4Dプリンティング市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月18に「4Dプリンティング市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。4Dプリンティングに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
4Dプリンティング市場の概要
4Dプリンティング市場に関する当社の調査レポートによると、4Dプリンティング市場規模は 2035 年に約 5,000 百万米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 4Dプリンティング市場規模は約 500 百万米ドルとなっています。4Dプリンティングに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 26.1% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、4Dプリンティング市場シェアの成長は、政府主導の持続可能性および循環型経済に関する政策によるものです。環境規制や各国の持続可能性目標が、循環型経済を実現する可能性を秘めた4Dプリンティングへの需要を高めています。例えば、ヨーロッパ連合の循環型経済行動計画のような主要な国際的な枠組みは、よりスマートな設計、製品寿命の延長、廃棄物の削減を推進しており、代替技術へのニーズを生み出しています。4Dプリンティングは、脱物質化と適応型長寿命化という2つのメカニズムを通じて直接的に貢献し、循環型経済の要請に基づいた廃棄物削減に適しています。世界銀行は、世界の都市固形廃棄物発生量が2016年の20.1億トンから2050年には34億トンに増加すると予測しており、脱物質化と廃棄物削減プロセスにおける4Dプリンティングへの持続的な需要が生まれると考えられます。
4Dプリンティングに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/4d-printing-market/60784
4Dプリンティングに関する市場調査によると、先進製造業への国家戦略投資により、市場シェアが拡大すると予測されています。各国政府は、時間とともに形状や機能が変化する能力を持つ4Dプリンティングを、経済的および戦略的競争力にとって重要な最先端技術として位置づけています。米国国立科学財団（NSF）は、「研究とイノベーションにおける新興フロンティア」プログラムを通じて、刺激応答性材料に焦点を当てた基礎研究に継続的に資金を提供してきました。こうした政府の取り組みは、4Dプリンティングの中核となるプログラマブルマテリアルを含む先進材料の発見と実用化を加速させ、市場成長に影響を与えています。
しかし、法外なコストと先進材料の不足が、今後数年間の市場成長を阻害する要因となることが予想されます。ほとんどの4Dプリンティングは、温度、水分、光などに反応する独自の多材料複合材や特殊設計されたポリマー（例えば、形状記憶ハイドロゲル）に依存しています。これらの材料は工業規模で生産されておらず、合成コストが高く、保存期間が短い、あるいは印刷適性が低いといった問題点があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337813&id=bodyimage1】
4Dプリンティング市場セグメンテーションの傾向分析
4Dプリンティング市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、4Dプリンティングの市場調査は、材質タイプ別、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
