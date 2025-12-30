¡ÖÆüÄøÄ´À°¤Î»¨Ì³¡×¤ò¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¡£ÆÃµö½Ð´êÃæ¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ø¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¡¢AI¤Ë¤è¤ë¡ÖÌ¾»É¡¦ÎÎ¼ý½ñ¡¦¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡×¼«Æ°À¸À®µ¡Ç½¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿Ver.1.4¤ò¥ê¥êー¥¹
ÆüÄøÄ´À°¡ßÌÜÉ¸´ÉÍý¡ßÀ¸À®AI
01³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÌÚ ¹§ÂÀ¡¢°Ê²¼¡Ö01¡×¡Ë¤Ï¡¢ÆüÄøÄ´À°¤ÈÌÜÉ¸´ÉÍý¤òÅý¹ç¤·¤¿¹ÔÆ°´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¡Ê10+¡Ë¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢AI¤Ë¤è¤ëÆþÎÏ¼«Æ°²½µ¡Ç½¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¤·¤¿Ver.1.4¤ò¡¢2025Ç¯12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¡¢ÆÃµö½Ð´êÃæ¤Î¡ÖÌÜÉ¸Ã£À®»Ù±ç¥í¥¸¥Ã¥¯¡Ê¢¨1¡Ë¡×¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾»É¡¢ÎÎ¼ý½ñ¡¢¸òÄÌÈñ¡¢¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀºîÀ®¤Ë¤ª¤±¤ë¼êÆþÎÏ¤òAI¤¬Âå¹Ô¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤´·ÀÌó¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ê¶ÈÌ³²þÁ±¡×¤ò»Ù±ç¤¹¤ëGAS¡ÊGoogle Apps Script¡ËÁÈ¤ß¹þ¤ßºÑ¤ß¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¤ÎÌµÎÁÄó¶¡¤â³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤äÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤µ¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë14ÆüÌµÎÁ¤Ç¤ª»È¤¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§ https://10plus01.com/
¢£ ÇØ·Ê¡§¤Ê¤¼¡ÖÆüÄøÄ´À°¡×¤Ë¡ÖÌÜÉ¸´ÉÍý¡×¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡©
Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¡ÖÆüÄøÄ´À°¡×¤ä¡Ö·ÐÈñÀº»»¡×¡¢¡Ö¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀºîÀ®¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕÂÓ¶ÈÌ³¤ËË»»¦¤µ¤ì¡¢ËÜÍèÄÉ¤¦¤Ù¤¡ÖÇä¾åÌÜÉ¸¡×¤ä¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÀ®Ä¹ÌÜÉ¸¡×¤ò¸«¼º¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢½¾Íè¤ÎÆüÄøÄ´À°¥Äー¥ë¤Ï¡Ö¶õ¤»þ´Ö¤òËä¤á¤ë¤³¤È¡×¤Î¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÍ½Äê¤¬ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¤É¤¦´óÍ¿¤¹¤ë¤«¤Þ¤Ç¤Ï´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ø¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ã±¤Ë¥¢¥Ý¤òÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÍ½Äê¤¬¤É¤ÎÌÜÉ¸¡ÊKPI/OKR¡Ë¤ËÉ³¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò²Ä»ë²½¡£
ÆÃµö½Ð´êÃæ¤ÎÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡×¤È¡Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡×¤È¡Ö¼ÂÀÓ¡×¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òAI¤¬¥µ¥¸¥§¥¹¥È¤¹¤ë¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¹ÔÆ°´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¢£ Ver.1.4 ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î³µÍ×¡§AI¤¬¡ÖÆþÎÏ¤ÎÊÉ¡×¤òÇË²õ¤¹¤ë
