ケーブルコネクタ市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月18に「ケーブルコネクタ市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。ケーブルコネクタに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
ケーブルコネクタ市場の概要
ケーブルコネクタ市場に関する当社の調査レポートによると、ケーブルコネクタ市場規模は 2035 年に約 2094 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の ケーブルコネクタ市場規模は約 972 億米ドルとなっています。ケーブルコネクタに関する市場調査レポートでは、市場は 2026―2035 年の予測期間中に約 8.2% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、ケーブルコネクタ市場シェアの拡大は、デジタル経済の成長を支える国境を越えたデジタルインフラの拡大によるものです。各国政府によるスマートシティ、デジタルインクルージョン、インダストリー4.0への取り組みが直接的な影響を与えており、特にアジア太平洋地域においては、中国の「デジタル シルクロード」構想への投資がコネクタ需要を加速させる上で重要な役割を果たしています。さらに、SDKI Analyticsの分析によると、世界のデータセンターへの投資額は2027年までに2,250億米ドルに達すると予測されており、ケーブルコネクタはサーバーとネットワークの統合に不可欠な要素となっています。
ケーブルコネクタに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/cable-connector-market/90159
ケーブルコネクタに関する市場調査によると、電気自動車の普及率加速に伴い、市場シェアは拡大すると予測されています。現在、電気自動車の普及は技術統合、気候変動対策、政府のインセンティブによって後押しされており、中国、日本、北米、ヨーロッパを中心にケーブルコネクタ市場が急成長しています。SDKI Analyticsの調査によると、EV充電ケーブル市場は2025―2035年の間に年平均成長率（CAGR）23.2%で成長し、コネクタ需要を直接的に押し上げると予想されています。
しかし、急速な技術変化が今後数年間の市場成長を制約する可能性もあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337807&id=bodyimage1】
ケーブルコネクタ市場セグメンテーションの傾向分析
ケーブルコネクタ市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、ケーブルコネクタの市場調査は、コネクタタイプ別、取り付け構成別、エンドユーザー産業別、データレートクラス別、材質別と地域別に分割されています。
ケーブルコネクタ市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-90159
ケーブルコネクタ市場は、材質別に基づいて、銅合金、光ファイバー、その他（アルミニウム、プラスチックなど）に分割されています。これらのうち、銅合金のケーブルコネクタは、優れた機械的強度、電気伝導性、費用対効果の高さから、予測期間中に市場シェア42%を占め、市場を牽引すると予想されています。電気自動車の普及、再生可能エネルギーの拡大、そして世界的な銅需要の増加が、この市場成長を後押ししています。SDKI Analyticsの調査によると、電気と電子製品は世界の銅使用量の約35%を占めています。
