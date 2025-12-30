Kraken¡¢´ë¶È²ÁÃÍÌó86.5²¯¥É¥ë¤ÇÆÈÎ©´ë¶È²½¡¡Octopus Energy Group¤«¤éÊ¬¼Ò
- Ìó10²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÅê»ñ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¡¢D1 Capital Partners¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤ÎÅê»ñ²È¤¬»²²è
- º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Kraken¤ÏOctopus Energy Group¤«¤éÊ¬¼Ò¡¦ÆÈÎ©¤·¡¢Àµ¼°¤ËÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÂÎÀ©¤Ø°Ü¹Ô
- ¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Kraken¤ÎÄó¶¡ÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç
¥í¥ó¥É¥ó¡Ê2025Ç¯12·î29Æü¡Ë- Octopus Energy Group¤ÏËÜÆü¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦°éÀ®¤·¤Æ¤¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¸þ¤±¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È Kraken ¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢½é¤ÎÃ±ÆÈÅê»ñ¥é¥¦¥ó¥É¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤è¤ê¡¢Kraken¤ÏÀµ¼°¤ËÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÊâ¤ß¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»ñ¶âÄ´Ã£¥é¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼êÅê»ñ²ñ¼Ò D1 Capital Partners ¤¬¼çÆ³¤·¡¢Ontario Teachers¡Ç Pension Plan¡ÊOTPP¡Ë¡¢Fidelity International¡¢Durable Capital Partners ¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤Êµ¡´ØÅê»ñ²È¤¬¿·¤¿¤Ë»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¡¦´ûÂ¸Åê»ñ²È¤¬¹ç·×Ìó10²¯¥É¥ëÁêÅö¤ÎKraken³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Octopus Energy Group¤Î´ûÂ¸Åê»ñ²È¤â°ú¤Â³¤Æ±¼Ò¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Octopus Capital¼çÆ³¤ÇÌó3.2²¯¥É¥ë¤¬Octopus Energy GroupËÜÂÎ¤ËÄÉ²ÃÅê»ñ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Octopus Energy Group¤ÏKraken¤Î13.7¡ó¤Î³ô¼°¤òÊÝÍ¤·¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ëー¥×Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¶¯¸Ç¤ÊºâÌ³´ðÈ×¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ À¤³¦7,000Ëü¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤ë¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¸þ¤±AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à
Octopus Energy GroupÆâ¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿Kraken¤Ï¡¢Utility-Grade AI(TM) ¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¸þ¤±¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¤Ê¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£»ö¶È¼Ô¤È¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢7,000Ëü°Ê¾å¤Î¸ÜµÒ¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¡¢Kraken¤Ï¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¸þ¤±¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¡¢1Æü¤¢¤¿¤ê150²¯·ï°Ê¾å¤Î¥Çー¥¿¤ò½èÍý¡£Ç¯´Ö·ÀÌó¼ý±×¤ÏÄ¾¶á¤Ç5²¯¥É¥ë¤òÆÍÇË¤·¡¢¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç4ÇÜ¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆÈÎ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×
º£²ó¤ÎÆÈÎ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Kraken¤ÏÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤Æ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£»ö¶È¼Ô¤Ø¤ÎÄó¶¡¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢Octopus Energy Group¤Ï¡¢¥³¥ó¥·¥åー¥Þー»ö¶È¡¢È¯ÅÅ¡¢¥¯¥êー¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÎÎ°è¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÈÀ®Ä¹¤Ë°ìÁØÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈÎ©¸å¤ÎKraken¤Ï¡¢ÆÈÎ©¤·¤¿³ô¼ç¹½À®¡Ê¥¥ã¥Ã¥×¥Æー¥Ö¥ë¡Ë¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢·Ð±ÄÂÎÀ©¤Î¤â¤È¤Ç»ö¶È¤ò±¿±Ä¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥³¥á¥ó¥È
Octopus Energy Group ÁÏ¶È¼Ô ¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó»á
