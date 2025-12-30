CAGR4.3％で拡大する液状EPDM市場、2031年に1.2億米ドル規模へ
液状EPDM（液状エチレン・プロピレン・ジエンモノマー）とは、三元共重合ゴム（EPDM）を低分子量化し、常温において流動性を持たせた特殊合成ゴムである。従来の固体EPDMが持つ優れた耐候性・耐熱性・耐オゾン性・電気絶縁性といった特性を保持しつつ、液状化することにより加工性と汎用性を格段に高めている。特に、コーティング材、シール材、接着剤、屋根防水材、電線被覆、耐薬品ライニングといった用途において、複雑形状への塗布や硬化後の弾性保持が可能である点が高く評価されている。また、自己架橋性や他のポリマーとの共重合適性も持つことから、高機能材料設計の基礎原料として注目されている。
液状EPDMの業界的特徴としてまず挙げられるのは、応用領域の多様化と高機能化への適応力である。従来、EPDMは自動車部品や建築資材、電力ケーブル分野に限定的に使われてきたが、液状化により加工性が飛躍的に向上したことで、防水塗料や接着剤、特殊コーティング材といったより精緻な用途に展開されている。特に複雑形状や狭所への塗布・成型が求められる場面では、液状の流動特性が他の熱硬化性樹脂や溶剤系ポリマーに対して明確な優位性を持つ。加えて、耐薬品性・耐老化性に優れるため、化学設備やエネルギー関連施設においても用途拡大が見込まれており、応用の裾野は今後さらに広がると見込まれる。
液状EPDMは、単なる素材供給品から「プロセス革新を可能にする機能性マテリアル」へと進化している。特に、配合設計における柔軟性が高く、他のオレフィン系樹脂、ウレタン樹脂、アクリル系樹脂などとの共重合やブレンドが可能であり、物性をカスタマイズしやすい点が注目されている。さらに、常温または低温での塗布・硬化が可能なグレードも存在し、エネルギー消費の削減やVOC排出量低減といった環境対応型プロセスへの貢献度も高い。こうした特性により、製品開発サイクルの短縮や工程の簡略化が実現されており、建材、自動車、インフラ、電子材料といった多岐にわたる業界において、液状EPDMを用いた新たなソリューション創出が加速している。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界液状EPDM市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/199972/liquid-epdm）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.3%で、2031年までにグローバル液状EPDM市場規模は1.2億米ドルに達すると予測されている。
図. 液状EPDM世界総市場規模
図. 世界の液状EPDM市場におけるトップ1企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、液状EPDMの世界的な主要製造業者には、Lion Elastomersが含まれている。2024年、世界のトップ3企業は売上の観点から約100.0%の市場シェアを持っていた。
液状EPDM市場の成長を支える要因は多層的である。第一に、世界的な環境規制の強化により、溶剤系から無溶剤系への材料転換が進む中で、無溶剤でも優れた加工性と耐久性を持つ液状EPDMが代替材料として評価されている。第二に、インフラ施設の老朽化対策としての補修・補強ニーズが高まり、耐久性と柔軟性を併せ持つ液状EPDMが、防水層やライニング材としての価値を高めている。第三に、建築分野における高機能・高耐候建材への需要増加に対応し、柔軟な膜形成性と長期耐候性を持つこの材料が、屋根材、防音材、振動吸収材としても採用されつつある。これらの背景から、液状EPDMは素材単体としての価値だけでなく、サステナブル社会に貢献する「課題解決型材料」として、今後の市場拡大が期待される。
液状EPDM市場の成長を支える要因は多層的である。第一に、世界的な環境規制の強化により、溶剤系から無溶剤系への材料転換が進む中で、無溶剤でも優れた加工性と耐久性を持つ液状EPDMが代替材料として評価されている。第二に、インフラ施設の老朽化対策としての補修・補強ニーズが高まり、耐久性と柔軟性を併せ持つ液状EPDMが、防水層やライニング材としての価値を高めている。第三に、建築分野における高機能・高耐候建材への需要増加に対応し、柔軟な膜形成性と長期耐候性を持つこの材料が、屋根材、防音材、振動吸収材としても採用されつつある。これらの背景から、液状EPDMは素材単体としての価値だけでなく、サステナブル社会に貢献する「課題解決型材料」として、今後の市場拡大が期待される。