ÅÄºê¤µ¤¯¤é¤Ë¥Þ¥Êー¤ÎÃ£¿Í¤¬ÅÁ¼ø¡ª¡Ö½éÂÐÌÌ¤ÎÁê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÊýË¡¡×
¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤ÎÅÄºê¤µ¤¯¤é¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØSBI FX ¥È¥ìー¥É presents ÅÄºê¤µ¤¯¤é¤ÎStep Up¡ªMy LIFE¡Ù¡ÊËè½µ·îÍË21»þ～21»þ30Ê¬¡Ë¡£12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥È¥Êー¤òÌ³¤á¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÖÃ¿¿½Ê¡¢¡Ö¥Þ¥Êー¥¹¥¯ー¥ëEMI SUNAI¡×ÂåÉ½¤Î¿ÛÆâ¤¨¤ß¤¬½Ð±é¡£¡Ö½éÂÐÌÌ¤Ç¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
ºâ³¦¤äÀ¯³¦¤ÎVIP¤Ø¤Î¥¢¥Æ¥ó¥À¥ó¥È¶ÈÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¡Ö¥Þ¥Êー¥¹¥¯ー¥ëEMI SUNAI¡×¤Ç¡¢¾å¼Á¤ÊÎ©¤Áµï¿¶¤ëÉñ¤¤¤ä¥¹¥Þー¥È¤Ê¼Ò¸ò½Ñ¤Ê¤É¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÛÆâ¡£ÅÄºê¤«¤é¡Ö¼çºË¤Î¶µ¼¼¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÌÜÅª¤ÇÄÌ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Öº£¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ëº§³èÌÜÅª¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤ò¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¤è¤¤±ï¤òµá¤á¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èºòº£¤Îº§³è»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¿ÛÆâ¤¬¡Ö¤ª¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Æ»Ò¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¼õ¸³¤Ï»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤â¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ø¤Ó¤ËÍè¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÈÖÁÈ¥Ñー¥È¥Êー¤ÎÖÃ¤â¡Ö²æ¤¬²È¤Ë¤â¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤¹¡×¤È¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢ÅÄºê¤«¤é¡Ö½éÂÐÌÌ¤ÇÁê¼ê¤Ë¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¿ÛÆâ¤Ï¡ÖÂè°ì°õ¾Ý¤ÏºÇ½é¤Î5ÉÃ¤Ç·è¤Þ¤ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖºÇ½é¤ÏÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï»ÑÀª¤¬½ÅÍ×¡£ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÑÛ¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ÇÁê¼ê¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡È¤ª¼µ·¤Î»ÅÊý¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ª¼µ·¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï¹ø¤ò¶Ê¤²¤Æ¡¢Áê¼ê¤Î·¤¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥áー¥¸¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Èþ¤·¤¤°ìÄ¾Àþ¤Î¤ª¼µ·¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ª¼µ·¤ò¤·¤¿¤¢¤È¡¢Áê¼ê¤ÈÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥¤¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤Î½ÅÍ×À¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÅÄºê¤«¤é¡Ö¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¿È¤À¤·¤Ê¤ß¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿ÛÆâ¤Ï¡ÖÀ¶·é´¶¤¬Âç»ö¡£¤¤¤¯¤éÍÎÉþ¤ò¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤Ë½Ð¤·¤ÆÀ¶·é¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬¼è¤ì¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢È±¤Ë¿²ÊÊ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¶·é´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£À¶·é¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÀ¶·é´¶¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅÄºê¤Ï¡Ö¹¥°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ëÀ¶·é´¶¡£»ä¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼¡²ó¡¢12·î29Æü¡Ê·î¡ËÊüÁ÷¤Ë¤â¡¢¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÖÃ¿¿½Ê¤È¡Ö¥Þ¥Êー¥¹¥¯ー¥ëEMI SUNAI¡×ÂåÉ½¤Î¿ÛÆâ¤¨¤ß¤¬½Ð±éÍ½Äê¡£radiko¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥êーµ¡Ç½¤ò»È¤¨¤Ð1½µ´Ö¸å¤Þ¤ÇÄ°¼è²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§SBI FX¥È¥ìー¥Épresents ÅÄºê¤µ¤¯¤é¤ÎStep Up¡ªMy LIFE
¢£ÊüÁ÷Æü»þ¡§2025Ç¯12·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡¡21»þ～21»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡¡
¢£¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÅÄºê¤µ¤¯¤é ¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¢£¥Ñー¥È¥Êー¡¡¡¡¡¡:ÖÃ¿¿½Ê(¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È)
¢£¥²¥¹¥È:¿ÛÆâ¤¨¤ß¡Ê¡Ö¥Þ¥Êー¥¹¥¯ー¥ëEMI SUNAI¡×ÂåÉ½¡Ë
¢£ÈÖÁÈ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§step@1242.com
¢£ÈÖÁÈX¡§@tazakisakura93¡¡¡¡¡¡¡¡
¢£ÈÖÁÈ¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§ #step1242
¢£ÈÖÁÈHP¡§https://www.1242.com/step/