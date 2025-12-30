±ä¤Ù4Ëü¿Í¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¿¿©°éÎÁÍý²È¡¦¤Ê¤®¤µ¤Ê¤ª¤³»á¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤Ê¤®¤µ¤´¤Ï¤ó¡×¤¬FANTS¤Ç³«Àß¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÊËÜ¼Ò¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿¹ÀîÃÒ¿Î¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖFANTS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ä¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¿©°éÎÁÍý²È¡¦ËÉºÒ»Î¤Î¤Ê¤®¤µ¤Ê¤ª¤³»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤Ê¤®¤µ¤´¤Ï¤ó¡×¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤®¤µ»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù4Ëü¿Í°Ê¾å¤ØÎÁÍý¹ÖºÂ¤ä¿©°é¹Ö±é¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä½ñÀÒ¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÁ´¹ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ò»ý¤ÄÎÁÍý²È¤Ç¤¹¡£ËÜ¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿©¤ò¼´¤Ë¡¢Êë¤é¤·¡¦Î¹¡¦¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò°é¤à¾ì¤òÄó¶¡¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼çºË¼Ô¥á¥Ã¥»ー¥¸
»ä¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃç´Ö¤È¤Ä¤Ê¤¬¤êÂ³¤±¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÎÁÍý¶µ¼¼¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¹ÖºÂ¡¢Î¹Àè¤Ç¡¢¤Î¤Ù4Ëü¿Í¶á¤¤Êý¤È¡Ö¿©¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ì¸Â¤ê¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤´±ï¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤äµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«·ÑÂ³Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤òµ¡¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎÁÍý¶µ¼¼¤ò»Ï¤á¡¢²èÌÌ±Û¤·¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2025Ç¯¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤äÌ±Çñ¤òºÆ³«¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢È¬¸Í¤Ç¿ÌÅÙ6¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¡£Á´¹ñ¤ÎÊý¡¹¤«¤éÆÏ¤¤¤¿²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë¡¢¿´¤«¤é»Ù¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤ä°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¤³¤È¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¤Õ¤Ã¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¡¢Æü¾ï¤Î±äÄ¹¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿©¤äÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¶¦¤Ë³Ø¤Ó¡¢»Ù¤¨¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¿ÍÀ¸¤òÌ£¤ï¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾ì½ê¤ò°ì½ï¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¼çºË¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿©°éÎÁÍý²È¡¦ËÉºÒ»Î ¤Ê¤®¤µ ¤Ê¤ª¤³
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õー¥É¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò
3ºÐ¤«¤é90Âå¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÁÍý¶µ¼¼¤ò¼çºË¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù4Ëü¿Í°Ê¾å¤ò»ØÆ³¡£
ÎÁÍý¹ÖºÂ¤ä¿©°é¤Ë´Ø¤¹¤ë¹Ö±é³èÆ°¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Î¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿·Ê¹·ÇºÜ¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£
ÍÄ»ù¤«¤éÎÁÍý¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë½ÐÈÇ¤·¤¿¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¤¢¤½¤Ü¡Ê2014Ç¯½ÐÈÇ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÎÁÍýËÜ¤Î¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥°¥ë¥Þ¥óÀ¤³¦ÎÁÍýËÜÂç¾Þ¥¦ー¥Þ¥ó¥·¥§¥ÕÉôÌç¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤ò¼õ¾Þ¡£
¢£¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÆâÍÆ
¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤Ê¤®¤µ¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¡¢¿©¤òÄÌ¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤¤Êë¤é¤·¤ÈÀ¸¤Êý¤ò°é¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎÁÍý¶µ¼¼¤äÎ¹Àè¤Î¥°¥ë¥á¡¦²¹Àô¾ðÊó¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ä¸ÂÄê¥³¥é¥à¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È³Ø¤Ó¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢»É·ã¤·¹ç¤¦¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·¿¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎÁÍý¶µ¼¼
µ¨Àá¤Î¥ì¥·¥Ô¤ä´ðËÜÄ´Íý¤ò¤Ê¤®¤µ»á¤È¶¦¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£Æü¡¹¤Î¤´¤Ï¤ó¤Ë³è¤«¤»¤ë¹©É×¤ä¹Í¤¨Êý¤ò¡¢¼«Âð¤«¤éµ¤·Ú¤Ë³Ø¤Ù¤Þ¤¹¡£
- ¸ÂÄê¥³¥é¥à¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô
¤Ê¤®¤µ»á¤¬Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤äÎ¹¤ÇÆÀ¤¿¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥³¥é¥à¤Èµ¨Àá¤´¤È¤Î¥ì¥·¥Ô¤òÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
- ¾ðÊó¸ò´¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£Åê¹Æ¥ëー¥à
Á´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤ÈÅê¹Æ¡¦¥³¥á¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿©¤Ë´Ø¤¹¤ë¹©É×¤ä¾ðÊó¤ò¶¦Í¡£Î¹¹Ô²¹ÀôÉô¡¢ºî¤Ã¤¿¥ì¥ÝÉô¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ª¼òÉô¤Ê¤É¡¢Éô³èÆ°¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¸ÄÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Ëè·î1²ó¡¢Zoom¤Ç¸ÄÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥³ー¥¹¤Ï60Ê¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹¤Ï120Ê¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- ¥¯ー¥Ý¥óÇÛÉÛ
¥¥Ã¥Á¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦Ì±ÇñÍøÍÑ¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£³«ÀßµÇ°¥é¥¤¥Ö¡õ½é²óÎÁÍý¶µ¼¼¤Î¤´°ÆÆâ
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó³«Àß¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
£±.1·î26Æü¡Ê·î¡Ë21:00～
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó³«ÀßµÇ°¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤ò»Ï¤á¤¿ÁÛ¤¤
¡¦¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È ¤Ê¤É¤ò¤Ê¤®¤µ»á¤¬¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥ì¥·¥Ô¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤(¥Ïー¥È)¡×¤Ê¤É¡¢¥³¥á¥ó¥È¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
£².1·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë19:00～
¥ª¥ó¥é¥¤¥óÎÁÍý¶µ¼¼¡ÊÂè1²ó¡Ë
¡¦1»þ´Ö¤Ç4～5ÉÊ¤ò»Å¾å¤²¤ë¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÈÆ±ÆâÍÆ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡¦¥À¥¦¥ó¥íー¥É²ÄÇ½¤Ê¥ì¥·¥Ô¤Ç°õºþ¡¦Æ±»þÄ´ÍýOK¡£¼ÁÌä¤â¤½¤Î¾ì¤Ç¼õÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°²Ä¤ÇÉü½¬¡¦·«¤êÊÖ¤·³Ø½¬¤â²ÄÇ½¡£
¡¦²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢ÄÌ¾ï6,600±ß¤ÎÂÐÌÌ¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ë4,400±ß¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÎÁ¶â¥×¥é¥ó
·î³Û 5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Áá³äÆÃÅµ¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹¹¤ËÇ¯Ê§¤¤¤ÎÊý¤Ï33,000±ß¡Ê12¥ö·î¡Ë¤È
ÄÌ¾ï5,500±ß¡ß12¥ö·î¡á66,000±ß¤¬33,000±ß¤ªÆÀ¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢·î³ÛÍøÍÑÈñ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÚÆþ²ñ¤¹¤ë¡Û¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£FANTS¤Ç¹¤¬¤ë¡Ö¿©¡ß¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤Î¶¦´¶¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£
FANTS¤Ç¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¡¢¶µ°é¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌçÊ¬Ìî¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¿©¡×¤ä¡ÖÊë¤é¤·¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¶á¤Ê¥Æー¥Þ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¶¦´¶·¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤³¤Ç¤â¤Ê¤®¤µ¤´¤Ï¤ó¡×¤Ï¡¢¿©°éÎÁÍý²È¡¦¤Ê¤®¤µ¤Ê¤ª¤³»á¤¬¼çºË¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¼«Í³¤Ë³Ú¤·¤à¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ëÎÁÍý¶µ¼¼¤òÄ¶¤¨¤¿³Ø¤Ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ÎÎÁÍý¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¿©¤Î¥³¥é¥à¡¢Î¹Àè¥°¥ë¥á¤Î¾Ò²ð¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤äÌ±Çñ¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ê¤É¡¢FANTS¤ÎÂ¿µ¡Ç½¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¡×¤Ëµ¤¤Å¤¡¢Êë¤é¤·¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¼Â¸½¡£Á´¹ñ¤ÎÃç´Ö¤È¸òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¿ÍÀ¸¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯¡È¿©¡ß¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤Î¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¾ì¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£FANTS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥Ä¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
FANTS¤Ï¡¢Ã¯¤Ç¤â¥Îー¥³ー¥É¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¡¢¹ÖºÂÈÎÇä¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È´ÉÍý¡¢·èºÑ¤Ê¤É¡¢±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿±Ä¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ê´Ö¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢¶µ°é¡¦ÈþÍÆ¡¦¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Î¸Ä¿Í¡¦Ë¡¿Í¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
