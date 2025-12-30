吸収効率を考え、グルタチオン生成をサポートする成分へ刷新！ドクターズチョイス「UVケアプラス」リニューアル発売
Beauty and Health Research, Inc.(本社：米国カリフォルニア州、代表取締役：田中 修一)が手掛けるサプリメントブランド「ドクターズチョイス」は、「UVケアプラス」の配合成分をリニューアルし、販売を開始いたしました。
商品ページ： https://bandh.org/su-dc-uvc.html
UVケアプラスの商品画像
従来の「UVケアプラス」は、紫外線対策の基本成分に加え、美容成分としてグルタチオンそのものを配合していました。しかし、近年の研究では、グルタチオンはそのまま摂取しても消化管でアミノ酸に分解されてしまうことが多く、吸収効率が十分ではないことが示されています。※
近年の研究動向をふまえ、今回のリニューアルでは、グルタチオンそのものではなく、生成を支える4つの関連栄養素
・N-アセチルシステイン
・ビタミンC
・ビタミンB6
・セレン
を配合しました。
これにより、研究知見に基づいた吸収効率を考慮した配合へと刷新され、明るさ・透明感を求める方の美容習慣のサポートを強化しました。
外出が多い方、日当たりの良い場所で過ごすことが多い方、日差しケア、美容に興味のある方にお試しいただきたいです。
※成分に関する一般的な情報です
■リニューアルのポイント
・近年の研究知見に基づき、グルタチオンの吸収効率を考慮した配合に刷新。
・グルタチオンの材料や生成補助を担う成分(N-アセチルシステイン、ビタミンB6、ビタミンC、セレン)を新たに採用。
・外出が多い方、日当たりの良い場所で過ごすことが多い方、日差しケア、美容に興味のある方の内側からの美容コンディションを強化。
■商品概要
商品名 ： ドクターズチョイス UVケアプラス
価格 ： 5,460円(税込)
内容量 ： 60粒(30～60回分)
商品ページ： https://bandh.org/su-dc-uvc.html
■ドクターズチョイスとは
ドクターズチョイスは、品質世界No.1を常に追求し続けるサプリメントメーカーです。
サプリメント先進国アメリカに本社を構えており、各分野の研究者や専門医と提携し商品開発・サービス提供をおこなっています。
日本のクリニックでもお取り扱いいただいている商品もあり、まさに“ドクターに選ばれるサプリメント”です。
