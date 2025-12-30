Beauty and Health Research, Inc.(本社：米国カリフォルニア州、代表取締役：田中 修一)が手掛けるサプリメントブランド「ドクターズチョイス」は、「UVケアプラス」の配合成分をリニューアルし、販売を開始いたしました。

商品ページ： https://bandh.org/su-dc-uvc.html





UVケアプラスの商品画像





従来の「UVケアプラス」は、紫外線対策の基本成分に加え、美容成分としてグルタチオンそのものを配合していました。しかし、近年の研究では、グルタチオンはそのまま摂取しても消化管でアミノ酸に分解されてしまうことが多く、吸収効率が十分ではないことが示されています。※

近年の研究動向をふまえ、今回のリニューアルでは、グルタチオンそのものではなく、生成を支える4つの関連栄養素

・N-アセチルシステイン

・ビタミンC

・ビタミンB6

・セレン

を配合しました。





これにより、研究知見に基づいた吸収効率を考慮した配合へと刷新され、明るさ・透明感を求める方の美容習慣のサポートを強化しました。

外出が多い方、日当たりの良い場所で過ごすことが多い方、日差しケア、美容に興味のある方にお試しいただきたいです。





※成分に関する一般的な情報です









■リニューアルのポイント

・近年の研究知見に基づき、グルタチオンの吸収効率を考慮した配合に刷新。

・グルタチオンの材料や生成補助を担う成分(N-アセチルシステイン、ビタミンB6、ビタミンC、セレン)を新たに採用。

・外出が多い方、日当たりの良い場所で過ごすことが多い方、日差しケア、美容に興味のある方の内側からの美容コンディションを強化。









■商品概要

商品名 ： ドクターズチョイス UVケアプラス

価格 ： 5,460円(税込)

内容量 ： 60粒(30～60回分)

商品ページ： https://bandh.org/su-dc-uvc.html









■特許出願済・実用新案取得 「90日間全額返金保証」

ドクターズチョイスの返金保証は、少しでも商品にご満足いただけなかった場合はもちろん、「ドクターズチョイスの商品には満足していたけど、より良い商品を他社で見つけたので乗り換えた」という場合も、全額返金保証の対象です。全て飲んだ後でもOKです。遠慮なく返金手続きをしていただけます。

90日間全額返金保証の詳細はこちら： https://bandh.org/return









■ドクターズチョイスの口コミレビューサイトをご活用ください

「自分の悩みに最適サプリは何？」「どんな成分を摂ったらいいかわからない！」

そんなときに活用できるのが当社の口コミレビューサイトです。

ドクターズチョイスには約9,000通のお客様の手紙レビューがあります！

お客様に手書きでご記入いただいたものをそのまま掲載しております。ご好評いただいた内容だけではなく、満足しなかった理由などご記入いただいたものも、全てそのまま掲載しております。

https://doctorschoice-review.com/ でお悩みのキーワードで検索してみてください。

同じ悩みを持っていた方が、どのサプリを飲んでどのような実感をしたのか、解決策が見つかるはずです。

例えば、「日焼け」で検索すると、日焼け関連で利用者様に評価された商品の一覧とそれぞれの利用者様直筆の感想用紙がご覧いただけます。

https://doctorschoice-review.com/search_result.html?q=%E6%97%A5%E7%84%BC%E3%81%91









■ドクターズチョイスとは

ドクターズチョイスは、品質世界No.1を常に追求し続けるサプリメントメーカーです。

サプリメント先進国アメリカに本社を構えており、各分野の研究者や専門医と提携し商品開発・サービス提供をおこなっています。

日本のクリニックでもお取り扱いいただいている商品もあり、まさに“ドクターに選ばれるサプリメント”です。

店舗URL： https://bandh.org/









■会社概要

社名 ： ビューティー＆ヘルスリサーチ社(Beauty and Health Research, Inc.)

所在地 ： 401 Amapola Ave Torrance CA 90501

代表者 ： 田中 修一

事業内容： ドクターズチョイス商品の開発、ECサイト運営

店舗URL ： https://bandh.org/