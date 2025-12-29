32Ç¯¤Ö¤êTCK½êÂ°ÇÏ¤Ë¤è¤ëÅìµþÂç¾ÞÅµÀ©ÇÆ¡ª¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¹æ¤¬ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¹Ó»³¾¡ÆÁÄ´¶µ»Õ µ³¼ê»þÂå¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥À¥Ö¥ëÀ©ÇÆ¡ª¡ª
Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë½êÂ°¤Î¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¹æ¡Ê¥»¥ó7¡¦¹Ó»³¾¡ÆÁ¤¤å¤¦¼Ë¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü12·î29Æü¡Ê·î¡Ë¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¤òTCK½êÂ°¤ÎÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¸«»ö¾¡Íø¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏÊýÇÏ¤È¤·¤Æ¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¡¢TCK½êÂ°¤È¤·¤Æ¤Ï1993Ç¯¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¹æ°ÊÍè¡¢32Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÅìµþÂç¾ÞÅµ¾¡Íø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ó»³¾¡ÆÁÄ´¶µ»Õ¼«¿È¤Ï¡¢µ³¼ê»þÂå¤Ë¤âÆ±¥ìー¥¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢µ³¼ê¤ÈÄ´¶µ»Õ¤Ç¥À¥Ö¥ëÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÉã¡¦¹Ó»³ÆÁ°ìÄ´¶µ»Õ¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ë¥Ðー¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿Æ»ÒÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹Ó»³Ä´¶µ»Õ¤Ï¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤ÇÂç°æ¶¥ÇÏ³«ºÅ¤Ë¤ª¤±¤ëÇ¯´Ö¾¡Íø¿ô¤¬75¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿¾¡µÏ¿¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
9·î¤Ë´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¥³¥ê¥¢¥«¥Ã¥×¡ÊG3¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÏÊý¶¥ÇÏ½êÂ°ÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ³¤³°¤Î¥Àー¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¹ñºÝ¥°¥ìー¥É¶¥ÁöÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤ÞÅìµþÂç¾ÞÅµ¤ËÎ×¤ó¤À¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¹æ¤Ï¡¢Ä¾Àþ¤Ç³°¤«¤éÌÔÁ³¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²¡¢1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ß¥Ã¥ー¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¥¯¥Óº¹¤Çº¹¤·ÀÚ¤ê¸«»ö1Ãå¤Ç¥´ー¥ë¡£¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÀÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¤È¤È¤â¤Ë²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë·ë²Ì
https://www.nankankeiba.com/result/2025122920140409.do
ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊGI¡Ë¥ìー¥¹Æ°²è
https://www.nankankeiba.com/liveon/2025122920140409.do
¡ã¹Ó»³¾¡ÆÁÄ´¶µ»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
¶¯¤¤JRAÀª¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÀµÄ¾¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾Àþ¤Ç³°¤Ë½Ð¤·¤¿»þ¤Ë¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¥ß¥Ã¥ー¥Õ¥¡¥¤¥È¤È¤¿¤¿¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡Áö¤Ï°ìÅÙÃ»´üÊüËÒ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢¥É¥Ð¥¤¤òÌÜ»Ø¤¹Í½Äê¤Ç¤¹¡£ºÇ¹â¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤âÇ¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Áö¤ê¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤±þ±ç¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ä
ÃÏÊý½êÂ°ÇÏ¤Ë¤è¤ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿´Â¡¤â¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤·¤¿¡£ËÍ¤¬¾è¤Ã¤Æ¾¡¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¿Ø±Ä¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¦¤Þ¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÇÏ¤âÁ°¸þ¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ë²Ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Ø±Ä¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¸¥ç¥Ã¥ー¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï±þ±ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£