¡ÖKraken¤Ï¡¢µ»½ÑÎÏ¡¦µ¡Ç½¡¦¥¹¥±ー¥ë¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£À¤³¦¿å½à¤ÎÅê»ñ²È¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢ÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢±Ñ¹ñÈ¯¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Kraken¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¿Octopus Energy Group¤â¤Þ¤¿¡¢10,000¿Í°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¡¢1,100Ëü·ï¤Î¸ÜµÒ¡¢100²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤ÎÈ¯ÅÅ»ñ»º¤òÍÊ¤·¡¢EV¥êー¥¹¤ä¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×»ö¶È¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Octopus¤Ï¡¢7¥«¹ñ¤ÇTrustpilotÉ¾²Á4.8/5¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÊÑ³×¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï´ûÂ¸»ö¶È¼Ô¤È¤Î¶¥Áè¤Ë¤â¡¢¤è¤ê¼«Í³¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Kraken CEO ¥¢¥ßー¥ë¡¦¥ª¥é¥É
¡ÖÆÈÎ©´ë¶È¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Kraken¤Ï¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¸þ¤±¤ÎÃæÎ©Åª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤Ë¥¹¥±ー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Octopus Energy¤Ï°ú¤Â³¤½ÅÍ×¤Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢Àè¿ÊÅª¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¸ÜµÒ¤Ç¤¹¡£
D1¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÅê»ñ²È¤Î»Ù±ç¤Î¤â¤È¡¢À¤³¦¤Î¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶áÂå²½¤ò¥°¥íー¥Ð¥ëµ¬ÌÏ¤Ç¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å10Ç¯¤Ç10²¯¿Í¤ÎÀ¸³è¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¹¡£¡×
D1 Capital Partners ÁÏ¶È¼Ô·óCIO ¥À¥ó¡¦¥µ¥ó¥É¥Ï¥¤¥à»á
¡ÖKraken¤Ï¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¢·ÑÂ³Î¨¡¢À®Ä¹À¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£»ö¶È¼Ô¤ËÌÀ³Î¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯ÎÏ¤Ê·Ð±Ä¥Áー¥à¤Î¤â¤È¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£±¿ÍÑ¤Î¶áÂå²½¤È¤¤¤¦Âç¤¤Êµ¡²ñ¤òÃå¼Â¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÈÎ©´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¾Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Kraken¤È¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤òÁÈ¤á¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¢£ Octopus Energy Group¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Octopus Energy¤Ï¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ç¼êº¢¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾®Çä»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦11É´ËüÀ¤ÂÓ¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
27¥«¹ñ¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢Ìó70²¯¥Ý¥ó¥Éµ¬ÌÏ¤ÎºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢EV¥êー¥¹¡¢¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¡¢ÂÀÍÛ¸÷»ö¶È¤Ê¤É¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://octopus.energy/
¢£ Kraken¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Kraken¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¶È³¦¸þ¤±¤ÎºÇ¤â¿®Íê¤µ¤ì¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¥ª¥Ú¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£Utility-Grade AI(TM)¤È¿¼¤¤¶È³¦ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£»ö¶È¼Ô¤Î¶ÈÌ³ÊÑ³×¤È¥¨¥Í¥ë¥®ー°Ü¹Ô¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¡¦Ë¡¿Í¤«¤éÂçµ¬ÌÏ»º¶È¸ÜµÒ¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦7,000Ëü°Ê¾å¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢ºÇÂç40¡ó¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ3ÇÜ¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤ò¼Â¸½¡£EDF Energy¡¢E.ON Next¡¢Octopus Energy¡¢Origin¡¢Plenitude¡¢National Grid¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤Î¼çÍ×¥æー¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ó¥É¥ó¤ª¤è¤Ó¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¡¢¥Ñ¥ê¡¢Åìµþ¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¤ËµòÅÀ¤òÅ¸³«¡£
¡Ö10Ç¯¤Ç10²¯¿Í¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Web¥µ¥¤¥È¡§https://kraken.tech/jp
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Kraken Technologies Japan¹çÆ±²ñ¼Ò
¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¹ÊóÉô
E-mail: Marketing-jp@kraken.tech