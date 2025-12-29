2025年12月29日（月）より東京国際フォーラム ホールB７にて開幕するJ-CULTURE FEST presents詩楽劇「八雲立つ」のゲネプロ取材会が行われました。

J-CULTURE FESTは伝統と革新をコンセプトに、日本文化に親しみ、新たな価値発見の機会を提供することを目的に、東京国際フォーラム20周年記念事業として2017年にスタートしました。日本古来の伝統芸能の良さを現代に生かす音楽や舞等の“公演プログラム”と、正月行事を中心に日本文化をさまざまな形で体感する“正月テーマパーク”を実施。2020年より、“公演プログラム”と“体験・企画展”を通して、日本文化を様々な形で体験できるイベントとして毎年開催しています。詩楽劇「八雲立つ」は2022年から2023年の年末年始の時期に公演を通して神々に触れることで、一年の穢れを祓い、新しい一年を寿ぐことをテーマに上演された作品です。知っているようで知らない古くから日本に伝わる神々の物語を本物の装束を纏い、日本のプロフェッショナルたちが集結し、古典芸能と音楽が融合する舞台をお届けします。主となるのは荒魂（あらみたま）と八岐大蛇（やまたのおろち）の物語。須佐之男の成長物語を展開しながら、岩長姫の美貌への嫉妬からの闇堕ち、草薙剣の誕生から岩長姫が神上がり浄化されるまでを展開。日本という国の構築に大きな役割を果たした須佐之男と岩長姫の魂の交わりを描きます。物語は、2025年の穢れを祓い、2026年を寿ぐ、神職による修祓から始まります。そして、イザナギとイザナミの国生み、神産みを神秘的に描いていきます。歌舞伎をベースにしながらも、ヴァイオリンをはじめとした洋楽器による演奏やミュージカルのような壮大な楽曲の歌唱、踊り、和太鼓と様々なパフォーマンスが続き、それぞれの出演者たちの魅力を存分に感じられる公演となっています。劇中には、瓊瓊杵尊（佐藤）たちによる、「瓊杵尊の物語」を解説・紹介する場面もあるため、古事記や日本神話を知らなくても物語を楽しめます。石見神楽と岩長姫の“大蛇タンゴ”、石見神楽の須佐之男と右近が演じる須佐之男が相対する“二人スサノオ”、須佐之男による大立ち回りなど見どころもたくさん。古典芸能と音楽が合する舞台を余すところなく体感できる公演になっていました。

役の紅ゆずる、瓊瓊杵尊（ににぎのみこと）役の佐藤流司、伊邪那岐命（いざなぎのみこと）役の和田琢磨、木花咲耶姫（このはなさくやひめ）役の梅田彩佳、そしてヴァイオリンの川井郁子が登壇しました。菊之丞は、今回の演出面での見どころについて「普段はご一緒する機会がなかなかない皆さんに集まっていただき、互いの領域に踏み込みながら、歌も踊りも芝居も一緒に感じることができるというのがこの詩楽劇の醍醐味だと僕は思っています。稽古をしながら、互いに高めあい、その瞬間瞬間に感じるものを大事にしながらつけさせていただきました」と語りました。また、2022年の公演に引き続き、主演を務める右近は「前回も精一杯やらせていただきましたが、この3年で経験させていただいたことに思いを馳せ、幼い頃からお世話になっている菊之丞先生に自分の成長や変化を感じていただこうと思っておりました」と話し、「今回はよりさまざまなジャンルの皆さまとご一緒しているので、楽しいです。お稽古でも皆さん、マイペースな自分を優しく受け入れていただいて、居心地よく過ごさせていただきました」と笑顔を見せた。本作は出演者たちの装束も魅力の一つだが、紅は「初めて装束を体験したときは、美しいなという思いでしたが、実際に着用してみますと、守られているという感覚よりも背負っているという感覚の方が強くて。この装束の1つひとつの所作にも意味を持たせたいなと思いますし、丁寧に身を預けたいなという気持ちです」と話す。そして、右近から装束について「（装束を）どうしたらいいんだろうという気持ちではなく、この衣裳を自分が操るんだという気持ちでなくてはだめだ」というアドバイスがあったことを明かし、「本当にその通りだと思って、衣裳を自分で操ってやると思って頑張っております」と意気込んだ。一方、梅田は「遠くからでも近くからでもじっくり見たくなるくらい、とっても綺麗なお衣裳なので、その衣裳に負けないように頑張らないといけないなと思いました」と思いを寄せた。また、普段の稽古場とはまた違う稽古を経験した佐藤は「参加させてもらった稽古は、日数にしたら10日ほどでしたが、こうして劇場に入って皆さんの出番のシーンを観ていると、本当に壮大で。皆さんがいかんなく才能を発揮されて稽古をされてきたんだなと改めて感じています」とコメント。和田も「今ここに登壇している以外にも演奏者の方や神楽の方、舞踊の方などたくさんの方が関わって今回の作品が出来上がっています。自分が出ているシーンは限られていますが、出ていないシーンも非常に楽しく稽古場から拝見させていただきました。普段、なかなか触れたりお会いしたりしない方々とこうしてご一緒できるのはとても貴重な機会になりました」と語った。そして、音楽面での見どころを聞かれたヴァイオリンの川井は「和洋の融合のシーンももちろんありますが、それぞれが丁々発止するような、音楽の躍動感が楽しめる構成になっていると思います。舞台上で生き生き躍動しているシーンや厳かなシーンなど、いろいろな場面があり、それを盛り上げているのが音楽チームの皆さんだと思うので、ぜひ音楽も楽しみにしていただけたら嬉しいです」とアピールした。登壇者の挨拶は以下。

