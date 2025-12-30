環境規制が下支え：紫外線ガス分析計市場はCAGR2.5%、2031年に3.85億米ドル
紫外線ガス分析計は、紫外線吸収法または蛍光技術に基づいてガス濃度を測定する装置であり、産業汚染源モニタリング、環境検査及びガス分析分野に広く応用されている。主に紫外線差分吸収分光法（DOAS）を採用し、特定の波長の紫外線に対するガスの吸収特性を測定することで濃度を決定する。例えば、オゾン検出器は 254nm の紫外線吸収特性を利用し、測定レンジが 0.01-200mg/L に達し、精度は ±0.01mg/L である。同装置は高感度、高選択性及び高速応答といった長所を有する。
産業の発展特色：環境規制とプロセス最適化が牽引力
紫外線ガス分析計を取り巻く産業は、近年ますます厳しくなる環境規制とプロセスの効率化ニーズを背景に急速な進展を遂げている。各国政府や規制当局が排出ガス基準を強化する中で、企業は連続排出モニタリング（CEMS）を導入せざるを得ない。UV ガス分析計は、NOx（NO、NO2）、SO2、H2Sといった主要汚染ガスを極めて選択的かつ高精度に測定できるため、規制適合の鍵となる。また、産業プロセス（化学、発電、石油・ガスなど）ではプロセス最適化や予防保全の観点からリアルタイム分析が求められており、UV ガス分析計はプロセス制御への統合が進んでいる。さらに、技術革新（UV光源、小型化、信号処理、IoT連携）により、検出器の安定性や使いやすさ、遠隔診断能力が向上し、採用の敷居が低下している。これらのトレンドは、環境対応と操業コスト削減を両立し得るツールとして、UVガス分析計を戦略的に重要な計測装置へと昇華させている。
市場規模：安定成長を続けるグローバル展望
LP Information の最新レポート「世界紫外線ガス分析計市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/598598/uv-gas-analyzer）によると、このセグメントは2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.5％で拡大し、2031年には市場規模が 3.85億米ドル に達する見込みである。これは、規制強化や環境モニタリング用途の拡大、産業プロセスでのリアルタイム分析ニーズの高まりが着実に受け入れられていることを示しており、成熟市場ながら安定した成長軌道にあることを示している。また、別の調査（Bizwit Research）によれば、より広範な紫外線分析装置市場（液体・ガス両方を含む）は、2024年時点で約 13.6億米ドル に評価され、2025～2035年にCAGR6.4％で成長し、2035年には約 26.9億米ドル に達するとの予測もある。これらのデータから、UVガス分析計市場は環境用途を中心に着実に成長しつつ、将来的にも持続可能な投資機会を備えていると評価できる。
図. 紫外線ガス分析計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338152&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338152&id=bodyimage2】
図. 世界の紫外線ガス分析計市場におけるトップ24企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカー：グローバル市場を担う競合構造
UV ガス分析計の世界的な主要メーカーには、Siemens、ABB、Emerson、AMETEK、HORIBA、Focused Photonics、Thermo Fisher Scientific、Endress+Hauser、SICK、Beijing SDL Technology、Teledyne Analytical Instruments などが含まれている。LP Informationの分析によれば、2024年にはこれらトップ10企業が売上ベースで 約71.0％の市場シェア を占めており、市場の寡占化傾向が明確である。特に Siemens の SIPROCESS UV600 は、NO、NO2、SO2、H2S など最大3成分を同時計測でき、プロセス制御や排出監視の定番装置となっている。
産業の発展特色：環境規制とプロセス最適化が牽引力
紫外線ガス分析計を取り巻く産業は、近年ますます厳しくなる環境規制とプロセスの効率化ニーズを背景に急速な進展を遂げている。各国政府や規制当局が排出ガス基準を強化する中で、企業は連続排出モニタリング（CEMS）を導入せざるを得ない。UV ガス分析計は、NOx（NO、NO2）、SO2、H2Sといった主要汚染ガスを極めて選択的かつ高精度に測定できるため、規制適合の鍵となる。また、産業プロセス（化学、発電、石油・ガスなど）ではプロセス最適化や予防保全の観点からリアルタイム分析が求められており、UV ガス分析計はプロセス制御への統合が進んでいる。さらに、技術革新（UV光源、小型化、信号処理、IoT連携）により、検出器の安定性や使いやすさ、遠隔診断能力が向上し、採用の敷居が低下している。これらのトレンドは、環境対応と操業コスト削減を両立し得るツールとして、UVガス分析計を戦略的に重要な計測装置へと昇華させている。
市場規模：安定成長を続けるグローバル展望
LP Information の最新レポート「世界紫外線ガス分析計市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/598598/uv-gas-analyzer）によると、このセグメントは2025年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）2.5％で拡大し、2031年には市場規模が 3.85億米ドル に達する見込みである。これは、規制強化や環境モニタリング用途の拡大、産業プロセスでのリアルタイム分析ニーズの高まりが着実に受け入れられていることを示しており、成熟市場ながら安定した成長軌道にあることを示している。また、別の調査（Bizwit Research）によれば、より広範な紫外線分析装置市場（液体・ガス両方を含む）は、2024年時点で約 13.6億米ドル に評価され、2025～2035年にCAGR6.4％で成長し、2035年には約 26.9億米ドル に達するとの予測もある。これらのデータから、UVガス分析計市場は環境用途を中心に着実に成長しつつ、将来的にも持続可能な投資機会を備えていると評価できる。
図. 紫外線ガス分析計世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338152&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338152&id=bodyimage2】
図. 世界の紫外線ガス分析計市場におけるトップ24企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要メーカー：グローバル市場を担う競合構造
UV ガス分析計の世界的な主要メーカーには、Siemens、ABB、Emerson、AMETEK、HORIBA、Focused Photonics、Thermo Fisher Scientific、Endress+Hauser、SICK、Beijing SDL Technology、Teledyne Analytical Instruments などが含まれている。LP Informationの分析によれば、2024年にはこれらトップ10企業が売上ベースで 約71.0％の市場シェア を占めており、市場の寡占化傾向が明確である。特に Siemens の SIPROCESS UV600 は、NO、NO2、SO2、H2S など最大3成分を同時計測でき、プロセス制御や排出監視の定番装置となっている。