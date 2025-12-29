¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚFCÂçºå¡ÛÅÄÃæ·ÃÂÀÁª¼ê ¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¤è¤ê´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒF.C.Âçºå
¤³¤ÎÅÙ¡¢FCÂçºå¤Ç¤Ï¡¢J3 ¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¤è¤êÅÄÃæ·ÃÂÀÁª¼ê¤¬´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£µ¨À®ÀÓ¡§
J3 20»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 0»î¹ç0ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 1»î¹ç0ÆÀÅÀ
ÄÌ»»À®ÀÓ¡§
J2 116»î¹ç7ÆÀÅÀ¡¢J3 166»î¹ç34ÆÀÅÀ¡¢¥«¥Ã¥×Àï 1»î¹ç1ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕ 15»î¹ç2ÆÀÅÀ
¥³¥á¥ó¥È¡§
¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢ÅÄÃæ·ÃÂÀ¤Ç¤¹¡£
¥µ¥Ã¥«ー³¦¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¯Îð¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FCÂçºå¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ðÇ®¤ò¤µ¤é¤ËÇ³¤ä¤·¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤«¤±¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç¥×¥ìー¤·¤Þ¤¹¡£
Íè¥·ー¥º¥ó¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅÄÃæ·ÃÂÀÁª¼ê ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
Ì¾Á°¡§
ÅÄÃæ ·ÃÂÀ¡ÊTANAKA Keita¡Ë
¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡§
DF
À¸Ç¯·îÆü¡§
1989/12/26¡Ê36ºÐ¡Ë
½Ð¿ÈÃÏ¡§
ÅìµþÅÔ
¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å¡§
170cm/63kg
·ÐÎò¡§
2002-2004¡¡¡¡¡¡ »°É©ÍÜÏÂSC¥¸¥å¥Ë¥¢¥æー¥¹
2005-2007¡¡¡¡¡¡ »°É©ÍÜÏÂSC¥æー¥¹
2008-2011¡¡¡¡¡¡ ÌÀ¼£Âç³Ø
2012-2014¡¡¡¡¡¡ ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í
2015-2016¡¡¡¡ ¡¡FCÎ°µå
2017-2017/7¡¡¡¡ ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯
2017/7-2017/12¡¡FCÎ°µå¡Ê´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡Ë
2018¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯
2019-2022¡¡¡¡¡¡ FCÎ°µå
2023～¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¥¬¥¤¥Êー¥ìÄ»¼è
ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ò¥Ûー¥à¥¿¥¦¥ó¤È¤¹¤ë£Ê¥êー¥°¡Ê£Ê£³¡Ë¥¯¥é¥Ö¡ÖFCÂçºå¡×¤Ç¤¹¡£