尾上右近

短いお稽古期間ではありましたが、各エンタメ業界の第一線の人気者たち、実力者たちが、ぐっと集中して形にしたこの作品が、いよいよ幕を開けるということで、ワクワクしています。公演期間が足りず、もっと長くやりたいですが、このメンバーでやらせていただけることは本当にうれしいです。年末のひと時をお客さまに楽しんでいただけるように、精一杯勤めさせていただきたいと思っております。

紅ゆずる

私の中では大変短いお稽古期間でしたが、集中して頑張ってきたお稽古でした。この素晴らしい方々と共演させていただくことを大変嬉しく思っております。そして、皆さまの年の終わりの大切な時間をお借りいたしまして、舞台に足をお運びいただけることを大変嬉しく思っております。精一杯、力一杯頑張りますので、よろしくお願いいたします。

佐藤流司

頑張ります。……（コメントが）ちょっと長くなってしまいますが……頑張ります。

和田琢磨

年の瀬にふさわしい華やかな舞台になっておりますので、皆さまに楽しんでいただけるように精一杯務めたいと思います。公演期間が3日間と短いですが、お稽古も非常に短い期間であっという間に終わってしまいました。非常に和気あいあいとしながらも、締めるところはピシッと締めて稽古をしてきましたので、良いものを皆さまにお届けできるのではないかと思っております。楽しみいただければと思っております。

梅田彩佳

大切に、そして責任をもって頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

川井郁子

いろいろなジャンルの第一線の皆さまとご一緒させていただいて、ワクワクした気持ちでリハーサルをさせていただきました。とても美しいステージなので、本番も楽しみです。皆さまもお楽しみいただけたらと思います。

尾上菊之丞

（登壇している）これだけの皆さん、また舞台にいらっしゃらない和楽器の演奏、洋楽器の演奏、そして石見神楽の皆さま、様々なものが結集しました。ただ集めただけではなく、どれだけ関わりを持って、熱量を重ね合わせて積み上げられるかを短い中で、すごい集中力と適応力、想像をはるかに超えるエネルギーでお稽古をさせていただきました。カンパニー全員が集まったのは、実は昨日が初めてでした。でも、その中でも皆さんが緊張感を持って臨んでいます。明日からお迎えするお客さまに向かって、我々の芸能の存在意義や価値を確かめながらやっていけるのではないかと感じています。ぜひ楽しみにしていてください。

【あらすじ】

本作冒頭では、2025年の穢れを払い、2026年を寿ぐ、神職による修祓が執り行われます。そして、イザナキとイザナミの国生み、神産みを描いてゆく神秘的な幕開けより、黄泉へと去った母イザナミの穢れを濯いで生まれたスサノオが、舞台上で衣裳を纏い、隈を取り、大太刀を持って歌舞伎の荒事を見せ、荒む魂、荒御魂を現して天上へと踊り込みます。一方、天下った瓊瓊杵尊に袖にされ侮辱を受けた岩長姫は、闇落ちして大蛇に。大蛇となって美しき女性を喰らい尽くす様子を、石見神楽と岩長姫の“大蛇タンゴ”で表現します。そして舞台は、石見神楽のスサノオと尾上右近演じるスサノオが相対し、神とは如何に、人とは如何にと問う、“二人スサノオ”の場面へ。スサノオが大蛇の首を斬り、岩長姫の闇が断たれた時、世に起きる変化とは――。神話を題材に想像力豊かに和魂を寿ぎ荒魂を鎮める芸能の神髄をご覧に入れます。

