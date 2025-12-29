¡Ú¾ðÊó²ò¶Ø¡ÛTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¥·¥êー¥º¿·ºî¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à
³ô¼°²ñ¼ÒCLYRE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´Æ£ Í¥ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Âç¿Íµ¤TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¥·¥êー¥º¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¿·ºî¥²ー¥à¡ØDATE A LIVE: Love Limit Break¡Ê¥Çー¥È ¥¢ ¥é¥¤¥Ö¡§¥é¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¡¢¡Ø¥Ç¥¢¥éLLB¡Ù¡Ë¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¡¢2025Ç¯12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êGooglePlayStore¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨AppStore¤Ç¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤â½ç¼¡³«»ÏÍ½Äê
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜºî¤Ï¡¢¥·¥êー¥ºÁ´À¤³¦Îß·×600ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¥·¥êー¥º¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºÆ¸½¤·¤¿°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¤¥äー¤Ï¼ç¿Í¸ø¡¦¸Þ²Ï»ÎÆ»¤È¤Ê¤ê¡¢ÀºÎî¤¿¤Á¤È¤Î¡Ö¥Çー¥È¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò½¸¤á¡¢°éÀ®¤·¤Þ¤¹¡£¥Çー¥È¤ÎÀ®¸ù¤Ï¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÁªÂò»è¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¡¢¡Ö¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÍÍø¤È¤Ê¤ë¡ÖÀ®Ä¹¡×¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¼¡Âè¡ª¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤äÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤âÂ¿¿ô¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢£¡ØDATE A LIVE: Love Limit Break¡Ê¥Çー¥È ¥¢ ¥é¥¤¥Ö¡§¥é¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤È¤Ï
¡ãºîÉÊ¾Ò²ð¡ä
¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Ï¡¢ÉÙ»Î¸«¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢Ê¸¸Ë¡ÊKADOKAWA´©¡Ë¤è¤ê½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµÌ¸ø»Ê»á¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¿Í´Ö¤Î¾¯½÷¤Î»Ñ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂ¸ºß――ÀºÎî¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¶¯Âç¤ÊÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢ÎÙ³¦¤«¤é¸²¸½¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¶õ´Ö¿Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºÒ³²¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤ë¡£
¤½¤Î¶¼°Ò¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¼êÃÊ¤ÏÆó¤Ä¡£ÉðÎÏ¤ò¤â¤Ã¤ÆÝÓÌÇ¤¹¤ë¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï――
¡Ö¥Çー¥È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ì¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¡ª
¹â¹»À¸¡¦¸Þ²Ï»ÎÆ»¤Ï¡¢ÀºÎî¤ÎÎÏ¤òÉõ°õ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
´öÂ¿¤ÎÀºÎî¤¿¤Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿»ÎÆ»¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶¼°Ò¤ÈÀºÎî¤¿¤Á¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¡ã¸¶ºî¾ðÊó¡ä
¸¶ºî¡§ µÌ¸ø»Ê
¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§ ¤Ä¤Ê¤³
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§ GEEKTOYS
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡ÙÊüÁ÷³«»Ï12¼þÇ¯´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØDATE A LIVE: Love Limit Break¡Ê¥Çー¥È ¥¢ ¥é¥¤¥Ö¡§¥é¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë¡Ù¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷³«»Ï12¼þÇ¯¡¢ÀºÎî¡É12¿Í¡É¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À12ÂçµÇ°´ë²è¤Î12ÈÖÌÜ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤ÇÄº¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢ËÜºî¤Ï±Ô°Õ³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ»öÁ°ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥²ー¥à¤ÎÂ³Êó¡¢¥²ー¥à¥ê¥êー¥¹¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤ÁÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦²¿Â´¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡Ù12¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://date-a-live5th-anime.com/special/12anniversary/
¢£ ¥²ー¥à´ðËÜ¾ðÊó
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ DATE A LIVE: Love Limit Break¡Ê¥Çー¥È ¥¢ ¥é¥¤¥Ö¡§¥é¥Ö¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡Ë
Î¬¾Î¡§ ¥Ç¥¢¥éLLB
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§ °éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó
ÂÐ±þÍ½ÄêOS¡§ iOS / Android
²Á³Ê¡§ ´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§ @date_a_livellb
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://date-a-live-llb.com
¥¢¥×¥ê¥¹¥È¥¢URL¡§https://app.adjust.com/1vci3qw4
¸¢ÍøÉ½µ¡§
(C)2023 µÌ¸ø»Ê¡¦¤Ä¤Ê¤³¡¿KADOKAWA¡¿¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥ÖV¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£