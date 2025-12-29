¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¿·¾Ï³«Êü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº®ÆÙ¤Î¥Ñ¥é¥Ç¥£¥°¥Þ¡×¸åÈ¾³«ºÅ¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¡ªºÇÂç100Ï¢¤¬°ú¤±¤ëËèÆüÌµÎÁ10Ï¢¥¬¥Á¥ãÌÀÆü¤«¤é³«ºÅ¡ª
¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢CEO¡§ÅìÛê ´²¡¢URL¡§https://games.dmm.com/¡Ë¤È³ô¼°²ñ¼ÒKMS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¡§³á¸¶ ·òÂÀÏº¡¢URL¡§http://kms3.com/ ¡Ë¤¬Â£¤ë¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù
¡Ê°Ê²¼¡¢¥Þ¥Ö¥¬¥ë¡Ë¤¬¡¢12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¿·¾Ï²òÊü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº®ÆÙ¤Î¥Ñ¥é¥Ç¥£¥°¥Þ¡×¸åÈ¾¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
https://muvluv-girls-garden.com/
https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524¡¡(https://games.dmm.com/detail/muvluv_gg_879524)
¢£¿·¾Ï²òÊü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº®ÆÙ¤Î¥Ñ¥é¥Ç¥£¥°¥Þ¡×¸åÈ¾³«ºÅ¡ª
¢§¤¢¤é¤¹¤¸
¤è¤ê¿¼¤¤³¬ÁØ¡Øßê¾½ÂÓ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥á¥¤¥º¥·¥Õ¥¿ー¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Èà½÷¤¿¤Á¡£
¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥Áー¥à¡£ÉÔÄ´¤¬Â³¤¯¥á¥ó¥Ðー¡£
¤³¤Î´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÅú¤¨¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«――
¿·¾Ï²òÊü¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öº®ÆÙ¤Î¥Ñ¥é¥Ç¥£¥°¥Þ¡×¸åÈ¾¤¬³«ºÅ¡ª
¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¤äÆÃÊÌ¤Ê¥á¥â¥êー¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤òGET¡ª
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î29Æü¡Ê·î¡Ë ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¸å ～ 1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë 4:59¤Þ¤Ç
¢£¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯¡ªºÇÂç100Ï¢¡ªËèÆüÌµÎÁ10Ï¢¥¬¥Á¥ã¡ª
12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡Ö¤æ¤¯Ç¯¤¯¤ëÇ¯ËèÆüÌµÎÁ10Ï¢¥¬¥Á¥ã¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Ç¯Ëö¤â¥Þ¥Ö¥¬¥ë¤È¶¦¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³«ºÅ´ü´Ö¡§12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë 12:00～1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë 4:59¤Þ¤Ç
¢£¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥¬ー¥ë¥º¥¬ー¥Ç¥ó¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥êー¥ºÎß·×80ËüËÜÄ¶¤¨¤ÎADV¥²ー¥à¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô¡Ù¡Ø¥Þ¥Ö¥é¥ô ¥ª¥ë¥¿¥Í¥¤¥Æ¥£¥ô¡Ù¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢²áµî¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¤Î´ÆÆÄ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È»á¤¬À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¤òÃ´Åö¡£
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¿åÀ±¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ø¥°¥ì¥ó¥À¥¤¥¶ーU¡Ù¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸ー¥¯¥¢¥¯¥¹)¡Ù¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿°ðÅÄ¹Ò»á¤ä¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ÏSiino»á/Pro-p»á¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÀ©ºî¿Ø¤¬»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
DMM GAMES¡ßKMS GAMES¤¬Â£¤ë¿·¤¿¤Ê¡Ö¥Þ¥Ö¥é¥ôºÇ¿·ºî¡×¤òÀ§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£¥²ー¥à³µÍ×
¡ãÀ½ºî¡ä
ÇÛ¿® / ³«È¯¡§¹çÆ±²ñ¼ÒEXNOA / ³ô¼°²ñ¼ÒKMS
À¤³¦´Ñ¹½ÃÛ¡§¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¥Ï¥µ¥Þ¡ÊÅÆ½ä¡Ë
¸¶ºî¡§¥Þ¥Ö¥é¥ô¥·¥êー¥º¡ÊaNCHOR¡Ë
¥á¥¤¥ó¥·¥Ê¥ê¥ª¥×¥í¥Ã¥È¡§¹çÆ±²ñ¼Ò¥¹¥Èー¥ê¥£¥Ù¥êー / ¥¿¥·¥í¥Ï¥ä¥È
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Siino / Pro-p
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§°ðÅÄ¹Ò
¡ã¼çÂê²Î¡ä
¡ÖÉÔ¶þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡ー¥ì¡×
ºî»ì¡§Spirit Garden
ºîÊÔ¶Ê¡§´ä¶¶À±¼Â¡ÊElements Garden¡Ë
²Î¾§¡§Ãæ·Ã¸÷¾ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§¥Õ¥ë¥ªー¥ÈÊüÃÖ·ÏRPG
Å¸³«¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§PC¡Ê¥Ö¥é¥¦¥¶/DMM GAME PLAYER¡Ë¡¢DMM GAMES¥¹¥È¥¢(Android)
²Á³Ê¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â¤¢¤ê¡Ë
¸¢ÍøÉ½µ¡§(C)Muv-Luv: The Answer (C)︎2025 EXNOA LLC / KMS, Inc.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://muvluv-girls-garden.com/
¸ø¼°X¡§https://x.com/Muvluv_GG(https://x.com/Muvluv_GG)
¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden(https://www.youtube.com/@muvluv-girls-garden)
¸ø¼°Discord¡§https://discord.com/invite/jAKezRXbnT