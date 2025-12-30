AI»þÂå¤ËÉ¬Í×¤Ê¡Ö0¢ª1»×¹Í¡×¤ò°é¤Æ¤ëÂçºåÈ¯¡¦¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¡ÖInnovator¡Çs Base¡×ËÜ³Ê»ÏÆ°
ÂçºåÉÜËÃæ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¡¦ICTÀïÎ¬¤ò¼ê¤¬¤±¤ë JUSTGO¹çÆ±²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼Ò°÷¡§ËÌÂ¼À¯¿Î¡Ë¤Ï¡¢AI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö²ÝÂêÈ¯¸«ÎÏ¡×¡ÖÁÏÂ¤ÎÏ¡×¤ò°éÀ®¤¹¤ë¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼ Innovator¡Çs Base¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¥º¥Ùー¥¹¡Ë¤òËÜ³Ê»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Innovator¡Çs Base¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¼«¿È¤¬²ÝÂê¤ò¸«¤Ä¤±¡¢¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¡¢µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ·Á¤Ë¤·¡¢È¯É½¡¦²þÁ±¤Þ¤Ç¹Ô¤¦ ¡È0¢ª1¡Ê¥¼¥í¥¤¥Á¡Ë»×¹Í¡É¤ò°é¤Æ¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à ¤òÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ Innovator¡Çs Base¤È¤Ï
https://innovators-base.com/
Innovator¡Çs Base¤Ï¡¢¡ÖÀµ²ò¤ò¶µ¤¨¤ë¶µ°é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Àµ²ò¤Î¤Ê¤¤Ìä¤¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤Ç¤¹¡£
¼ø¶È¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.²ÝÂêÈ¯¸«
2.¥¢¥¤¥Ç¥¢ÁÏ½Ð
3.µ»½Ñ¼ÂÁõ¡Ê¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°Åù¡Ë
4.¸¡¾Ú¡¦²þÁ±
5.È¯É½¡¦¶¦Í
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¡ÖÌÜÅª¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»È¤¤¤³¤Ê¤¹ÎÏ¡×¤òÍÜ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼º£¡¢¼ÂÁ©·¿¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¤Ê¤Î¤«
AI¤ä¼«Æ°²½µ»½Ñ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢»Ø¼¨ÄÌ¤ê¤Ëºî¶È¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¼«¤éÌä¤¤¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ
¡¦µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ò·èºö¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹ÎÏ
¡¦Â¾¼Ô¤ËÅÁ¤¨¡¢¶¦¤ËËá¤¾å¤²¤ëÎÏ
¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
Innovator¡Çs Base¤Ç¤Ï¡¢ICTÀïÎ¬¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¶µ°é¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¼Ò²ñ¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¶µ¼¼³µÍ×
¡¦ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§¾®³Ø¹»～
¡¦³«¹Ö¥¨¥ê¥¢¡§Âçºå¡Ê¿·Âçºå¡¦ËÌÀÝ¥¨¥ê¥¢¡Ë
¡¦¼ø¶È·Á¼°¡§¾¯¿Í¿ôÀ©¡¦ÂÎ¸³·¿
¡¦ÆÃÄ§¡§²ÝÂêÈ¯¸«¤«¤é¼ÂÁõ¡¦È¯É½¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤¦¼ÂÁ©·¿¥«¥ê¥¥å¥é¥à
¾ÜºÙ¡¦ÂÎ¸³¿½¤·¹þ¤ß¡§
https://innovators-base.com/
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸³«
º£¸å¤Ï¡¢¶µ¼¼Å¸³«¤Î³ÈÂç¤Ë²Ã¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦´ë¶È¡¦¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¡¢È¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃµµæ·¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¿Íºà°éÀ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§JUSTGO¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜËÃæ»ÔÎÐµÖ4ÃúÌÜ35-28-205
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡ËÌÂ¼ À¯¿Î
ÀßÎ©¡§2022Ç¯4·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¡¢ICTÀïÎ¬
URL¡§https://just-go.biz/
¢£ ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
JUSTGO¹çÆ±²ñ¼Ò
Innovator¡Çs Base ±¿±Ä»öÌ³¶É
Email¡§info@just-go.biz
Web¡§https://innovators-base.com/
¢¨¼èºà¡¦·ÇºÜ¤Î¤´ÁêÃÌ¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¶¦Æ±³«È¯Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£