『鹿鳴館異聞』が2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月15日 (日)に東京芸術劇場 シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）にて上演されます。チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて2026年1月19日(月) 11:00～発売中です。

公式サイトhttps://www.nato.jp2026年 名取事務所公演第一弾！堤 春恵の処女作『鹿鳴館異聞』を当該事務所初の東京芸術劇場シアターウエストで。堤 春恵は長らくアメリカで演劇研究者、主婦として生活をしていた。そのため、日本文化と西洋文化の比較をテーマにした異文化の交流摩擦を悲喜劇として描いている作品が多い。いわば国際化事始めに右往左往する人物たちを通して、日本人のアイデンティティを探る試みである。今日の演劇界の潮流は、限られた生活圏内での等身大の演劇が多く、骨太で浪漫的な演劇が少なくなっている。堤 春恵は女性劇作家にはめずらしい観念的な描写に優れているばかりでなく、歌舞伎風の手法を採り入れた大胆な着想を持つ作家と言えよう。このような作品は一見古風に見えるかもしれないが、日本演劇の原点に立ち戻る意味からも上演することの意義があると考える。

あらすじ

明治22年、2月10日、明治憲法発布前夜、築地外国人居留地。初代文部大臣・森有礼の前妻・常と看護婦の千代が隠れ住むその家に某男爵夫妻を名乗る二人組が現れる。宵からの雨は雪に変わり、有礼と常の埋もれた過去が次第に明らかにされていく--。森有礼と常の謎に満ちた史実を元に、フィクションを織り込み描かれた明治憲法発布式前夜の物語。

スタッフプロフィール

劇作家 堤 春恵（つつみ はるえ）

慶應大学仏文科卒業・大阪大学大学院（芸術研究科）修了・インディアナ大学大学院（日本学・演劇学）博士課程修了。〈主な戯曲〉『鹿鳴館異聞』( 文化庁舞台芸術創作奨励特別賞)、『仮名手本ハムレット』( 読売文学賞)、『音二郎・イン・ニューヨーク』、『人間万事漱石の自転車』、『最終目的地は日本』、『駅・ターミナル』、『瑠璃の壺』、『奈落のシャイロック』、『東京ブギウギと鈴木大拙』など。『仮名手本ハムレット』はニューヨーク(97)、ロンドン(01)、モスクワ(04) で、『最終目的地は日本』はソウルと釡山(05) でも好評を得た。

演出家 扇田 拓也（せんだ たくや）

1976 年、東京都生まれ。日本大学芸術学部演劇学科在学中の1996 年に、自身が脚本・演出を手掛ける劇団「ヒンドゥー五千回」を旗揚げ、2018年4 月の最終公演を機に劇団名を「空 観」( くうがん) に改め再起動。野田秀樹が立ち上げた「東京演劇道場」の1 期生として2019 年より始動。てがみ座、名取事務所、趣向、日生劇場ファミリーフェスティヴァルなどの公演で演出を担当。俳優座研究所の講師、演劇系大学での非常勤講師や市民劇、沖縄での滞在制作を積極的に行っている。

公演概要

『鹿鳴館異聞』公演期間：2026年3月11日 (水) ～ 2026年3月15日 (日)会場：東京芸術劇場 シアターウエスト（東京都 豊島区 西池袋 1丁目8番1号）■出演者松本紀保、千賀功嗣( 劇団俳優座)、平体まひろ（文学座）、西山聖了（名取事務所）、藤田一真（劇団俳優座）、鷲巣照織（名取事務所）■スタッフ作 ：堤春恵演出：扇田拓也〈美術〉石井みつる 〈照明〉桜井真澄 〈音響〉志和屋邦治 〈衣裳〉樋口藍 〈演出助手〉中村圭吾 〈舞台監督〉小島とら 〈宣伝美術〉今井優香里〈制作担当〉佐藤結・鍋嶋大輔・栗原暢隆 〈舞台手話通訳〉手話あいらんど 〈プロデューサー〉名取敏行 〈製作〉名取事務所■公演スケジュール3月11日(水) 19：003月12日(木) 14：00、19：003月13日(金) 14：00、18：303月14日(土) 14：003月15日(日) 13：00■チケット料金（全席指定・税込）一般：5,500円＜カンフェティ限定・1,000円割引！＞一般：5,500円 → カンフェティ席（一般）4,500円！

