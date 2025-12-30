リディアダンスアカデミー武蔵新城一丁目校にてakariの新クラス開講！！
キッズダンススタジオ「リディアダンスアカデミー」は、神奈川県川崎市のダンススタジオにて新クラス（担当：akari）を1月4日（日）よりスタートいたします。
HP：https://re-dia.jp/blog/musashishinjo1chome-newclass-akari/
［講師］
akari
［担当レッスン］
毎週日曜
10:00-10:45 リトル
11:00-12:00 キッズ&一般 HIPHOP
■レッスン内容
【リトル】
ストレッチ、基礎から振り付けまでゆっくり進めていきます
音に合わせて体を動かす楽しさを感じてもらえたら嬉しいです！
【キッズ&一般 HIPHOP】
ストレッチ、筋トレ、基礎、振り付け等を行います
初めての方も、経験がある方もみんな一緒に楽しく踊りましょう！
ご予約はこちらです
体験ご希望の方は、予約サイトからご予約をお願いいたします。
https://redia-dance.hacomono.jp/reserve/schedule/80/82?date_from=2026-01-03
『ダンスを始めるならリディアダンスアカデミー武蔵新城1丁目校へ』
初回体験料は無料になっております。
まずは体験へお越しください。
ご見学もお気軽にどうぞ！
教室名：リディアダンスアカデミー武蔵新城1丁目校
所在地：〒211-0044 神奈川県川崎市中原区新城1-14-5 ヨガスタジオ RU-華 内
最寄駅：JR南武線「武蔵新城駅」徒歩5分
開講曜日：土・日
ホームページ：https://re-dia.jp/musashi-shinjo-1chome/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337626&id=bodyimage1】
[リディアダンスアカデミーとは]
大阪府箕面市に本部を置き、キッズダンススクール運営を中心に展開。主に大阪府内で約17校を運営し、2022年に神奈川県海老名市・愛知県日進市・豊田市・安城市・石川県金沢市、2023年に岐阜県岐阜市・和歌山県和歌山市・長野県長野市、2024年に兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・つくば市・埼玉県さいたま市にも開校している。2025年4月には神奈川県川崎市にも新設校をオープンした。
本社所在地：〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ICCビル5階
ホームページ：https://re-dia.jp/
＜会社概要＞
社名 株式会社スポーツ＆ライフ・イノベーション
代表者 代表取締役 三木 侑平
所在地 〒562-0036 大阪府箕面市船場西３丁目１-７ ICCビル5階
資本金 500万円
設立日 2011年8月25日
事業内容 キッズダンススクール事業/ダンススクールFC事業
URL https://sl-i.co.jp/
2022年よりキッズダンススタジオのフランチャイズ事業を開始し、現在、神奈川県海老名市・愛知県日進市・愛知県豊田市・愛知県安城市・石川県金沢市・和歌山県和歌山市・岐阜県岐阜市・長野県長野市・兵庫県たつの市・岐阜県可児市・茨城県水戸市・茨城県つくば市にも開校しております。
2025年4月には、神奈川県川崎市に新設校をオープンいたしました。
フランチャイズオーナー様も募集しております。
