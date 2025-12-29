¾¦ÉÊÁí³Û£²£°£°Ëü±ß¡¡¹ë²Ú·ÊÉÊÈ¯É½¡ª¡ª¥Æ¥¹¥é AP¡Ê¥ªー¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë±¿Å¾Êä½õµ¡Ç½¤ÎÇÛ¿®³«»Ï10¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÏµå1¼þÊ¬Áö¤í¤¦¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¼çºÅ¡§¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸

¡Ú1¡Û¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤ò¼Â»Ü¡¢Á´¹ñ¤«¤é159Ì¾¤¬»²²Ã¡ª

2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢APÇÛ¿®³«»Ï10¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¡ÖÃÏµå1¼þ¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Á´¹ñ¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¤Ë¤è¤ë¡È¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¡É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï 159Ì¾ ¤¬»²²Ã¤·¡¢Áö¹Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤äµ÷Î¥·×Â¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²ÃÅÐÏ¿¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤â¼Â»Ü¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶½Ì£¿¼¤¤¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£



Ç¯ÎðÁØ¡§30Âå～60Âå¤òÃæ¿´¤ËÉý¹­¤¤ÁØ¤¬»²²Ã



¼Ö¼ï¡§Model 3 / Model Y ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢S¡¦X¤â»²²Ã



ÃÏ°èÊ¬ÉÛ¡§´ØÅì¡¢ÃæÉô¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤ë



¥Æ¥¹¥éÎò¡§½éÇ¯ÅÙ～10Ç¯ÌÜÄ¶¤¨¤Î¥ªー¥Êー¤¬»²²Ã




ÅÐÏ¿»þ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥àÆþÎÏ¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¢¨ËÜÈÖ¤Ï4Æü´Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½¸·×·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£




¡Ú2¡Û¹ë²Ú·ÊÉÊ¤òÈ¯É½¡ª ¤Ê¤ó¤ÈÁí³Û200Ëü±ßÁêÅö


¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÈÖ¡Ê2026Ç¯1·î15Æü～18Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸¡ÊPOLISH GARAGE¡Ë ÍÍ¤è¤ê¡¢
¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¥é¥ó¥­¥ó¥°¡×¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£





🏆 ·ÊÉÊÆâÍÆ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë


1°Ì¡§STYX¥«ー¥é¥Ã¥Ô¥ó¥° or TAYLER PPF¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê70Ëü±ßÁêÅö¡Ë



2°Ì¡§Ceramic Pro ION¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°°ì¼°¡Ê²¼ÃÏ½èÍý´Þ¤à¡¿40Ëü±ßÁêÅö¡Ë



🚗 ¥Æ¥¹¥é¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÈþ¤·¤¤°ìÂæ¡×¤ò»Å¾å¤²¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¾ÜºÙ¤Ï¡ÚÊÌ»æ¡§·ÊÉÊ¥ê¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£




¡Ú3¡Û¥Æ¥¹¥é¡¿EV¥ªー¥Êー¸þ¤± Á´¹ñ¥ª¥Õ²ñ¾ðÊó


ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¡¦EV¥ªー¥Êー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ TOCJ¡Ê¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¥º¥¯¥é¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡ÚÆüËÜÁ´¹ñ¡Û


¥¢¥á¥ê¥«🇺🇸ËÜ¹ñ¥áー¥«ー¸øÇ§¤Î¥¯¥é¥Ö


¢¨2022Ç¯¤è¤êÇ¯¤Ë1²ó¡¡Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁ´¹ñ¥ª¥Õ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tocj.jp/



¢£ ´ØÅì¡§¥Ê¥¤¥È¥ßー¥È


Ëè·îÂè4¿åÍË 21»þ～


📍²£ÉÍ¼þÊÕ


👤 ¼çºÅ¡§¥Æ¥¹¥«¥¹


https://x.com/model3yokohama


🧭 https://teskas.net




¢£ ´ØÀ¾¡§´ØÀ¾ÄêÎãEV¥ª¥Õ²ñ


Ëè·îÂè2ÆüÍË 9～12»þ


📍ÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ö³¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¹­¾ì¡×Âè1Ãó¼Ö¾ì


👤 ¼çºÅ¡§¤Þ¤Ã¤¿¤Æ


https://x.com/i/status/1997260683969528289


🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë



¢£ ¶å½£¡§EV¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Êº´²ì¡Ë


Ëè·îÂè3ÆüÍË 11»þ～


📍º´²ì¸© µÈÌî¥öÎ¤¡Ö¤Æ¤ë¤Æ¤ë¤Î¿¹¡×


👤 ¼çºÅ¡§koo¡ÊµÜºê ¹·À»¡Ë


https://x.com/mark__ev


https://x.com/koo_hdueg19


🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë



¢£ ´ØÅì¡ÊÍ­ÌÀ¡Ë


Ëè·îÂè2¶âÍË 19»þ～


📍Í­ÌÀ¥¬ー¥Ç¥óÆâ¥Õー¥É¥³ー¥È


👤 ¼çºÅ¡§ÏÂÅÄ ÌÐ


Facebook¥°¥ëー¥×¡ÊTOCJÆâ¡Ë


https://www.facebook.com/share/g/16ctxvwt44/?mibextid=wwXIfr


¢¨¾µÇ§À©¤Î¥°¥ëー¥×¡¡±ÜÍ÷¤Ë¤Ï¾µÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹


🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë



¢£ Åì³¤¡§Åì³¤¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°


Ëè·îÂè1ÆüÍË 9»þ～


👤 ¼çºÅ¡§¤ª¤¹¤®¡Ê¿ù±ºÍ¤ºÈ¡Ë


https://x.com/yuya6224


🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë



¢£ ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡¡ºë¶Ì¡Ê¿ù¸Í¡Ë¡¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥¤¥Ù¥ó¥È


¼çºÅ¡¡ºë¶Ì¡¡Ev CArS


¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥Ã¥¯¤È»£±Æ²ñ¡õ¿©»ö²ñ


¾ì½ê¡§ºë¶Ì¸©ËÌ³ë¾þ·´¿ù¸ÍÄ®Äéº¬£´£°£°£°


Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î17ÆüÅÚÍËÆü 10¡§00～17¡§00


¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡¡⬇︎


https://forms.gle/BHBBxmJyC65BCUBL9




¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â

¤¿¤À40.1KmÁö¤ë¤À¤±¡ª¡ª¡¡¡¡¼«Æ°½¸·×


¥¢¥×¥ê¤«¤é»²²ÃÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£



·ÈÂÓ¤ÇQR¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤
Charge&Stamp

¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ç¤­¤Þ¤¹





¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¡POLISHAGRAGE¡Ú¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸¡Û



¥¹¥¿¥ó¥×¤òGET¤ÎÊýË¡

POLISHGARAGE¤Î¥¹¥¿¥ó¥×ÍÑ¤ÎQR¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ÇGET¤Ç¤­¤Þ¤¹Charge&Stamp¤Î¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é


º¸¤ÎQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¡ª¡ª


º£²óÈ¯É½¤Î·ÊÉÊ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£



¢¨º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¯°Æ¼Ô¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢10Ç¯Á°¡Ê2016Ç¯1·î15Æü¡Ë¤Ë¡¢AP¡Ê¥ªー¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢°¦¼Ö¤Î¥â¥Ç¥ëS¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤¬ÊÌÊª¤Ë¿Ê²½¤·¤¿Æü¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î´¶Æ°¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£


ËÜÇ¯¤¤¤è¤¤¤èÂÔË¾¤ÎFSD¡Ê´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¡ËÇÛ¿®¤¬Íè¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê´õË¾Åª´ÑÂ¬¡Ë


ÆüËÜÃæ¤ÇÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤¬»Ï¤Þ¤ëÆü


¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¹¥é¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡ª



¡¦¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á


¡¦¥Æ¥¹¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢


¡¦ÃÏµå¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª


»ä¤Ë¤Ç¤­¤ë´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤Î·Á¤Ç¤¹¡£





¼¡²ó¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤«¤éÈ¿±Ç

¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¾Ò²ð

¥áー¥«ー


CeramicPro


¥«ー¥Í¥¯¥¹¥È


YAWARA


KOBOtect


¥·¥ç¥Ã¥×


ºë¶Ì¡§Ev CArS


Âçºå¡§¥«ー¥á¥¤¥¯¥¢ー¥È¥×¥í


ÂçÊ¬¡§¥«ー¥°¥é¥ó¥Ä


Ì¾¸Å²°¡§¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸





ÃÏÊýÊÌ¤Î·ÊÉÊ¡¢»²²Ã¾Þ¤â¥¹¥Ý¥ó¥µー¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¸å¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¡¢


¸ò¾Ä¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¹Ô¤­¤Þ¤¹¡£


¥´ー¥ë¤µ¤¨¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÆÃÅµ¤¢¤ë¤«¤â¡ª¡ª


¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¥ó¥×´ë¶È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ª


¥Æ¥¹¥é APÇÛ¿®³«»Ï10¼þÇ¯µ­Ç°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÏµå1¼þÊ¬Áö¤í¤¦¡×

¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Âè1ÃÆ¡¡¥ê¥ó¥¯¢­


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000100481.html


¤³¤Î»þ¤Ï¡¢1Æü¸ÂÄê¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¡¡



¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Âè2ÃÆ¡¡¥ê¥ó¥¯¢­


https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000100481.html


¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Æ4Æü´Ö¡Ü¥Æ¥¹¥È²ñ¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£