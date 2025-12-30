「代替材」から設計素材へ進化――MDFパネル市場、年平均4.7％成長の持続性
中密度繊維板（MDF：Medium Density Fiberboard）パネルとは、木材チップや植物性繊維などを原料とし、それらを繊維状に加工した上で、合成樹脂を用いて熱圧成形した木質系工業材料である。密度は一般に0.4～0.8g/cm⊃3;の範囲にあり、合板やパーティクルボードに比べて均質性・加工性・表面平滑性に優れる特徴を持つ。特に、切削や塗装、ラミネート処理において一貫した品質を提供できることから、家具製造、室内建具、住宅建材、商業施設内装など幅広い分野において使用されている。また、原料として間伐材や木材残渣を利用できる点から、資源循環型材料としても注目を集めており、木材資源の有効活用や環境負荷の低減に寄与する新しい木質材料の一つと位置づけられている。
中密度繊維板（MDF）パネル業界の大きな特徴は、用途の多様化と機能性の進展である。従来は主に家具や住宅内装材として利用されてきたが、近年では防火性や耐水性、抗菌性を付加した特殊仕様品が登場し、病院・学校・商業施設など公共建築物への展開が進んでいる。また、表面の意匠性を高めたハイグロス仕上げ、エンボス加工、メラミン化粧などの高付加価値製品の登場により、意匠材としての利用も拡大している。さらには、木質の持つ温かみと工業材料としての精密さを両立させる点が評価され、オフィス什器や輸出家具にも広く採用されている。このように、MDFパネルは単なる「代替材料」ではなく、「設計可能な機能素材」として再定義されつつある。
市場成長の主な原動力は、都市化による住宅および商業空間の拡大と、それに伴う内装材需要の増加である。特に人口密度の高い都市圏では、限られた空間を効率的かつ美観的に活用する必要があり、加工性・設計自由度に優れたMDFの特性が高く評価されている。また、環境意識の高まりにより、森林資源の持続可能な利用が重視される中、製造時に間伐材や農業残渣を使用できるMDFは「環境対応型建材」としての付加価値を持つ。さらに、グリーンビルディング基準や建材の低ホルムアルデヒド化への対応が求められる中で、低VOC仕様やリサイクル材配合MDFの開発も進んでいる。このように、機能面・環境面・意匠面のバランスに優れることが、MDF市場の持続的な需要を支えている。
LP Information調査チームの最新レポートである「世界中密度繊維板（MDF）パネル市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/205613/medium-density-fiberboard--mdf--panels）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが4.7%で、2031年までにグローバル中密度繊維板（MDF）パネル市場規模は295億米ドルに達すると予測されている。
図. 中密度繊維板（MDF）パネル世界総市場規模
図. 世界の中密度繊維板（MDF）パネル市場におけるトップ20企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、中密度繊維板（MDF）パネルの世界的な主要製造業者には、Kronospan、Arauco、kastamonu Entegre、Swiss Krono Group、Nelson Pine、Duratex SA、Sonae Industria、Yildiz Entegre、Dongwha、Eggerなどが含まれている。2024年、世界のトップ10企業は売上の観点から約31.0%の市場シェアを持っていた。
