤ÎÇÏ·úË¯¶µ¼ø¤È»³ÃÏÄ¾¼ù½Ú¶µ¼ø¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÇÏ·úË¯¶µ¼ø¤Ï2015Ç¯ÈÇ¤«¤é11Ç¯Ï¢Â³¡¢»³ÃÏÄ¾¼ù½Ú¶µ¼ø¤ÏÄÌ»»10²óÌÜ¤Î¼õ¾Þ¤È¤¤¤¦²÷µó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÏ¶µ¼ø¡¢»³ÃÏ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡¢¿¢Êª¤ÎÀ¸°é¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê³Æ¼ï¥ß¥Í¥é¥ë¤ÎÍ¢Á÷¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò¿ôÂ¿¤¯²òÌÀ¤·¡¢¡Ö¿¢Êª¡¦Æ°Êª³Ø/ Plant & Animal Science¡×Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ë²Ê³Ø¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¹ñºÝÅª¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËèÇ¯À¤³¦¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ¥ê¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³²Ê³Ø¤È¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Î21Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2014Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Î11Ç¯´Ö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤³Ø½Ñ¥¸¥ãー¥Ê¥ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿Á´ÏÀÊ¸¤Î¤¦¤Á¡¢°úÍÑ¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤ÏÀÊ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿Ìó7,000¿Í¤Î³Æ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê¸¦µæ¼Ô¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°úÍÑ¿ô¤¬¸²Ãø¤Ë¹â¤¤ÏÀÊ¸¤Ï¡¢²Ê³Ø¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬°ÕµÁ¿¼¤¯Í±×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿°ì¤Ä¤ÎÌÜ°Â¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤é¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¸åÂ³¤Î¸¦µæ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇÏ¶µ¼ø¤Ï¼õ¾Þ¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÇ¯¡¹Áª½Ð¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¿Í¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¸º¾¯¤¹¤ëÃæ¡¢11Ç¯¤âÏ¢Â³Áª½Ð¤µ¤ì¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÃÏÆ»¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÃÏÆ»¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£»³ÃÏ½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤âÁö¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ï2023Ç¯7·î¤Ë7¤Ä¤Î¡Ö²¬»³Âç³ØºÇ½ÅÅÀ¸¦µæÊ¬Ìî¡×¤òÀ©Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇÀºîÊª¡¦¿¢Êª²Ê³ØÊ¬Ìî¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£ÇÏ¶µ¼ø¡¢»³ÃÏ½Ú¶µ¼ø¤ÏËÜ³Ø¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ëÆ±Ê¬Ìî¤Î³ÎÎ©¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¤ÎËÜ³Ø¤ÎÈ¯Å¸¤Ø¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤ÈÇÏ·úË¯¶µ¼ø¡¢»³ÃÏÄ¾¼ù½Ú¶µ¼ø¤é¹âÅùÀè±Ô¸¦µæ±¡»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î17Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÏ·úË¯¶µ¼ø
»³ÃÏÄ¾¼ù½Ú¶µ¼ø
²¬»³Âç³Ø»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê¡Ê²¬»³¸©ÁÒÉß»Ô¡Ë
◆参 考
