ÅÅÏ§²½¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤¬ÄÉ¤¤É÷¡¢À½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó»Ô¾ì¤Ï2031Ç¯2.92²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ë³ÈÂç
À½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó¤È¤Ï²¿¤«¡§Å´¹ÝÉÊ¼Á¤òÊÑ¤¨¤ë½ÅÍ×¹ç¶â
À½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó¤È¤Ï¡¢Å´¹Ý¤ÎÃ¦»À¤äÃ¦Ãâ¡¢¶¯ÅÙ¸þ¾å¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÅ´-¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¥Á¥¿¥ó´ÞÍÎÌ¤¬10～75%¤ÎÈÏ°Ï¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥§¥í¥¢¥í¥¤¤Ç¡¢ÅÅÏ§¹Ý¤äÆÃ¼ì¹Ý¤ÎÀ½Â¤¹©Äø¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÅº²Ãºà¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó¤Ï¡¢¹Ýºà¤ÎÁÈ¿¥¤òÈùºÙ²½¤·¡¢ÂÑ¿©À¡¦¿ÙÀ¡¦ÍÏÀÜÀ¤Ê¤É¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢Â¤Á¥¡¢¹Ò¶õ¡¢·úÀß¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤Î¹âµ¡Ç½¹Ýºà¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢ÅÅµ¤Ï§À½¹ÝÈæÎ¨¤Î¾å¾º¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÀÇ½ÁÇºà¤Î¼ûÍ×Áý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½¾Íè¤Î¥Þ¥ó¥¬¥ó¡¢¥±¥¤ÁÇ¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤Ê¤É¤ÎÃ¦»ÀºÞ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤ÊÀ½¹Ýµ»½Ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó¤ÎÍÑÅÓ¤Ïº£¸å¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹À¡§CAGR4.8%¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï3.95²¯ÊÆ¥É¥ë»Ô¾ì¤Ø
LP Information¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥ì¥Ýー¥È¡ÖÀ¤³¦À½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬2025～2031¡×¡Êhttps://www.lpinformation.jp/reports/50345/ferro-titanium-for-steelmaking¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Åö³º»Ô¾ì¤Ï2025Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´ÖÃæ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë5%¤Ç³ÈÂç¤·¡¢2031Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬2.92²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Å´¹Ý¶È³¦Á´ÂÎ¤Îµ»½Ñ³×¿·¤È¶¦¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¸úÎ¨¤Î¹â¤¤À½¹Ý¥×¥í¥»¥¹¤ä¹âµ¡Ç½ºàÎÁ¤ÎÆ³Æþ³ÈÂç¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¡¢ÆÃ¤ËÃæ¹ñ¡¦¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏÅÔ»Ô²½¡¦¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¹Ýºà¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó¤Î¼ûÍ×¤òÂç¤¤¯²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¤½£¤äËÌÊÆ¤Ç¤â¹Ò¶õ¡¦ËÉ±Ò»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¼ûÍ×¤Î²óÉü¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ÏÂ¿ÌÌÅª¤ËÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿Þ. À½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥óÀ¤³¦Áí»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338156&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338156&id=bodyimage2¡Û
¿Þ. À¤³¦¤ÎÀ½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×13´ë¶È¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¡¨ºÇ¿·¤Î¥Çー¥¿¤Ï¡¢Åö¼Ò¤ÎºÇ¿·Ä´ºº¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¼çÍ×´ë¶È¤Î²ÉÀê¹½Â¤¡§¥°¥íー¥Ð¥ë¥È¥Ã¥×10¼Ò¤¬75%¤òÀêÍ
À½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó»Ô¾ì¤Ï¡¢²ÉÀêÅª¤Ê´ë¶È¹½Â¤¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×10´ë¶È¤¬»Ô¾ìÇä¾å¤ÎÌó75.0%¤òÀêÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¹â½ãÅÙ¸¶ÎÁ¤Î°ÂÄê³ÎÊÝ¡¢ÀºÌ©¤ÊÀ½Â¤µ»½Ñ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÈÎÇä¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÍ¤¹¤ëÂç¼ê´ë¶È¤¬»Ô¾ì¶¥ÁèÎÏ¤òÂç¤¤¯°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¢¤ë¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Ë¤Ï¡¢AMG Chrome¡¢Jinzhou Kailite Titanium Industry¡¢Hengtai Special Alloy¡¢VSMPO-AVISMA¡¢Metalliage¡¢Des Raj Bansal Group¡¢Guotai Industrial¡¢Jinzhou Guangda Ferroalloy¡¢Cronimet¡¢OSAKA Titanium Technologies¤Ê¤É¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ëÃÏ°èÀïÎ¬¤Èµ»½Ñ¶¯²½¤Ë¤è¤ê¥·¥§¥¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤Ï¡¢À½¹ÝÍÑÅÓ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¹Ò¶õµ¡ÍÑ¥Á¥¿¥ó¹ç¶â¤ä³¤ÍÎ¹½Â¤ºà¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑÅ¸³«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó»ö¶È¤ò¥³¥¢¤È¤·¤¿¹âÅÙ¶âÂ°ºàÎÁ¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¤Î¿§ºÌ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µ»½Ñ³×¿·¤È´Ä¶ÂÐ±þ¡§¼¡Âå¤òÀÚ¤ê³«¤¯¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó»º¶È¤ÎÌ¤Íè
À½¹ÝÍÑ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó»º¶È¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÃíÌÜÅÀ¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤È´Ä¶ÂÐ±þ¤Ø¤ÎÅ¬¹çÀ¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë²½¤Ø¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Å´¹Ý¶È³¦Á´ÂÎ¤¬CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤ÈÅÅÏ§Å¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¤¤¹ç¶âÅº²ÃºÞ¤È¤·¤Æ¥Õ¥§¥í¥Á¥¿¥ó¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
