¡Ú1¡Û¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¤ò¼Â»Ü¡¢Á´¹ñ¤«¤é159Ì¾¤¬»²²Ã¡ª
2025Ç¯12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢APÇÛ¿®³«»Ï10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡ÖÃÏµå1¼þ¥Ñ¥ìー¥É¥é¥ó¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀèÎ©¤Á¡¢Á´¹ñ¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¤Ë¤è¤ë¡È¥Æ¥¹¥ÈÁö¹Ô¡É¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë¤Ï 159Ì¾ ¤¬»²²Ã¤·¡¢Áö¹Ô¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥×¥ê¤äµ÷Î¥·×Â¬¡¢³ÆÃÏ¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ê¤É¤ÎÆ°ºî³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»²²ÃÅÐÏ¿¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¤â¼Â»Ü¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¶½Ì£¿¼¤¤¥Çー¥¿¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ÎðÁØ¡§30Âå～60Âå¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤ÁØ¤¬»²²Ã
¼Ö¼ï¡§Model 3 / Model Y ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢S¡¦X¤â»²²Ã
ÃÏ°èÊ¬ÉÛ¡§´ØÅì¡¢ÃæÉô¡¢´ØÀ¾¡¢¶å½£¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¤Ë¤ï¤¿¤ë
¥Æ¥¹¥éÎò¡§½éÇ¯ÅÙ～10Ç¯ÌÜÄ¶¤¨¤Î¥ªー¥Êー¤¬»²²Ã
ÅÐÏ¿»þ¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¥Õ¥©ー¥àÆþÎÏ¾ðÊó¤ò¸µ¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÈÖ¤Ï4Æü´Ö¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê½¸·×·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú2¡Û¹ë²Ú·ÊÉÊ¤òÈ¯É½¡ª ¤Ê¤ó¤ÈÁí³Û200Ëü±ßÁêÅö
¥¤¥Ù¥ó¥ÈËÜÈÖ¡Ê2026Ç¯1·î15Æü～18Æü¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢
¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ë ¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸¡ÊPOLISH GARAGE¡Ë ÍÍ¤è¤ê¡¢
¡ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¹ë²Ú·ÊÉÊ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
🏆 ·ÊÉÊÆâÍÆ¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
1°Ì¡§STYX¥«ー¥é¥Ã¥Ô¥ó¥° or TAYLER PPF¥×¥í¥Æ¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê70Ëü±ßÁêÅö¡Ë
2°Ì¡§Ceramic Pro ION¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°°ì¼°¡Ê²¼ÃÏ½èÍý´Þ¤à¡¿40Ëü±ßÁêÅö¡Ë
🚗 ¥Æ¥¹¥é¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÈþ¤·¤¤°ìÂæ¡×¤ò»Å¾å¤²¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¾ÜºÙ¤Ï¡ÚÊÌ»æ¡§·ÊÉÊ¥ê¥¹¥È¡¦²èÁü¡¦Æ°²è¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú3¡Û¥Æ¥¹¥é¡¿EV¥ªー¥Êー¸þ¤± Á´¹ñ¥ª¥Õ²ñ¾ðÊó
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Ç³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é¡¦EV¥ªー¥Êー¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ TOCJ¡Ê¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¥º¥¯¥é¥Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¡ÚÆüËÜÁ´¹ñ¡Û
¥¢¥á¥ê¥«🇺🇸ËÜ¹ñ¥áー¥«ー¸øÇ§¤Î¥¯¥é¥Ö
¢¨2022Ç¯¤è¤êÇ¯¤Ë1²ó¡¡Âçµ¬ÌÏ¤ÊÁ´¹ñ¥ª¥Õ²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://tocj.jp/
¢£ ´ØÅì¡§¥Ê¥¤¥È¥ßー¥È
Ëè·îÂè4¿åÍË 21»þ～
📍²£ÉÍ¼þÊÕ
👤 ¼çºÅ¡§¥Æ¥¹¥«¥¹
https://x.com/model3yokohama
🧭 https://teskas.net
¢£ ´ØÀ¾¡§´ØÀ¾ÄêÎãEV¥ª¥Õ²ñ
Ëè·îÂè2ÆüÍË 9～12»þ
📍ÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ö³¤¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡×Âè1Ãó¼Ö¾ì
👤 ¼çºÅ¡§¤Þ¤Ã¤¿¤Æ
https://x.com/i/status/1997260683969528289
🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ ¶å½£¡§EV¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Êº´²ì¡Ë
Ëè·îÂè3ÆüÍË 11»þ～
📍º´²ì¸© µÈÌî¥öÎ¤¡Ö¤Æ¤ë¤Æ¤ë¤Î¿¹¡×
👤 ¼çºÅ¡§koo¡ÊµÜºê ¹·À»¡Ë
https://x.com/mark__ev
https://x.com/koo_hdueg19
🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ ´ØÅì¡ÊÍÌÀ¡Ë
Ëè·îÂè2¶âÍË 19»þ～