¤É¤ì¤Û¤ÉÍ¥¤ì¤¿´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤â¡¢¥Çー¥¿ÆþÎÏ¤¬¼ê´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ÏÄêÃå¤·¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎVer.1.4¤Ç¤Ï¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤Ø¤ÎÍ½ÄêÅÐÏ¿¤ò¥È¥ê¥¬ー¤È¤·¤Æ¡¢ÉÕÂÓ¤¹¤ë¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤òAI¤¬¼«Æ°²½¤¹¤ë4¤Ä¤Î¿·µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö¥«¥ì¥ó¥Àー¤µ¤¨¸«¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ÜµÒ´ÉÍý¤â·ÐÈñÀº»»¤âÂÇ¹ç¤»½àÈ÷¤â´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾õÂÖ¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½ 1¡ÛAIÌ¾»ÉÆÉ¼èµ¡Ç½
ÆüÄøÄ´À°¤äÍ½ÄêÅÐÏ¿¤ÎºÝ¡¢Ì¾»É¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤À¤±¤ÇAI¤¬¸ÜµÒ¾ðÊó¤òÂ¨ºÂ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡£¥«¥ì¥ó¥Àー¾å¤ÎÍ½Äê¤È¸ÜµÒ¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤¬¼«Æ°¤ÇÉ³¤Å¤¡¢»öÁ°¤Î¸ÜµÒ¾ðÊó³ÎÇ§¤ä¡¢Ë¬Ìä¸å¤Î¸æÎé¥áー¥ëÁ÷¿®¤Ê¤É¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½ 2¡ÛAI¥¢¥¸¥§¥ó¥ÀºîÀ®µ¡Ç½
¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤«¡Ê³µÍ×¡Ë¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¤½¤Î²ñµÄ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥¢¥¸¥§¥ó¥À¡ÊµÄÂê¡Ë°Æ¤ò¼«Æ°À¸À®¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÎã¡§¡Ö½é²ó¾¦ÃÌ¡×¤ÈÆþÎÏ ¢ª ¡Ö²ñ¼Ò¾Ò²ð¡¢²ÝÂê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¢Äó°Æ¡¢¥Í¥¯¥¹¥È¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼«Æ°Äó°Æ¡Ë ¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢½àÈ÷ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÈó¸úÎ¨¤Ê²ñµÄ¤òËÐÌÇ¤·¡¢¾¦ÃÌ¤Î¼Á¤òÄì¾å¤²¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½ 3¡ÛAI¸òÄÌ¾ðÊó¡¦¸òÄÌÈñ¥µ¥¸¥§¥¹¥Èµ¡Ç½
Ë¬ÌäÀè¤Î¡Ö¾ì½ê¡×¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢AI¤¬ºÇÅ¬¤Ê·ÐÏ©¤È¸òÄÌÈñ¤ò¼«Æ°»»½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»»½Ð¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤Ï¥«¥ì¥ó¥Àー¾ðÊó¤ËÉ³¤Å¤¤¤ÆÊÝÂ¸¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·îËö¤Î¸òÄÌÈñÀº»»»þ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¡¢¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é³Ý¤«¤Ã¤¿¤«¡×¤òµ²±¤ËÍê¤Ã¤ÆÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¿·µ¡Ç½ 4¡ÛAIÎÎ¼ý½ñÆÉ¼èµ¡Ç½
²ñ¿©¤äÈ÷ÉÊ¹ØÆþ¤ÎÎÎ¼ý½ñ²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢AI¤¬¶â³Û¡¦ÆüÉÕ¡¦»ÙÊ§Àè¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢·ÐÈñ¾ðÊó¤È¤·¤Æ¼«Æ°ÅÐÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ÐÈñ¤Ï¥«¥ì¥ó¥Àー¾å¤Î¡Ö¤É¤ÎÍ½Äê¡Ê°Æ·ï¡Ë¡×¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¤«É³¤Å¤±¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖA¼Ò¤È¤ÎÀÜÂÔÈñ¤ÎÂÐ¸ú²Ì¡×¤Ê¤É¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Ç¤Î¼ý»Ù´ÉÍý¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ú·ÀÌó¼ÔÆÃÅµ¡Û¥·¥¹¥Æ¥à¤À¤±¤Ç¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤¤¡Ö·ä´Ö¶ÈÌ³¡×¤òËä¤á¤ë¡£
¡¡～GASÁÈ¤ß¹þ¤ßºÑ¤ß¡Ö¶ÈÌ³²þÁ±¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡×¤òÌµÎÁÄó¶¡～
¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¡×¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤¢¤¨¤Æ¥·¥¹¥Æ¥àµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¸ÇÄê¤»¤º¡¢¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç½ÀÆð¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡ÊGoogle Sheets¡Ë¡×·Á¼°¤Ç¤Î¶ÈÌ³»Ù±ç¥Äー¥ë¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Google¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Î¥æー¥¶ー¤¬¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¤ò³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤³¤Î¥·ー¥È¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Ê²¼¤ÎAI¼«Æ°²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÎé¥áー¥ë¤Î¼«Æ°ÊÖ¿®AI¡§ ¾¦ÃÌ¤¬´°Î»¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢AI¤¬Ê¸ÌÌ¤òºîÀ®¤·¡¢¼«Æ°¤Ç¤ªÎé¥áー¥ë¤ò²¼½ñ¤ºîÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÇ¹ç¤»Á°¤Î´ë¶È¾ðÊó¼ý½¸AI¡§ ¥«¥ì¥ó¥Àー¤ËÍ½Äê¤¬Æþ¤ë¤È¡¢Áê¼ê´ë¶È¤Î¥Ë¥åー¥¹¤äºÇ¿·¾ðÊó¤òAI¤¬¼«Æ°¤Ç¥ê¥µー¥Á¤·¡¢¥·ー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£¾¦ÃÌÄ¾Á°¤Î¡ÖÅ¥Æì¥ê¥µー¥Á¡×¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤Äó°Æ½àÈ÷¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¶ÈÌ³¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¡×¤³¤½¤¬²æ¡¹¤Î¥´ー¥ë¤Ç¤¹¡£ ¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¡Ê¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤È¥¹¥×¥ì¥Ã¥É¥·ー¥È¡Ê½ÀÆð¤Ê¥Äー¥ë¡Ë¤ÎÎ¾ÎØ¤Ç¡¢³§ÍÍ¤ÎÌÜÉ¸Ã£À®¤òÅ¥½¤¯¡¢¤«¤Ä¥¹¥Þー¥È¤Ë»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¤ò»Ù¤¨¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¥Äー¥ë¼«ÂÎ¤¬¥æー¥¶ー¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÌ¤Íè¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¹¥È¥ê¥êー¥¹¤«¤éÌó1Ç¯¡¢¸½ºß¤Ï½Ð´êÃæ¤ÎÆÃµöµ»½Ñ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡ÖÌÜÉ¸¡ÊGoal¡Ë¡×¡ÖÍ½Äê¡ÊPlan¡Ë¡×¡Ö¼ÂÀÓ¡ÊLog¡Ë¡×¤Î3¤Ä¤ò¾ï¤ËÈæ³Ó¤·¡¢¥º¥ì¤¬À¸¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ø¥ê¥«¥Ð¥êー¤Î¤¿¤á¤Î¥¿¥¹¥¯¡Ù¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ØÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎVer.1.4¤Ë¤è¤ëÆþÎÏ¼«Æ°²½¤Ï¡¢¤³¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤òÆ°¤«¤¹¤¿¤á¤Î¡ÖÀµ³Î¤Ê¼ÂÀÓ¥Çー¥¿¡×¤ò½¸¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÉÛÀÐ¤Ç¤¹ ¡£º£¸å¤Ï¤³¤Îµ»½Ñ¤òËÜ³Ê¼ÂÁõ¤·¡¢¡Ö¤¿¤À¤ÎÊØÍø¥Äー¥ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÀ®²Ì¤ò10¥×¥é¥¹¡×¤Ç¤¤ë¤½¤ó¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
[¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¡¿¥µー¥Ó¥¹³µÍ×]
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
Ì¾¾Î¡§¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¡ÊTENPLUS¡Ë
²Á³Ê¡§¥Õ¥êー¥×¥é¥ó¡§ÌµÎÁ¡Ê14Æü´Ö¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡Ë
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥×¥é¥ó¡§·î³Û500±ß/ID¡ÊÀÇÈ´¡Ë
AI¥Á¥ãー¥¸¡§¸ÄÊÌ¸«ÀÑ
URL¡§https://10plus01.com/
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§01³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¥¼¥í¥¤¥Á³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¹âÌÚ ¹§ÂÀ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÅçº¬2-7-19
ÀßÎ©¡§2021Ç¯11·î10Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ê¥Æ¥ó¥×¥é¥¹¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢ÄÌ¿®»ö¶È