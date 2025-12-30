「霊峰の美 ― 大観が描く富士」展 ＜横山大観記念館 開館50周年記念 ＞開催





横山大観記念館（東京都台東区）では、2026年1月8日（木）から3月29日（日）まで、開館50周年記念展 「霊峰の美 ― 大観が描く富士」 を開催いたします。

横山大観（1868-1958）は、近代日本画を代表する巨匠であり、第一回文化勲章を受章した画家です。生涯を通して数多くの名作を世に送り出しましたが、なかでも富士山を主題とした作品群は、大観芸術の象徴として広く知られています。

歌舞伎座第一緞帳原画である《霊峰飛鶴（れいほうひかく）》をはじめ、さまざまな姿の富士を描いた作品は、雄大な自然への畏敬の念と日本的美意識とを融合させ、多くの人々を魅了してきました。こうした大観の富士図が数多く生み出されたのが、横山大観記念館（国史跡および名勝「横山大観旧宅及び庭園」）内に残る画室です。

この画室は、大観自身が設計・指導し、創作活動を行った場所であり、生活と制作の場が一体となった往時の姿を、現在まで大切に保存・公開しています。 また、2階画室で上映される館内案内ビデオでは、俳優・生田斗真氏がナレーションを担当しています。記念館の魅力を、感情豊かな語りで皆さまにお届けします。

横山大観記念館では、畳敷きの空間に設えられた床の間に掛けられた作品を、日本画本来の鑑賞様式そのままにお楽しみいただけます。霊峰・富士に託された横山大観の芸術世界を、ぜひこの機会にご堪能ください。















