バイオメディカルテキスタイル市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月19に「バイオメディカルテキスタイル市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。バイオメディカルテキスタイルに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
バイオメディカルテキスタイル市場の概要
バイオメディカルテキスタイル市場に関する当社の調査レポートによると、バイオメディカルテキスタイル市場規模は 2035 年に約 228億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の バイオメディカルテキスタイル市場規模は約 139億米ドルとなっています。バイオメディカルテキスタイルに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.6% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、バイオメディカルテキスタイル市場の成長は、高齢化という人口動態上の必然性と、慢性創傷の増加によるものです。世界的な高齢化の進展は、糖尿病性足潰瘍、静脈性下肢潰瘍、褥瘡などの治癒困難な慢性創傷の罹患率を直接的に高めています。世界保健機関（WHO）は、2030年までに世界の6人に1人が60歳以上になると予測しており、その数は同時期に14億人に達すると推定しています。こうした状況は、人口における創傷の発生率を高め、世界のバイオメディカルテキスタイル市場における需要を創出しています。
バイオメディカルテキスタイルに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/biomedical-textiles-market/109516
バイオメディカルテキスタイルに関する市場調査によると、規制や償還制度の進化により技術アップグレードサイクルが義務付けられることで、市場シェアが拡大すると予測されています。ヨーロッパ連合の医療機器規則（MDR）や米国のFDAガイドラインなど、規制枠組みの進化により、高度な繊維を含むすべての埋め込み型機器および高リスク機器に対し、より高い水準の臨床的証拠、生体適合性試験、トレーサビリティが求められています。同時に、世界中の償還制度は、創傷治療プロセスにおける患者の転帰と費用対効果に支払いを連動させる傾向を強めています。
主要な課題の一つは、長期的な生体安定性です。埋め込み型繊維は、劣化や有害反応を起こすことなく、長年にわたり機械的張力や体液に耐える必要があります。このような性能のモデリング、試験、および確保は非常に困難であるため、開発におけるリスクが高く、耐久性のある新しい埋め込み材料の承認を遅らせる要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337816&id=bodyimage1】
バイオメディカルテキスタイル市場セグメンテーションの傾向分析
バイオメディカルテキスタイル市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、バイオメディカルテキスタイルの市場調査は、繊維タイプ別、生地タイプ別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
バイオメディカルテキスタイル市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-109516