📍ÍÌÀ¥¬ー¥Ç¥óÆâ¥Õー¥É¥³ー¥È
👤 ¼çºÅ¡§ÏÂÅÄ ÌÐ
Facebook¥°¥ëー¥×¡ÊTOCJÆâ¡Ë
https://www.facebook.com/share/g/16ctxvwt44/?mibextid=wwXIfr
¢¨¾µÇ§À©¤Î¥°¥ëー¥×¡¡±ÜÍ÷¤Ë¤Ï¾µÇ§¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î9Æü¡Ê¶â¡Ë
¢£ Åì³¤¡§Åì³¤¥Æ¥¹¥é¥ªー¥Êー¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°
Ëè·îÂè1ÆüÍË 9»þ～
👤 ¼çºÅ¡§¤ª¤¹¤®¡Ê¿ù±ºÍ¤ºÈ¡Ë
https://x.com/yuya6224
🗓️ ¼¡²ó¡§2026Ç¯1·î4Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£ ¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡¡ºë¶Ì¡Ê¿ù¸Í¡Ë¡¡¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó ¥¤¥Ù¥ó¥È
¼çºÅ¡¡ºë¶Ì¡¡Ev CArS
¥µ¥¤¥Ðー¥È¥é¥Ã¥¯¤È»£±Æ²ñ¡õ¿©»ö²ñ
¾ì½ê¡§ºë¶Ì¸©ËÌ³ë¾þ·´¿ù¸ÍÄ®Äéº¬£´£°£°£°
Æü»þ¡§ 2026Ç¯1·î17ÆüÅÚÍËÆü 10¡§00～17¡§00
¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡¡⬇︎
https://forms.gle/BHBBxmJyC65BCUBL9
¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ï¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ç¤â
¤¿¤À40.1KmÁö¤ë¤À¤±¡ª¡ª¡¡¡¡¼«Æ°½¸·×
¥¢¥×¥ê¤«¤é»²²ÃÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
·ÈÂÓ¤ÇQR¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤
Charge&Stamp
¥¢¥×¥ê¤«¤é¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹
¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¡¡POLISHAGRAGE¡Ú¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸¡Û
¥¹¥¿¥ó¥×¤òGET¤ÎÊýË¡
POLISHGARAGE¤Î¥¹¥¿¥ó¥×ÍÑ¤ÎQR¤¬¡¢Å¹Æ¬¤ÇGET¤Ç¤¤Þ¤¹Charge&Stamp¤Î¥¢¥×¥êÆâ¤«¤é
º¸¤ÎQR¥³ー¥É¤òÆÉ¤ß¹þ¤à¤È¥¹¥¿¥ó¥×³ÍÆÀ¡ª¡ª
º£²óÈ¯É½¤Î·ÊÉÊ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÈ¯°Æ¼Ô¤Ç¥á¥¤¥ó¥¹¥Ý¥ó¥µー¤Î¥Ï¥ë¤µ¤ó¤Ï¡¢10Ç¯Á°¡Ê2016Ç¯1·î15Æü¡Ë¤Ë¡¢AP¡Ê¥ªー¥È¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡Ë¤¬¡¢°¦¼Ö¤Î¥â¥Ç¥ëS¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Ö¤¬ÊÌÊª¤Ë¿Ê²½¤·¤¿Æü¡¢¤¢¤ÎÆü¤Î´¶Æ°¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯¤¤¤è¤¤¤èÂÔË¾¤ÎFSD¡Ê´°Á´¼«Æ°±¿Å¾¡ËÇÛ¿®¤¬Íè¤½¤¦¤Ç¤¹¡Ê´õË¾Åª´ÑÂ¬¡Ë
ÆüËÜÃæ¤ÇÌ¤Íè¤ò´¶¤¸¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤¬»Ï¤Þ¤ëÆü
¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¹¥é¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ë¡ª¡ª
¡¦¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á
¡¦¥Æ¥¹¥é¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡¦ÃÏµå¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡ª
»ä¤Ë¤Ç¤¤ë´¶¼Õ¤È²¸ÊÖ¤·¤Î·Á¤Ç¤¹¡£
¼¡²ó¤Î¥¢¥×¥ê¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¸å¤«¤éÈ¿±Ç
¶¨»¿¥¹¥Ý¥ó¥µー¾Ò²ð
¥áー¥«ー
CeramicPro
¥«ー¥Í¥¯¥¹¥È
YAWARA
KOBOtect
¥·¥ç¥Ã¥×
ºë¶Ì¡§Ev CArS
Âçºå¡§¥«ー¥á¥¤¥¯¥¢ー¥È¥×¥í
ÂçÊ¬¡§¥«ー¥°¥é¥ó¥Ä
Ì¾¸Å²°¡§¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¥¬¥ìー¥¸
ÃÏÊýÊÌ¤Î·ÊÉÊ¡¢»²²Ã¾Þ¤â¥¹¥Ý¥ó¥µー¤µ¤ó¤È¶¨µÄ¸å¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤Þ¤Ç¤Ë¡¢
¸ò¾Ä¤·¤ÆÁý¤ä¤·¤Æ¹Ô¤¤Þ¤¹¡£
¥´ー¥ë¤µ¤¨¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÆÃÅµ¤¢¤ë¤«¤â¡ª¡ª
¥¢¥×¥êÆâ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¥ó¥×´ë¶È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ª
¥Æ¥¹¥é APÇÛ¿®³«»Ï10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃÏµå1¼þÊ¬Áö¤í¤¦¡×
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Âè1ÃÆ¡¡¥ê¥ó¥¯¢
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000100481.html
¤³¤Î»þ¤Ï¡¢1Æü¸ÂÄê¤ÎÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£¡¡
¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹Âè2ÃÆ¡¡¥ê¥ó¥¯¢
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000100481.html
¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Æ4Æü´Ö¡Ü¥Æ¥¹¥È²ñ¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£