＜公演概要＞

J-CULTURE FEST presents 詩楽劇「八雲立つ」構成・演出：尾上菊之丞脚本：戸部和久会場：東京国際フォーラム ホールB7（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1）公演日程：2025年12月29日（月）～12月31日（水）12月29日(月) 15:00／18:3012月30日(火) 15:00／18:3012月31日(水) 11:30／15:00※ロビー開場は開演の60分前、客席開場は開演の30分前となります。また、本公演の上演時間は、約135分（途中休憩あり）を予定しております。 出演：尾上右近、紅ゆずる、佐藤流司、和田琢磨、梅田彩佳、川井郁子(ヴァイオリン)、石見神楽 万雷／尾上菊之丞出演者：花柳喜衛文華、藤間京之助、若柳杏子、藤蔭慧、高橋諒演奏：吉井盛悟、田代誠（英哲風雲の会）、豊剛秋、藤舎推峰、住田福十郎、川野稜太／安部潤、齋藤順、北村聡チケット (全席指定・税込)： SS席12,000円(税込) 、S席10,000円(税込) 、A席6,000円(税込)※未就学児入場不可 ※車椅子でご来場されるお客さまは、チケット購入後にお名前・ご観劇回・座席番号をご観劇日の前々日までに stage.contact55@gmail.com までお知らせください。 一般販売中 公式サイト：https://yakumo2025.com公式X（旧Twitter）：https://x.com/yakumo__2025公演・チケットに関するお問い合わせ：stage.contact55@gmail.com主催：TAILUP／井筒／井筒企画／東京国際フォーラム企画：井筒與兵衛後援：東京都／千代田区／東京商工会議所協力：帝国ホテル、丸ノ内ホテル、東京ミッドタウン日比谷、日比谷OKUROJI、東京交通会館、三菱地所プロパティマネジメント株式会社、東京ステーションホテル助成：アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】特別協力：風俗博物館／京都宮廷文化研究所／日本工学院専門学校

＜ホールB5 企画展・ワークショップ 概要＞

ワークショップ「和の伝統に親しむ」企画展「祈りの装い」会場：東京国際フォーラム ホールB5（〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 ）日程：2025年12月29日（月）～12月30日（火） 10:30～18:00 ※企画展は3１日（水）迄ワークショップ内容：いけばな体験／つまみ細工で作るアクセサリー／楽しい鼓体験／江戸木版画（浮世絵）体験／巨大書道パフォーマンス体験／オリジナル扇子作り体験／水引／平安・戦国時代衣裳体験 ＜いけばな体験＞お正月の花あしらい、「花をいける」ための心得を気軽に学んでいただきます。参加費：3,500円(税込)タイムスケジュール：①11:00～12:00／②13:00～14:00／③15:00～16:00出展者：IKEBANA ATRIUM＜つまみ細工で作るアクセサリー＞注染手ぬぐいブランド「にじゆら」さんのカラフルな端切れから、お好みの色柄を選んでオリジナルのアクセサリーをお作りいただきます。参加費：3,500円(税込)タイムスケジュール：①11:00～12:00／②13:00～14:00／③15:00～16:00／④17:00～18:00出展者：つまみかんざし彩野＜楽しい鼓体験＞お能や歌舞伎で使われている、⽇本の楽器「⿎」を気軽に体験いただきます。参加費：2,000円(税込)タイムスケジュール：①10:50～11:30／②11:50～12:30／③13:00～13:40／④14:10～14:50 ⑤15:15～15:55／⑥16:15～16:55／⑦17:15～17:55出展者：西川啓光＜江戸木版画（浮世絵）体験＞手摺り木版画の体験。季節のハガキ2種を制作いただきます。参加費：3,000円(税込)タイムスケジュール：①11:00～12:30／②13:30～15:00／③15:00～16:30／④16:30～18:00出展者：株式会社 高橋工房＜巨大書道パフォーマンス体験＞映像でしか見たことがない、巨大書道パフォーマンスを体験いただきます。参加費：10,000円(税込)タイムスケジュール：①10:40～11:00／②11:10～11:30／③11:40～12:00／④12:10～12:30 ⑤13:30～13:50／⑥14:00～14:20／⑦14:30～14:50／⑧15:00～15:20 ⑨15:50～16:10／⑩16:20～16:40／⑪16:50～17:10／⑫17:20～17:40＜オリジナル扇子作り体験＞扇子（白扇）に書画を書き世界に一つだけのオリジナル扇子を作る体験です。参加費：江戸扇子・京扇子5,000円 (税込) 茶扇3,000円 (税込)※事前予約なし、当日随時受け付け、無くなり次第終了出展者：鼎友會＜水引＞カラフルな水引作品と、その場でお作りするカスタマイズ水引チャームの販売を行います。出展者：アヤクフル ayakful＜平安・戦国時代衣裳体験＞平安時代の宮廷装束や、戦国時代の甲冑を実際に着ることができる体験です。参加費：1,000円(税込)タイムスケジュール：①11:00～12:00／②12:30～13:30／③14:00～15:00／④15:30～16:30出展者：株式会社 井筒企画料金：ワークショップ：有料 企画展：入場無料 ワークショップはホームページから事前予約が可能です。公式サイト：https://yakumo-inori.com公式X（旧Twitter）：https://x.com/yakumo__2025ワークショップ・企画展に関するお問い合わせ：stage.contact55@gmail.com主催：TAILUP／井筒／井筒企画／東京国際フォーラム企画：井筒與兵衛企画・制作：TAILUP／井筒企画／ジャパントラディショナルカルチャーラボ後援：東京都／千代田区／東京商工会議所協賛：東京観光財団助成：アーツカウンシル東京【芸術文化魅力創出助成】特別協力：風俗博物館／京都宮廷文化研究所／日本工学院専門学校