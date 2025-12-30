GGTK¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎMCN¡ØanyStarr¡Ù¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò³«»Ï
TikTok Shop¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー Creator Agency Partner¡ÊCAP¡Ë¤ª¤è¤ÓTikTok LIVEÄó·È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¡ÖGGTK¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Growth¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾åÌîÏÂ¹§¡¢°Ê²¼¡ÖGGTK¡×¡Ë¤È¡¢anyStarr³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Vincent YANG¡¢°Ê²¼¡ÖanyStarr¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢TikTok Shop¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¤ò¶¦Æ±¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ØGGTK¡Ù¤È¡ØanyStarr¡Ù¤Ï»ö¶È¶¨¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢11·î1ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëCAP¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ーÌ¾¾Î¤ò¡ØGGTKanyStarr¡Ù¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎCAP¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÀ©¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ Î¾¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¡ÚGGTK¡Û
Â¿ÍÍ¤ÊºÍÇ½¤ò»Ù±ç¤·¡¢¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÊ¸²½¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ÄÀË¤«¤ÊºÍÇ½¤òµ±¤«¤»¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¥êー¥É¤·¡¢e¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¥¤¥È¡Öe¥¹¥Ýー¥Ä¥Ë¥åー¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¡ÖGGTK LIVE¡×¡¢ÆüËÜ¤Ç»Ï¤á¤Æ¤ÎTikTok LIVE¸þ¤±ÇÛ¿®¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖGGTKÀÖºä¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢¡ÖGGTKÅìµþ¥Ù¥¤¥³¥Þー¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢¡ÖGGTKÅìµþ¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¡¢¡ÖGGTKÀîºêKD¥¹¥¿¥¸¥ª¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤·¡¢±ÜÍ÷¼Ô¤Ë»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏTikTok LIVEÇÛ¿®¤Ë¤ª¤±¤ëÎß·×¥®¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°Áí³Û¤¬100²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç5,000Ì¾°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤òÍÊ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤â¤¬»ý¤Ä²ÄÇ½À¤ò°é¤Æ¡¢Ìµ¸Â¤ÎÎÏ¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎÏ¤òÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢TikTok LIVEÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¡¢TikTok ShopÎÎ°è¤Ë¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ Î¾¼Ò¤Î¼ÂÀÓ¡ÚanyStarr¡Û
TikTok Shop¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー Creator Agency Partner¡ÊCAP¡ËÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë anyStarr ¤Ï¡¢¸½ºß¡¢À¤³¦110Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÊÆ¹ñ¡¢±Ñ¹ñ¡¢²¤½£¡¢ÆüËÜ¡¢ÃæÆîÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÍ×»Ô¾ì¤òÉý¹¤¯¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹ºÇÂç10Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ø¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥êー¥Á¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¢3C¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢²ÈÅÅ¡¢¹©¶ñ¡¢À¸³è»¨²ß¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥«¥Æ¥´¥êー¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¶¯¸Ç¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç´ðÈ×¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢anyStarr ¤Ï³ÆÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ°Ê²¼¤Î¼ÂÀÓ¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²¤½£¡Ê¥É¥¤¥Ä¡¿¥Õ¥é¥ó¥¹¡¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¿¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡Û
¡¦CAPÁí¹ç¥é¥ó¥¥ó¥°¡§Ç¯´ÖÁí¹ç Âè3°Ì
¡¦L2°Ê¾å¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥é¥ó¥¥ó¥°¡§Âè1°Ì
¡ÚÊÆ¹ñ¡Û
¡¦2024Ç¯¡¢2025Ç¯ Top 10 ¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤ËÁª½Ð
¡ÚÆüËÜ¡ÊGGTK¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·ÈÁ°¤Î¼ÂÀÓ¡Ë¡Û
¡¦GMV¥é¥ó¥¥ó¥°¡§6～7·î Âè2°Ì¡¢8～9·î Âè1°Ì
¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è¥é¥ó¥¥ó¥°¡§6～7·î Âè3°Ì¡¢8～9·î Âè1°Ì
anyStarr¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë»Ô¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÎ¸«¤È±¿±ÄÂÎÀ©¤ò³è¤«¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ºÇÂ®¤«¤Ä¹â¸úÎ¨¤ÇÀ®²Ì¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë»Ù±ç¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ÆüËÜ¤ÎLIVEÇÛ¿®»Ô¾ì¤òÂåÉ½¤¹¤ëGGTK¤È¡¢TikTok Shop¤ÎCAPÉôÌç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÉ¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄanyStarr¤Ï¡¢ËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢TikTok Shop¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Î¾¼Ò¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤ª¤è¤Ó¥Ö¥é¥ó¥É°Æ·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êºÇÅ¬¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒGlobal Growth¡¡¹ÊóÃ´Åö ±ÛÀî
TEL¡§03-6899-1567
E-mail¡§tiktok-commerce@globalgrowth.jp