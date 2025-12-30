3Dマシンビジョン市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月18に「3Dマシンビジョン市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。3Dマシンビジョンに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
3Dマシンビジョン市場の概要
3Dマシンビジョン市場に関する当社の調査レポートによると、3Dマシンビジョン市場規模は 2035 年に約 71 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 3Dマシンビジョン市場規模は約 29 億米ドルとなっています。3Dマシンビジョンに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、3Dマシンビジョン市場の成長は、協働ロボット（コボット）と柔軟な自動化の普及によるものです。固定式の安全柵なしで人間と安全に協働するように設計されたコボットの世界的な普及は、高度な3Dマシンビジョンに根本的に依存しています。高度な3Dセンシングは、コボットの運用において、空間認識とリアルタイムの意思決定を行う上で不可欠です。
コボットはロボット分野における主要セグメントの一つであり、国際ロボット連盟（IFR）の報告によると、2023年に設置された産業用ロボット総数541,302台のうち10.5%を占めています。ビジョンシステムはコボットの「目」として機能し、周囲の状況を理解し、正確に固定されていない可能性のあるワークピースの位置を特定することを可能にします。そして最も重要なのは、近接検出と適応速度制御によって人間の安全を確保することであり、これが3Dマシンビジョンのニーズを高めています。
3Dマシンビジョンに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/global-3d-machine-vision-market/58643
3Dマシンビジョンに関する市場調査によると、人工知能（AI）とエッジコンピューティングとの融合により、市場シェアが拡大すると予測されています。世界の3Dマシンビジョン市場における最も大きな変革要因は、高度な人工知能（特にディープラーニング）との融合、そして高性能かつ低価格なエッジコンピューティングの普及です。AIを活用した3Dビジョンは、状況や運用プロセスに影響を与える様々な要素を評価するのに役立ちます。
しかし、3D点群データの処理に伴う高い計算コストとレイテンシが、今後数年間の市場成長を制約する要因となることが予想されます。2D画像とは異なり、3Dビジョンは非常に大規模で複雑なデータセットを生成するため、グラフィックス処理ユニット（GPU）やフィールドプログラマブルゲートアレイ（FPGA）などの特殊なプロセッサと高度なアルゴリズムを用いてリアルタイムで分析する必要があります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337811&id=bodyimage1】
3Dマシンビジョン市場セグメンテーションの傾向分析
3Dマシンビジョン市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、3Dマシンビジョンの市場調査は、製品タイプ別、提供別、技術別、アプリケーション別、エンドユーザー産業別、流通別と地域別に分割されています。
