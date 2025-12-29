¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛCO2¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤»¤è¡ª ²¬»³Âç³ØÀ¸¤¬ºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤Î¸½¾ì¤ò³Ø¤Ö
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢²¬»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢³ØÀ¸¤ÈÃÏ°è´ë¶È¤¬¶¨Æ¯¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î²Ä»ë²½¤ËÄ©¤à¡Ö¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡ÊCFP¡Ë»»Äê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¡¦¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ËÂ³¤¡¢2025Ç¯11·î4Æü¡¢Í¸Â²ñ¼ÒÅì»³Îäµ¡¤ÎËÜ¼Ò¹©¾ì¤òË¬Ìä¤·¡¢ºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ò³Ø¤Ö¹©¾ì¸«³Ø¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¼Ò²ñÊ¸²½²Ê³Ø³Ø°è¡Ê·ÐºÑ¡Ë¤ÎÅ·²¦»ûÃ«Ã£¾½Ú¶µ¼ø¤Î¥¼¥ß¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³ØÀ¸¤é4¿Í¤¬»²²Ã¡£¸½ÃÏ¤Ç¤ÏÆ±¼Ò¤Î¾®¸¶¾Ï¹°ÂåÉ½¼èÄùÌò¤è¤ê¡¢ºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤Î²ó¼ý¤«¤éºÆÍøÍÑ¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤ÊÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÆÀ¸¤Î³Æ¹©Äø¤ä»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëµ¡´ï¤Î»ÅÁÈ¤ß¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Î¹©É×¤Ê¤É¤ò´Ö¶á¤Ç´Ñ»¡¤·¡¢³èÈ¯¤Ê¼Áµ¿±þÅú¤ò¸ò¤ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÇÑ´þ½èÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥í¥ó¤òÇË²õ¤¹¤ë¡ÖÇË²õ¥×¥í¥»¥¹¡×¤È¡¢ºÆÍøÍÑ¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀºÀ½¤ò¹Ô¤¦¡ÖºÆÀ¸¥×¥í¥»¥¹¡×¤È¤Î°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤ò¿¼¤á¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸«³Ø¸å¤Î¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤«¤é¡ÖºÆÀ¸¥×¥í¥»¥¹¤ÎÊý¤¬CO2ºï¸º¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤ÏÀè¹Ô¸¦µæ¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Åì»³Îäµ¡ÆÈ¼«¤ÎºÆÀ¸¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»»Äê¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¢¡Ö¹©¾ì¸«³Ø¤òÄÌ¤¸¤Æ¾®¸¶¼ÒÄ¹¤Î»×¤¤¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÄÌ¤¸¤ÆºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤òÉáµÚ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¶¯¤¯´¶¤¸¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤¬µó¤¬¤ê¡¢º£¸å¤ÎÊ¬ÀÏÊý¿Ë¤ÎÊý¸þÀ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ïº£¸å¡¢º£²ó¤Î¸«³Ø¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¥Õ¥íー¿Þ¤òºîÀ®¤·¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È»»Äê¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¥Çー¥¿¤òÆÃÄê¡£Ç¯Æâ¤Î»»Äê´°Î»¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî¶È¤ò¿Ê¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¸ú²Ì¤òÄêÎÌÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ã¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¹©¾ì¸«³Ø¤Ë¤ÏÎ¾È÷¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÎ¾È÷¥ê¥½¥é¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â»²²Ã¤·¡¢º£¸å¤ÎÏ¢·È²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó²ó¼ý¡¦ºÆÀ¸¤ò¼´¤Ë¡¢ÃÏ°èÆâ¤Ç¤Î½Û´Ä·¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢ÊªÎ®¡¦ÀßÈ÷Ê¬Ìî¤È¤Î¶¨Æ¯¤Î²ÄÇ½À¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¡¢»º³ØÏ¢·È¤Î¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤Ë´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾®¸¶ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ï¡¢¡ÖºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤Ï¤Þ¤À°ìÈÌ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´Ä¶Éé²Ù¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹½ÅÍ×¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î³ØÀ¸¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤Î°ÕµÁ
¡¡¤³¤Î³èÆ°¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë´Ä¶¾Ê¡ÖÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä»Ù±çÂÎÀ©¹½ÃÛ¥â¥Ç¥ë»ö¶È¡×¤ËËÜ³Ø¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¿Ê¤á¤Æ¤¤¿³èÆ°¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢º£Ç¯ÅÙ¤Ï¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¡¦´ë¶ÈÏ¢·È¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤ÇÇÈµÚÎÏ¤Î¤¢¤ë¼èÁÈ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢³ØÀ¸¡¦ÃÏ°è´ë¶È¡¦»Ù±çµ¡´Ø¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤°¤ë¤ß¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ë¸þ¤±¤¿Ä©Àï¤òÎÏ¶¯¤¯¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î10Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡»¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È
¡¡¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤È¤Ï¡¢À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¸¶ºàÎÁÄ´Ã£¤«¤éÇÑ´þ¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤ÆÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ëGHG¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤òCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë´¹»»¤·¡¢À½ÉÊ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¿ôÃÍ¤â¤·¤¯¤Ï¤½¤ì¤òÉ½¼¨¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¤³¤È¡£
¡¡½ÐÅµ¡§¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡¡¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡Ê·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢´Ä¶¾Ê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.env.go.jp/content/000124385.pdf
¡»Í¸Â²ñ¼ÒÅì»³Îäµ¡
¡¡²¬»³¸©²¬»³»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¡¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¤ª¤è¤ÓÎäÃÈË¼µ¡´ï¤Î¹©»ö¡¦½¤Íý¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¹Ô¤¦ÃÏ¸µÌ©Ãå¤Î²ñ¼Ò¡£¸ÜµÒËþÂ¤ò½Å»ë¤·¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÂÐ±þ¡£
¡¡https://www.h-reiki.com/
ºÆÀ¸¥Õ¥í¥ó¤ÎÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¾®¸¶ÂåÉ½¼èÄùÌò
À½Â¤¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÍÍ»Ò
À½Â¤¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÍÍ»Ò
°Õ¸«¸ò´¹¤ÎÍÍ»Ò
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
