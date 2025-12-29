»×¤ï¤ºÏ¢¤ì¤Æµ¢¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¡ª¡©Æî¹ñ°é¤Á¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤¬¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤È¤·¤Æ¿·ÅÐ¾ì
¡Ö¾Ð´éÁÏÂ¤¡×¤¬´ë¶ÈÍýÇ°¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÂ¼½¨É×/ËÜ¼Ò¡§ºë¶Ì¸©²³Àî»Ô°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à·ÊÉÊ¥·¥êー¥º¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¥×¥í´Æ½¤¤Î¡Ö¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤ÏÆî¹ñµ¤Ê¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡¢¡ÖÆî¹ñ°é¤Á¤ÎÂç¤¤Ê ¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¡×¤¬¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª»×¤ï¤ºÊú¤¤·¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¼ê¿¨¤ê¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¾Ð´é¤Î¥È¥ì¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Ð¥Ê¥Ê·¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ç¤¹¡£Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¤ÇÌÀ¤ë¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤âÈ´·²¡£¥µ¥¤¥º¤ÏS¡¦M¡¦L¤Î3¼ïÎà¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£ ¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤S¥µ¥¤¥º¡ÊÌó14cm¡Ë¤«¤é¡¢Êú¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÂ¸ºß´¶È´·²¤ÎL¥µ¥¤¥º¡ÊÌó60cm¡Ë¤Þ¤Ç¡¢ÍÑÅÓ¤ä¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¥×¥í¡¦¸Þ½½ÍòÄ¾Ìé»á´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢¼è¤ê¤ä¤¹¤µ¤ÈÍ·¤Ó¤´¤¿¤¨¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Àß·×¤ò¼Â¸½¡£¸«¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢Ä©Àï¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¡¢¥²¥Ã¥È¤·¤Æ´ò¤·¤¤¡¢»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë·ÊÉÊ¤Ç¤¹¡£
Æî¹ñµ¤Ê¬¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤Ç¤¤ë¡¢Í·¤Ó¿´ËþÅÀ¤Î¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ã¥È¥ì¤È¤Ï¢ä
±§Ãè¿Í¤Î¥È¥ì¡£¸ìÈø¤Ë ¡È ¡ü¡»¥È¥ì ¡É ¤È¤¤¤¦¥Ê¥Þ¥ê ?¤¬¤¢¤ë±§Ãè¿Í¡£
±§Ãè¿Í(¥È¥ì)¤Ï¼êÂ¤¬¤Ê¤¯¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤ÈÉâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
±§Ãè¿Í¤Ë¤Ï¼êÂ¤¬¤Ê¤¤¤¬¥¹¥«ー¥È?¤ÎÃæ¤«¤é¤Ï¥¯¥ìー¥ó¤Î¥¢ー¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¥â¥Î¤òÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥¢ー¥à¤ÇÁÒ¸Ë¤Î²ÙÊª±¿¤Ó¤Ê¤É¤ò¼êÅÁ¤¦¡£
±§Ãè¿Í(¥È¥ì)¤Ï¸½ºß5¿§(ÀÖ¡¢ÀÄ¡¢ÎÐ¡¢²«¡¢¥Ô ¥ó¥¯)³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê
Æ±¤¸¿§(ÀÖ¿§)¤Î±§Ãè¿Í(¥È¥ì)¤â¤¤¤ëÌÏÍÍ(ÀÖ¿§¤Î±§Ãè¿Í¤¬3¸ÄÂÎ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë)¡£
ÀÖ¿§¤Î±§Ãè¿Í(¥È¥ì)¤ÏÂ¾¤Î¿§¤è¤ê¤âÍê¤ê¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¥êー¥ÀーÅª¸ÄÂÎ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¿§¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¤¬ ¡¢¤ß¤ó¤ÊÆ±¤¸´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¾Ð´é¤Ê¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¡Ö°úÍÑ¡§¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²°²³ÀîÅ¹ ¥È¥ì¤È¥¦¥¨¥¢¤È¥¨¥Ö¥ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡×
https://www.toretoreya-okegawa.com/character/
¢§¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²° ²³ÀîÅ¹ ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=8qORQ-QYRgc ]
¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¥×¥í¡¦¸Þ½½ÍòÄ¾Ìé»á¤Î´Æ½¤¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î·ÊÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¤Æ»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¥×¥í¸Þ½½ÍòÄ¾Ìé»á
¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÎòÌó40Ç¯¡£ÆüËÜ¤Ç½é¤á¤ÆÄ¶Æñ´Ø¤Î¡Ö¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥àÃ£¿Í¸¡Äê¥×¥í1µé¡×¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¡¢YouTube¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßL¥µ¥¤¥º
¢£Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¢£Å¸³«Å¹ÊÞ¡§
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²°ÅìµþËÜÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤Â¿Ëà¥Î¹ñÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²°²³ÀîÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡ÅÐ¾ì
¢£¥µ¥¤¥º¡§¥±ー¥¹Ìó60cm
¢£¼ïÎà¡§1¼ïÎà
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßM¥µ¥¤¥º
¢£Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¢£Å¸³«Å¹ÊÞ¡§
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²°ÅìµþËÜÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤Â¿Ëà¥Î¹ñÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²°²³ÀîÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡ÅÐ¾ì
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó32cm
¢£¼ïÎà¡§1¼ïÎà
¢¨Å·¸õ¡¦¸òÄÌ¾õ¶·Åù¤Î¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤è¤ê¡¢Í½Äê¤É¤ª¤êÆþ²Ù¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Æþ²ÙÍ½Äê¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥í¥Ô¥«¥ë¥Ð¥Ê¥Ê¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßSS¥µ¥¤¥º
¢£Äó¶¡³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë
¢£Å¸³«Å¹ÊÞ¡§
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²°ÅìµþËÜÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤Â¿Ëà¥Î¹ñÅ¹
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²°²³ÀîÅ¹¤Ë¤Æ½ç¼¡ÅÐ¾ì
¢£¥µ¥¤¥º¡§Ìó14cm
¢£¼ïÎà¡§1¼ïÎà
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ºë¶Ì¸©²³Àî»ÔÀ¾£²ÃúÌÜ£¹－£³£¶ ¥Þ¥á¥È¥é¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñー¥¯ 2³¬
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§048-593-2525
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§ https://www.ev-toyo.com/(https://www.ev-toyo.com/)
¢ã¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¢ä
¡¦¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://www.toyo-everyday.com/(https://www.toyo-everyday.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¹ÔÅÄÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ufo-everyday.com/(https://ufo-everyday.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²° ÅìµþËÜÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://everyday-cranegame-world.com/(https://everyday-cranegame-world.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤Â¿Ëà¥Î¹ñÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://everydaytamanokuni.com/(https://everydaytamanokuni.com/)
¡¦¡Ø¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤ì¥È¥ì²° ²³ÀîÅ¹¡Ù
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.toretoreya-okegawa.com/(https://www.toretoreya-okegawa.com/)
¡ÚËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Ï¢Íí¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¯¥ìー¥ó¥²ー¥à¤Î¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯ ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¤È¤Ã¤Æ¤²°
±¿±Ä²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒÅìÍÎ
¹ÊóÃ´Åö¡¦ÀÕÇ¤¼Ô ¸Þ½½Íò¡¦¶â°æ
¹ÊóÄ¾ÄÌÅÅÏÃÈÖ¹æ
070-3607-2852¡Ê¸Þ½½ÍòÄ¾ÄÌ¡Ë
080-5936-1256¡Ê¶â°æÄ¾ÄÌ¡Ë
¹ÊóÀìÍÑ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹
toyo-press@toyo-egroup.jp