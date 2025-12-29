CBS College Platformがメンバーシップの方に新着コンテンツ「【特別動画】旧・認知療法学会における学会発表（リハーサル動画）＿生成AIはCBTの「何」を変えるのか _27分間」を配信いたしました
ACTインスティテュートと日本公認心理師ネットワークが共同運営しているCBS College Platformが、2025年12月25日（木）「【特別動画】旧・認知療法学会における学会発表（リハーサル動画）＿生成AIはCBTの「何」を変えるのか _27分間」に関する動画配信を開始しました。講師は、武藤崇先生（同志社大学 心理学部 教授）です。この配信は、メンバーシップの方のみ視聴可能となっています。
【CBS College Platformとは】
CBS（文脈的行動科学）をさまざまな方法で「楽しく」学ぶ・体感するプラットフォームとして、開設されました。ACTインスティテュートと日本公認心理師ネットワークが共同で運営をしています。
【Membership特典】
特典1＜コンテンツ配信＞
月2~4回合計60分のオリジナル動画（ライブ・アーカイブ）CBSに関する記事（研究・書籍等の紹介）、コラム記事CBSに関するQ&A臨床ツールの紹介・解説
特典2＜イベント先行予約＞
CBS College Platform関連のセミナーやイベントの早期情報解禁先行予約の権利獲得
特典3＜スーパービジョン優先予約＞
３ヵ月連続サブスク登録で１回SVを予約可能会員限定価格：5000円／1時間